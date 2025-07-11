Стоят на жаре: у ярославского аквапарка образовалась гигантская очередь. Фото

В пятницу, 11 июля, посетители выстроились в многометровую очередь у аквапарка во Фрунзенском районе Ярославля. Кадрами поделились очевидцы в городских пабликах.
«Ярославцы ломятся в аквапарк. Это очередь на 13:00. Что это всех так потянуло туда?» — подписали кадры авторы.
Судя по фото, десятки взрослых стоят на 35-градусной жаре у касс на Дядьковской улице.
Отметим, зачастую, в ярославский аквапарк «Тропический берег» приезжают гости из других регионов России, особой популярностью он пользуется среди жителей соседней Костромы.
В разгар повышенного спроса, в частности, в школьные каникулы в аквапарке устанавливают ограничения на продажу билетов.
«Онлайн билет не даёт никаких привилегий перед обычной очередью! <…> Билеты [онлайн] можно приобрести только на следующие дни месяца. На текущий день только в кассе аквапарка!» — указано на сайте.
Как рассказали в самом «Тропическом берегу», аквапарк одновременно может принять до четырех тысяч посетителей.