«Идут пешком больше километра»: в Ярославской области скорая не попала к пациенту из-за бездорожья

Фельдшеры идут пешком до деревни Источник: Юрий Власов / vk.com











Машина скорой помощи не смогла проехать на вызов к пациенту в село в Рыбинском районе Ярославской области. Речь идет про населенный пункт Тихвинское Октябрьского сельского поселения. Жалоба на бездорожье появилась в социальных сетях 29 сентября.

— Существует проблема в Рыбинском районе. Скорая помощь не может проехать в Тихвинское. Вот пример сегодняшнего утра: фельдшера идут пешком больше километра с инструментами по грязной тропинке. А если придется человека эвакуировать, то этого сделать не смогут, — написал Юрий Власов на странице губернатора Михаила Евраева. — Машину оставляют в деревне Рютово и до села Тихвинское идут пешком.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», чтобы добраться из Рютово в Тихвинское, рекомендовано ехать в объезд через поселок Октябрьский, делая крюк. По времени это займет 46 минут. Пешком из одного населенного пункта в другой по тропинке можно добраться за 16 минут.

Сервис «Яндекс.Карты» рекомендует из деревни Рютово ехать в объезд через поселок Октябрьский Источник: «Яндекс.Карты»











Пешком до населенного пункта можно добраться за 16 минут Источник: «Яндекс.Карты»











Представители администрации Рыбинского муниципального района ответили автору комментария, пообещав восстановить дорогу.

— На указанном вами участке дороги будет проведено выездное обследование для принятия решения о необходимости проведения работ и определения объемов, — объяснила администрация.