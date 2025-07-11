Экстрим для тревел-блогеров за 600 тысяч рублей. Полетят ли массово россияне на отдых в Афганистан, Сирию и Ирак

Мечеть в Кандагаре Источник: Я у мамы путешественник // Aleksandr Mironov / Т.me

После того как Россия официально сняла с «Талибана» статус террористической организации и признала Исламский Эмират Афганистан, российские туркомпании начали предлагать недельные туристические пакеты в Афганистан. Ожидается, что первая группа туристов прибудет в страну в середине июля. Кстати, Афганистан далеко не единственная страна, которая еще недавно считалась опасной, а ныне привлекает туристов: мечтают привлекать иностранных отдыхающих также… Сирия и Ирак, пишет Travel and World Tour.

Организованные недельные поездки в Афганистан стоят недешево — около 235 тысяч рублей. Туристы отправляются в Герат, центр Шелкового пути, и к Голубой мечети XII века в Мазари-Шарифе, недалеко от границы с Узбекистаном, а также к руинам города Ай-Ханум.

Туризм в Афганистане становится всё более популярным с конца 2021 года, когда власть в стране захватили талибы. По словам представителей «Талибана», за последние три года страну посетили почти 14,5 тысячи иностранных туристов, пишет The New York Times. Иностранцы везут с собой твердую валюту, в которой Афганистан отчаянно нуждается.

Западные туристы уже оценили традиционное гостеприимство Афганистана, посетив знаменитые мечети, высокие горные хребты, живописные высокогорные пустыни и руины знаменитых статуй Будды в Бамиане. Правительство талибов теперь вовсю рекламирует страну как безопасную, живописную, гостеприимную, к тому же недорогую.

Представители «Талибана» заявили, что они рассчитывают на туристов, особенно на блогеров и ютуберов, которые будут превозносить достоинства посещения Афганистана. Афганское правительство вовсю продвигает туризм на своих официальных сайтах и в соцсетях, а 3 тысячи турагентств рекламируют страну за рубежом.

Правда, количество иностранных туристов пока еще невелико. Одна из причин — ограничения прав женщин. С 2021 года женщинам фактически запрещено участвовать во многих аспектах общественной жизни в соответствии с законами «Талибана» о скромности. Одиночные женщины-туристки в страну приезжают, но они должны уважать традиции Афганистана, надевая длинные одежды, закрывающие тело, и покрывая голову платком.

Да и ситуация с безопасностью туристов тоже далека от идеальной. В мае прошлого года были убиты трое испанских туристов и один афганец-сопровождающий. Правда, это было первое нападение на иностранных туристов с тех пор, как «Талибан» вернул себе власть.

Госдепартамент США, например, настоятельно не рекомендует американцам совершать поездки в Афганистан. Хотя Министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что ситуация в этой стране улучшается — это стимулирует туризм, пишет Politico.

Так что пока в Афганистане не так много туристов с селфи-палками у исламских достопримечательностей и тиктокеров, толпящихся в местных ресторанах. Но ситуация может когда-нибудь измениться. Правда, не быстро, уверены опрошенные MSK1.RU эксперты туристической отрасли.

Пейзажи Афганистана Источник: Путешествия — путь к себе / Т.me

— Думаю, в ближайшее время не стоит ожидать, что Афганистан станет массовым направлением для российских туристов. Скорее всего, это будут поездки в рамках небольших групп, организованные в индивидуальном порядке, — говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. — Культурное наследие Афганистана, безусловно, очень привлекательно. Однако важно помнить об особенностях страны — там достаточно строгие правила и не всегда спокойная обстановка. Есть основания полагать, что в туристических группах, скорее всего, не будет женщин, так как к ним сейчас предъявляются особенно жесткие требования.

— Такие туры в Афганистан пока — это не продукт массового туризма. У крупных туроператоров их нет и не предвидится, — согласна с Ворониной и руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева. — Это предложение — нишевое, рассчитано на опытных путешественников, коллекционеров стран и, возможно, тревел-блогеров, готовых к высоким рискам. Стоимость 3 тысячи долларов за тур — это только база, без визы, перелета, страховки и охраны. Фактически речь может идти о 500–600 тысячах рублей на человека. Думаю, пока это скорее громкий инфоповод и потенциальный хайп. Я бы рекомендовала дождаться хотя бы первого вылета из России и возвращения группы — только тогда можно будет говорить о реальном спросе и перспективах направления. Афганистан — страна с богатой историей, но безопасность и инфраструктура остаются большим вопросом.

— А насколько вообще Афганистан сейчас безопасен для организованных туристов? Зачем в пакет включена вооруженная охрана? От кого охраняют?

— Не стоит обольщаться наличием охраны в турпакете. Вооруженное сопровождение — это скорее индикатор уровня риска, а не гарантия полной безопасности. Афганистан остается зоной с нестабильной ситуацией: возможны внутренние конфликты, ограничения свободы передвижения, внезапные изменения в правилах для иностранцев. Отдельный момент — отсутствие консульской поддержки: у России сейчас нет полноценного дипломатического присутствия в Кабуле, и если что-то пойдет не так, рассчитывать можно будет только на турфирму и удачу. Поэтому главный совет — тщательно взвесить: готовы ли вы обменять адреналин и экзотику на потенциальную угрозу для жизни.