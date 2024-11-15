«По ночам аж светится»: в Ярославле дорогу отремонтировали мазутом

В Ярославле дорогу в проезде Домостроителей в Заволжском районе залили мазутом. Пачкающаяся пленка появилась здесь в конце октября после ремонта проезжей части: ее засыпали щебнем с какой-то примесью.
Жители, которые пользуются дорогой, пожаловались на ее состояние в «Народный фронт».
— Дорога черная, маслянистая, по ночам аж светится. Стоит один раз пройти — и обувь проще выбросить. На мойке отказываются отмывать автомобили. А еще жители опасаются, что мазут попадет в грунтовые воды, и пить из колодцев, скважин будет нельзя, — констатировали общественники, выехавшие на место.
В районной администрации заверили, что не имеют к проведенному ремонту никакого отношения. Но и каких-то мер для исправления ситуации чиновники не предпринимают. В «Народном фронте» заявили, что подготовил обращение в мэрию, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.
Активисты требуют, чтобы дорогу привели в нормальное состояние.