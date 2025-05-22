В соседней от Ярославской области Костроме люди не смогли вылететь из аэропорта

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса в аэропорту «Сокеркино» соседней от Ярославской области Костромы.
Вылет рейса АО «Костромское авиапредприятие» в Санкт-Петербург перенесли на 22 мая 2025 года.
«С пассажирами работают заместитель Костромского транспортного прокурора Артем Удалов и помощник прокурора Иван Карнизов. Они оказывают правовые консультации и проверяют условия обслуживания», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Правоохранители уточнили, что авиакомпания предоставила напитки и горячее питание, для тех пассажиров, кому это было необходимо, организовали размещение в гостинице.
«Соблюдение прав пассажиров и предоставление предусмотренных авиационными правилами услуг находится на контроле прокуратуры», — уточнили прокуратуре.
Ранее стало известно, что 21 мая в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.