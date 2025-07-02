Срочно подкармливать: что делать, если желтеет и покрывается пятнами лист огурца в теплице

Все нездоровые листья у огурца нужно вовремя удалять Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Огурцы в теплице уже начали плодоносить, и от здоровья растений зависит, насколько богатым будет урожай. Сейчас дачники могут столкнуться не только с пожелтением листвы, но и с необычными пятнами и подвяданием. Без хорошей зелени плоды не получить, поэтому важно вовремя принять меры, чтобы растение было здоровым. Рассказываем, что нужно сделать.

Вянет верхушка огурца — что делать

Первая причина увядания — это жара. В этом случае нужно притенить теплицу, а также увеличить полив.

По мере развития растения из-за загущенности может появиться корневая гниль. Из-за этого, конечно, будет страдать верхушка. Стоит присыпать землю золой или вермикулитом.

Еще одна причина — фузариозное увядание огурцов. Это грибковое заболевание, которое может нанести значительный вред растению. В этом случае стоит использовать биологические препараты с бактериями. Обрабатывать растения придется несколько раз в течение двух недель.

Желтеет лист огурца в теплице — что делать

В жару нужно особо внимательно подходить к уходу за огурцами Источник: Анна Золотова / NGS.RU

В июне и начале июля огурцы обычно слишком молоды, чтобы подхватить какие-то болезни, поэтому сейчас желтый лист — скорее, признак неправильного ухода. При высадке не нужно было загущать посадки, чтобы сохранить хорошее проветривание. Также среди причин жара, недостаток питания, паутинный клещ.

Жара

Солнечный ожог может получить не только человек, но и растение. Огурец — широколиственная культура, и обилие зелени может сыграть свою роль. Если лист пожелтел частично или по краям, то не стоит паниковать. Лучше увеличить объем и частоту полива — так огурцу будет достаточно влаги, чтобы поддерживать массив зелени и формировать крепкие плоды.

Недостаток питания

Из-за обильного полива из почвы быстро вымывается один из главных для огурца элементов — азот. Без него зелень быстро теряет свой цвет и упругость. Подкармливать огурцы нужно каждые 10 дней, минимум два раза в месяц. При жаре лучше всего увеличить количество подкормок соответственно увеличению вносимой влаги.

— Схема простая: один раз подкормка органическими удобрениями, через десять дней — минеральными. И так чередовать до осени. Тогда урожай будет хорошим, а растения здоровыми, — объяснила агроном Людмила Шубина. — Сначала нужно полить водой, подождать около получаса, чтобы влага хорошо впиталась, и только потом вносить подкормки. Нужно примерно по 3 литра удобрения под каждый куст.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Из органических удобрений можно вносить настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10, куриного помета в пропорции 1 к 25. В комплексных минеральных удобрениях обязательно должны быть азот, калий и фосфор. Следует строго следовать инструкции на упаковке и разводить раствор по ней.

Паутинный клещ

Вредитель может появиться в июле, когда у растения будет более массивная зелень, а также начнутся перепады в погоде. Сухой воздух в теплице — залог того, что паутинный клещ точно появится.

На желтом листе с обратной стороны можно будет увидеть маленькую сеточку-паутинку. Такой лист нужно срочно срезать, завязать в пакет и выкинуть.

— Для профилактики хотя бы раз в неделю нужно опрыскивать листья огурцов водой, поддерживать влажность в теплице. Сейчас химию уже использовать не стоит, так как растения плодоносят. Можно обработать биологическими препаратами, например «Фитовермом». Обильно опрыскивать через каждые три–четыре дня до полного уничтожения клеща, — посоветовала специалист.

Почему сохнут листья

Засохший лист отработал свое Источник: Анна Золотова / NGS.RU

В самом низу растения сейчас уже могут быть засохшие листья. Не стоит пугаться: они отработали свой ресурс, и их нужно просто срезать секатором и убрать из теплицы.

— По краям листа также могут быть засохшие части — это солнечные ожоги. Нужно притенять в жару помещение, а также поддерживать влажность. Стоит поздно вечером также опрыскивать водой огурцы по листу, — советует агроном.

Если лист начал сохнуть и закручиваться, то придется убирать мульчу, так как она, вероятнее всего, была с гербицидами. Дачники обрабатывают газоны химией, косят траву и мульчируют ей грядки.

— Часть гербицидов всегда остается в траве и до конца не распадается, и получается вот такой эффект. Увидеть скрученный лист огурца можно только из-за вот такой химии. Придется убирать и мульчирование, и растение, — пояснила специалист.

Пятна на листьях огурцов

От грибковых болезней помогают биологические препараты с бактериями Bacillus subtilis Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Пятна на листьях огурцов сейчас — это именно физиологическое расстройство. Растению не хватает питательных веществ, его нужно срочно подкормить. Но если пятен много, и поражено сразу несколько листьев, значит, завелись грибковые болезни.

Чаще всего в теплице возникает альтернариоз — сухая пятнистость огурцов, когда появляются мелкие коричневые пятна, причем слегка выпуклые. Пятна с белым налетом говорят о появлении мучнистой росы, рыжие — антраканоза огурцов.

— В июле уже можно будет задуматься, что это грибковые болезни. От них помогают биологические препараты с бактериями Bacillus subtilis. Опрыскивать нужно очень обильно, несколько раз в течение двух недель, — объяснила Людмила Шубина.

От мучнистой росы можно обработать кусты содовым раствором: 100 грамм на 10 литров воды. Сильно поврежденные и увядшие листья стоит удалить. Их нужно выбросить — в компост такое отправлять нельзя.

Если в теплице все совсем плохо, и грибковые поражения вышли из-под контроля, придется использовать бордосскую жидкость. При обработке нужно строго следовать инструкции и работать в защите.

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