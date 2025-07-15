В Москве из-за ливня перекрыли часть МКАД, несколько шоссе и проспектов. Видео

Из-за ливня в Москве закрыли проезд по пяти улицам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мощный ливень накрыл Москву днем 15 июля. Из-за непогоды оказались затоплены улицы и дворы. Автомобили и общественный транспорт оказывались под водой при попытке проехать по маршруту. Столичный департамент транспорта опубликовал предупреждение о закрытии движения на пяти участках дорог.

Как передают наши коллеги из MSK1.RU, пока ливневки не справляются со своей основной функцией, трафик в городе застопорился на некоторых участках. Временно в столице закрывали для проезда движение на нескольких участках:

на Дмитровском шоссе, в районе дома 62;

на внешней стороне МКАД, в районе 16-го км;

в районе 1-го Красовского проезда, дом 2.

Также закрыто интенсивное движение в оба направления:

на Дмитровском шоссе, в районе дома 64, к. 1;

на проспекте Мира, в районе дома 73;

на Варшавском шоссе, в районе дома 37.

Помимо этого, департамент транспорта ожидает, что у москвичей возникнут трудности с проездом по внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления.

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, сильнее всего стихия задела юг столицы. Там затопило подземные парковки, улицы и магазины.