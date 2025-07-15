Берегиня: что обязательно сделать 15 июля, чтобы избежать бед, — народные приметы

Рассказываем, как провести 15 июля правильно, чтобы привлечь удачу и защитить дом от бед Источник: Илья Чикотин / 72.RU, Ксения Беляева / Городские медиа

Во вторник, 15 июля, по народному календарю отмечают день Берегини — покровительницы дома, семьи и всего живого. Этот праздник уходит корнями в дохристианские времена: славяне верили, что именно в этот день по земле ходят духи-защитницы, принося с собой благополучие или, наоборот, карая за неуважение к природе. Позже праздник наложился на память православных святых Фотия и Акиндина, но в деревнях так и продолжали звать этот день по-старому — Берегиней. Рассказываем, как провести его правильно, чтобы привлечь удачу и защитить дом от бед.

Кто такая Берегиня

Берегинями называли мифических женских духов — добрых, светлых, оберегающих. Их представляли как женщин в белых одеждах, с венками на голове. Они были покровительницами водоемов, полей, лесов и — главное — семьи. Считалось, что каждая женщина — маленькая Берегиня в своем доме, и 15 июля — ее день силы.

Женщины в этот день убирали дом, обтирали пороги полынью или мятой, читали заговоры на защиту очага и семьи. Бабушки учили внучек заплетать косы и «говорить воду» — нашептывать на родник или колодец слова здоровья и благополучия.

Что можно и нельзя делать 15 июля

Можно устроить уборку с благословением дома — пройтись по углам с веником, вытереть пыль, открыть окна и «впустить силу Берегини».

Раздать еду или вещи нуждающимся — в народе говорили: «Дал — вернется вдвойне».

Заняться рукоделием — особенно шитьем или вязанием: работа руками в этот день «заплетает» добрую судьбу.

Нельзя ссориться и кричать в доме — считается, что шум отгоняет Берегиню и привлекает злых духов.

Работать на земле — копать, пахать, сажать — нельзя. Земля должна отдыхать.

Купаться в реках и озерах — по поверьям, водяные духи особенно активны и могут «утащить».

Приметы на Берегиню

Утром сильная роса — жди богатого урожая и долгой осени.

Сорока стрекочет под окном — к добрым новостям.

Воробьи купаются в пыли — к жарким дням впереди.

Если к вечеру небо станет розовым — будет счастье в доме.

Запутался клубок ниток — жди неожиданных гостей.

Также существовала особая примета: если 15 июля девушка заплетет волосы и наденет белое платье, а в этот день на нее случайно посмотрит парень — к скорому знакомству с будущим мужем.