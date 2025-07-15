В Москве из-за ливня перекрыли часть МКАД, несколько шоссе и проспектов. Видео

Мощный ливень накрыл Москву днем 15 июля. Из-за непогоды оказались затоплены улицы и дворы. Автомобили и общественный транспорт оказывались под водой при попытке проехать по маршруту. Столичный департамент транспорта опубликовал предупреждение о закрытии движения на пяти участках дорог.
Как передают наши коллеги из MSK1.RU, пока ливневки не справляются со своей основной функцией, трафик в городе застопорился на некоторых участках. Временно в столице закрывали для проезда движение на нескольких участках:
на Дмитровском шоссе, в районе дома 62;
на внешней стороне МКАД, в районе 16-го км;
в районе 1-го Красовского проезда, дом 2.
Также закрыто интенсивное движение в оба направления:
на Дмитровском шоссе, в районе дома 64, к. 1;
на проспекте Мира, в районе дома 73;
на Варшавском шоссе, в районе дома 37.
Помимо этого, департамент транспорта ожидает, что у москвичей возникнут трудности с проездом по внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления.
Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, сильнее всего стихия задела юг столицы. Там затопило подземные парковки, улицы и магазины.
Согласно прогнозу «Фобоса», в ближайшие дни в Ярославле ожидается ясная погода.