НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пожар у элитного ЖК
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Воспитатель детдома ушел на СВО
Закрылись мясные магазины
Что будет с усадьбой
Сносят баню в центре
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда дадут отопление
Дороги и транспорт «Идут пешком больше километра»: в Ярославской области скорая не попала к пациенту из-за бездорожья

«Идут пешком больше километра»: в Ярославской области скорая не попала к пациенту из-за бездорожья

Машину оставили в соседнем поселении

783
16 комментариев

Фельдшеры идут пешком до деревни

Машина скорой помощи не смогла проехать на вызов к пациенту в село в Рыбинском районе Ярославской области. Речь идет про населенный пункт Тихвинское Октябрьского сельского поселения. Жалоба на бездорожье появилась в социальных сетях 29 сентября.

— Существует проблема в Рыбинском районе. Скорая помощь не может проехать в Тихвинское. Вот пример сегодняшнего утра: фельдшера идут пешком больше километра с инструментами по грязной тропинке. А если придется человека эвакуировать, то этого сделать не смогут, — написал Юрий Власов на странице губернатора Михаила Евраева. — Машину оставляют в деревне Рютово и до села Тихвинское идут пешком.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», чтобы добраться из Рютово в Тихвинское, рекомендовано ехать в объезд через поселок Октябрьский, делая крюк. По времени это займет 46 минут. Пешком из одного населенного пункта в другой по тропинке можно добраться за 16 минут.

Сервис «Яндекс.Карты» рекомендует из деревни Рютово ехать в объезд через поселок Октябрьский

Пешком до населенного пункта можно добраться за 16 минут

Представители администрации Рыбинского муниципального района ответили автору комментария, пообещав восстановить дорогу.

— На указанном вами участке дороги будет проведено выездное обследование для принятия решения о необходимости проведения работ и определения объемов, — объяснила администрация.

Выезд запланирован на 2 октября.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
1 час
Радует, что в последние годы всё больше местных дорог приводятся в порядок. Правильно!
Гость
1 час
и никто из односельчан не встретил? ну и отношение
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление