Узкие улочки и уютные пляжи: опытный турист назвал курорт-альтернативу Черному морю

Пляж Кучугур сверху Источник: Валерия Дульская / 93.RU











На Черное море этим летом многие не поедут из-за разлива мазута: люди опасаются купаться, а в Анапе это официально запрещено. Но есть альтернатива — Азовское море, где при желании можно отлично отдохнуть: и загореть, и искупаться. Однако есть особенности. Блогер «Зоркий» в своем канале на «Дзене» рассказал о трех курортах на Азовском море, где он отдыхать лично. Портал 93.RU публикует его топ пляжей.

Кучугуры

Беседки на пляже в Голубицкой Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Звучит, как название деревни, но на самом деле это весьма популярный курорт на Азовском море. Мы с семьёй там были раз пять: то проездом, то в отпуске.

По сути своей, это небольшой курортный посёлок, с узкими улочками и небогатой инфраструктурой. Безусловно, есть и столовые, и кафе, и магазины, и рынок. Но всего этого немного, выбор небольшой. Зато и цены приемлемые, не то, что в Сочи.

Что касается жилья, то преобладает формат частных гостевых домов. Думаю, для местных жителей это основной способ заработка: сдавать летом номера и комнаты. Также есть базы отдыха и отели.

А что с морем? Какое оно — Азовское?

Во-первых, у берегов оно мельче, чем Черное море, и в этом есть два плюса:

Вода быстрее прогревается, однажды мы застали в Кучугурах море температуры «парное молоко» (ну очень тёплое);

На Азовское море безопасно ездить с детьми. На мелководье малышам отлично можно плескаться!

Спуск на пляж в Кучугурах Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Минусы:

К берегу часто приплывают гигантские медузы, их немного, но они удивляют порою своими размерами. Впрочем, и на Черном море можно встретить медуз: прошлым летом в Крыму мы наблюдали настоящий кисель;

Взрослому человеку придется далеко идти, чтобы комфортно поплавать. И это тоже минус.

К плюсам поселка можно отнести наличие грязевого вулкана неподалеку. А к минусам — отсутствие какой-либо набережной или променада для вечерних прогулок. Тусовщикам будет скучновато в Кучугурах. Этот курорт больше про тихий отдых на лоне природы.

Готовьтесь к тому, что пляжи будут дикими Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Голубицкая

Курортный посёлок рядом с Кучугурами. Если сравнивать, то здесь гораздо более развитая инфраструктура. Пляж песчаный, довольно широкий, на нём есть торговля сувенирами и кафе. Море, по сравнению с Кучугурами, глубже. Почти сразу у берега взрослому будет комфортно плавать.

Пляж в этом месте чуть шире Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Нам понравилось, что тут оживленнее и есть, чем заняться с ребёнком: зоопарк, дом вверх дном, зеркальный лабиринт. Почти у пляжа — озеро с целебными грязями, имеющее одноименное название (Голубицкое). Тут вам и спа, и морской отдых — два в одном.

В Голубицкой мы ни разу не останавливались с ночлегом, всегда были проездом, поэтому насчёт жилья сказать не могу.

Курортное

Отдых в Крыму у многих ассоциируется с Черным морем, но и Азовское море омывает полуостров. Просто курорты там малоизвестные, не слишком популярные. Быть может, зря?

Прошлым летом мы с семьёй останавливались с ночлегом в местечке Курортное, это Крым, Азовское море. Сам посёлок маленький и скучный. Но какое море! Наш гостевой дом стоял рядом с пляжем, но там мы не купались. В Курортном у нас была другая цель — знаменитые Генеральские пляжи.

Без машины добраться до них будет непросто, всё же некоторое расстояние придется ехать по степи. А по пути будет не лишним заглянуть на озеро Чокрак. Раньше тут добывали соль, а теперь можно искупаться с той стороны, где находится густая черная жижа… Говорят, полезно.

По дороге на пляжи можно прогуляться по солевому озеру Источник: Зоркий / Dzen.ru











Генеральские пляжи — это обобщенное название пляжей вдоль береговой линии Караларского заповедника. Если смотреть карту, здесь бухта за бухтой с весьма интересными названиями: Коровья, Обезьянья, Геодезистов, Елена, Холодная, Радостная, Полянка, Барыня, Скалистая, Сиреневая, Шелковица, Генеральская…

Вода очень чистая и прозрачная Источник: Зоркий / Dzen.ru











Генеральская бухта и Генеральский пляж — единственные в своём роде, но обобщенное название путает, если честно. Для чистоты эксперимента мы направились на берег бухты с картографическим названием «Генеральская».

Сразу скажу, что все пляжи неблагоустроенные, дикие. Их облюбоввли туристы, которые берут с собой палатку, и готовы жить несколько дней в отрыве от цивилизации, наслаждаясь шумом волн и отсутствием людей.

Море здесь чисто и красивое настолько, что налюбоваться не могли! На мелководье оно сверкает, видно каждую песчинку. Пейзажи вокруг очаровательные.

Но! В степи могут попадаться клещи и каракурты, а на песке ближе к ночи можно увидеть сколопендр. Стоит ли говорить, что ночлег на берегу возможен только в палатке, с отсутствием всех благ. Продуктами тоже стоит запасаться заранее, кафе здесь нет.

Так выглядят пляжи в Крыму Источник: Зоркий / Dzen.ru











Все минусы компенсируются красотою моря. Азовское море тоже может быть приятным для отдыха. Нам больше всего понравилось на Генеральских пляжах. Пожалуй, я бы приехал вновь.

В целом, Азовское море можно рассматривать для курортного отдыха. А если учесть все нюансы, можно сделать его максимально комфортным. В ситуации, когда о чистоте Черного моря во многих российских курортах говорить не приходится, Азовское море остаётся чистым. Туда мазут не добрался.