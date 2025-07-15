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Дороги и транспорт В Москве из-за ливня перекрыли часть МКАД, несколько шоссе и проспектов. Видео

В Москве из-за ливня перекрыли часть МКАД, несколько шоссе и проспектов. Видео

Автомобили буквально оказались под водой

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2 комментария
Из-за ливня в Москве закрыли проезд по пяти улицам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИз-за ливня в Москве закрыли проезд по пяти улицам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Из-за ливня в Москве закрыли проезд по пяти улицам

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мощный ливень накрыл Москву днем 15 июля. Из-за непогоды оказались затоплены улицы и дворы. Автомобили и общественный транспорт оказывались под водой при попытке проехать по маршруту. Столичный департамент транспорта опубликовал предупреждение о закрытии движения на пяти участках дорог.

Как передают наши коллеги из MSK1.RU, пока ливневки не справляются со своей основной функцией, трафик в городе застопорился на некоторых участках. Временно в столице закрывали для проезда движение на нескольких участках:

  • на Дмитровском шоссе, в районе дома 62;

  • на внешней стороне МКАД, в районе 16-го км;

  • в районе 1-го Красовского проезда, дом 2.

Также закрыто интенсивное движение в оба направления:

  • на Дмитровском шоссе, в районе дома 64, к. 1;

  • на проспекте Мира, в районе дома 73;

  • на Варшавском шоссе, в районе дома 37.

Помимо этого, департамент транспорта ожидает, что у москвичей возникнут трудности с проездом по внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления.

Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, сильнее всего стихия задела юг столицы. Там затопило подземные парковки, улицы и магазины.

Согласно прогнозу «Фобоса», в ближайшие дни в Ярославле ожидается ясная погода.

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Комментарии
2
Гость
32 минуты
А Ярославль засыхает.
Гость
18 минут
пусть хоть всё так перекроют по фигу на них 💩
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