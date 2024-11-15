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Дороги и транспорт «По ночам аж светится»: в Ярославле дорогу отремонтировали мазутом

«По ночам аж светится»: в Ярославле дорогу отремонтировали мазутом

Обувь жителей прилипает к проезжей части, на мойках отказываются очищать автомобили

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6 комментариев

В Ярославле появилась мазутная дорога

В Ярославле дорогу в проезде Домостроителей в Заволжском районе залили мазутом. Пачкающаяся пленка появилась здесь в конце октября после ремонта проезжей части: ее засыпали щебнем с какой-то примесью.

Жители, которые пользуются дорогой, пожаловались на ее состояние в «Народный фронт».

— Дорога черная, маслянистая, по ночам аж светится. Стоит один раз пройти — и обувь проще выбросить. На мойке отказываются отмывать автомобили. А еще жители опасаются, что мазут попадет в грунтовые воды, и пить из колодцев, скважин будет нельзя, — констатировали общественники, выехавшие на место.

Так выглядит мазутная дорога

В районной администрации заверили, что не имеют к проведенному ремонту никакого отношения. Но и каких-то мер для исправления ситуации чиновники не предпринимают. В «Народном фронте» заявили, что подготовил обращение в мэрию, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

Активисты требуют, чтобы дорогу привели в нормальное состояние.

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Дорога Мазут ОНФ
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Комментарии
6
Гость
23 минуты
Армянские нано -технологии.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
21 минута
В районной администрации заверили, что не имеют к проведенному ремонту никакого отношения. Неуж то Робин Гуд завелся в россии, дороги ремонтирует в обход администрации?
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