Стоят на жаре: у ярославского аквапарка образовалась гигантская очередь. Фото

Десятки людей выстроились в очереди у аквапарка Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В пятницу, 11 июля, посетители выстроились в многометровую очередь у аквапарка во Фрунзенском районе Ярославля. Кадрами поделились очевидцы в городских пабликах.

«Ярославцы ломятся в аквапарк. Это очередь на 13:00. Что это всех так потянуло туда?» — подписали кадры авторы.

Судя по фото, десятки взрослых стоят на 35-градусной жаре у касс на Дядьковской улице.

Посетители устроили ажиотаж в ярославском аквапарке Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Отметим, зачастую, в ярославский аквапарк «Тропический берег» приезжают гости из других регионов России, особой популярностью он пользуется среди жителей соседней Костромы.

В разгар повышенного спроса, в частности, в школьные каникулы в аквапарке устанавливают ограничения на продажу билетов.

«Онлайн билет не даёт никаких привилегий перед обычной очередью! <…> Билеты [онлайн] можно приобрести только на следующие дни месяца. На текущий день только в кассе аквапарка!» — указано на сайте.