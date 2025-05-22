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Дороги и транспорт В соседней от Ярославской области Костроме люди не смогли вылететь из аэропорта

В соседней от Ярославской области Костроме люди не смогли вылететь из аэропорта

Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса

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2 комментария
Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса в аэропорту | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUПрокуратура начала проверку из-за задержки рейса в аэропорту | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса в аэропорту

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса в аэропорту «Сокеркино» соседней от Ярославской области Костромы.

Вылет рейса АО «Костромское авиапредприятие» в Санкт-Петербург перенесли на 22 мая 2025 года.

«С пассажирами работают заместитель Костромского транспортного прокурора Артем Удалов и помощник прокурора Иван Карнизов. Они оказывают правовые консультации и проверяют условия обслуживания», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Правоохранители уточнили, что авиакомпания предоставила напитки и горячее питание, для тех пассажиров, кому это было необходимо, организовали размещение в гостинице.

«Соблюдение прав пассажиров и предоставление предусмотренных авиационными правилами услуг находится на контроле прокуратуры», — уточнили прокуратуре.

Ранее стало известно, что 21 мая в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Аэропорт Задержка рейсов Транспортная прокуратура
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Комментарии
2
Гость
22 мая, 14:07
а чё случилось ?
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