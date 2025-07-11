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Лето Стоят на жаре: у ярославского аквапарка образовалась гигантская очередь. Фото

Стоят на жаре: у ярославского аквапарка образовалась гигантская очередь. Фото

Посетители устроили ажиотаж у касс

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3 комментария
Десятки людей выстроились в очереди у аквапарка | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramДесятки людей выстроились в очереди у аквапарка | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Десятки людей выстроились в очереди у аквапарка

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В пятницу, 11 июля, посетители выстроились в многометровую очередь у аквапарка во Фрунзенском районе Ярославля. Кадрами поделились очевидцы в городских пабликах.

«Ярославцы ломятся в аквапарк. Это очередь на 13:00. Что это всех так потянуло туда?» — подписали кадры авторы.

Судя по фото, десятки взрослых стоят на 35-градусной жаре у касс на Дядьковской улице.

Посетители устроили ажиотаж в ярославском аквапарке | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramПосетители устроили ажиотаж в ярославском аквапарке | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Посетители устроили ажиотаж в ярославском аквапарке

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Отметим, зачастую, в ярославский аквапарк «Тропический берег» приезжают гости из других регионов России, особой популярностью он пользуется среди жителей соседней Костромы.

В разгар повышенного спроса, в частности, в школьные каникулы в аквапарке устанавливают ограничения на продажу билетов.

«Онлайн билет не даёт никаких привилегий перед обычной очередью! <…> Билеты [онлайн] можно приобрести только на следующие дни месяца. На текущий день только в кассе аквапарка!» — указано на сайте.

Как рассказали в самом «Тропическом берегу», аквапарк одновременно может принять до четырех тысяч посетителей.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Аквапарк Жара Очереди
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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Зочем?.. Что в головах у людей?...
Гость
43 минуты
мне кажется это традиционные ценности 😮‍💨
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