НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 755мм 47%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Погода резко изменится
Мор рыбы в реке
Афиша на выходные
Где приятно наслаждаться летом
Опасные места для купания
Куда бюджетно съездить в отпуск
Где искать грибы
Ярославцы — о стадионе «Шинник»
Подорожают кружки для детей
Продают усадьбу Михалковых
Лето Стихия настигнет в ближайшие часы: для ярославцев выпустили экстренное предупреждение о погоде

Стихия настигнет в ближайшие часы: для ярославцев выпустили экстренное предупреждение о погоде

Публикуем прогноз

1 223
1 комментарий
В ближайшие часы в Ярославле и области испортиться погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ближайшие часы в Ярославле и области испортиться погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ближайшие часы в Ярославле и области испортиться погода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославля и области предупредили о резкой смене погоды 19 июля. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что гроза с сильным ветром нагрянут в ближайшие часы.

«Гроза, кратковременный дождь, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю с 18 часов 19 июля до 18 часов 20 июля», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб: 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле дождь прогнозируется во вторую половину дня 20 июля. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.

Читайте также

Погода на неделю:

  • 19 июля днем ожидается переменная облачность, температура +22..24 °С, ветер юго-восточный, умеренный. В ближайшую ночь — переменная облачность, +13..15 °С;

  • 20 июля весь день переменная облачность. Температура ночью +13..15 °С, днем +23..25 °С, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 21 июля прогнозируется переменная облачность, возможен сильный дождь, гроза и туман. Температура ночью +17..19 °С, днем +21..23 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • 22 июля весь день ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, давление пониженное. Ночью +15..17 °С, днем +23..25 °С, слабый ветер;

  • 23 июля прогнозируется переменная облачность. Температура ночью +15..17 °С, днем +19..21 °С, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 24 июля весь день переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +17..19 °С, днем +23..25 °С, слабый ветер;

  • 19 июля ожидается ясная погода. Ночью и днем +11..13 °С, ветер восточный, умеренный.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Погода Гроза
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
50 минут
После 24 июля у вас идёт 19 июля. Хм…
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление