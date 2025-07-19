Стихия настигнет в ближайшие часы: для ярославцев выпустили экстренное предупреждение о погоде

Жителей Ярославля и области предупредили о резкой смене погоды 19 июля. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что гроза с сильным ветром нагрянут в ближайшие часы.
«Гроза, кратковременный дождь, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю с 18 часов 19 июля до 18 часов 20 июля», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб: 112.
По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле дождь прогнозируется во вторую половину дня 20 июля. Температура воздуха прогреется до +24 градусов.
Погода на неделю:
19 июля днем ожидается переменная облачность, температура +22..24 °С, ветер юго-восточный, умеренный. В ближайшую ночь — переменная облачность, +13..15 °С;
20 июля весь день переменная облачность. Температура ночью +13..15 °С, днем +23..25 °С, ветер юго-восточный, умеренный;
21 июля прогнозируется переменная облачность, возможен сильный дождь, гроза и туман. Температура ночью +17..19 °С, днем +21..23 °С, ветер юго-западный, умеренный;
22 июля весь день ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, давление пониженное. Ночью +15..17 °С, днем +23..25 °С, слабый ветер;
23 июля прогнозируется переменная облачность. Температура ночью +15..17 °С, днем +19..21 °С, ветер северо-восточный, умеренный;
24 июля весь день переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +17..19 °С, днем +23..25 °С, слабый ветер;
19 июля ожидается ясная погода. Ночью и днем +11..13 °С, ветер восточный, умеренный.