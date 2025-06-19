Узкие улочки и уютные пляжи: опытный турист назвал курорт-альтернативу Черному морю

На Черное море этим летом многие не поедут из-за разлива мазута: люди опасаются купаться, а в Анапе это официально запрещено. Но есть альтернатива — Азовское море, где при желании можно отлично отдохнуть: и загореть, и искупаться. Однако есть особенности. Блогер «Зоркий» в своем канале на «Дзене» рассказал о трех курортах на Азовском море, где он отдыхать лично. Портал 93.RU публикует его топ пляжей.
Кучугуры
Звучит, как название деревни, но на самом деле это весьма популярный курорт на Азовском море. Мы с семьёй там были раз пять: то проездом, то в отпуске.
По сути своей, это небольшой курортный посёлок, с узкими улочками и небогатой инфраструктурой. Безусловно, есть и столовые, и кафе, и магазины, и рынок. Но всего этого немного, выбор небольшой. Зато и цены приемлемые, не то, что в Сочи.
Что касается жилья, то преобладает формат частных гостевых домов. Думаю, для местных жителей это основной способ заработка: сдавать летом номера и комнаты. Также есть базы отдыха и отели.
А что с морем? Какое оно — Азовское?
Во-первых, у берегов оно мельче, чем Черное море, и в этом есть два плюса:
Вода быстрее прогревается, однажды мы застали в Кучугурах море температуры «парное молоко» (ну очень тёплое);
На Азовское море безопасно ездить с детьми. На мелководье малышам отлично можно плескаться!
Минусы:
К берегу часто приплывают гигантские медузы, их немного, но они удивляют порою своими размерами. Впрочем, и на Черном море можно встретить медуз: прошлым летом в Крыму мы наблюдали настоящий кисель;
Взрослому человеку придется далеко идти, чтобы комфортно поплавать. И это тоже минус.
К плюсам поселка можно отнести наличие грязевого вулкана неподалеку. А к минусам — отсутствие какой-либо набережной или променада для вечерних прогулок. Тусовщикам будет скучновато в Кучугурах. Этот курорт больше про тихий отдых на лоне природы.
Голубицкая
Курортный посёлок рядом с Кучугурами. Если сравнивать, то здесь гораздо более развитая инфраструктура. Пляж песчаный, довольно широкий, на нём есть торговля сувенирами и кафе. Море, по сравнению с Кучугурами, глубже. Почти сразу у берега взрослому будет комфортно плавать.
Нам понравилось, что тут оживленнее и есть, чем заняться с ребёнком: зоопарк, дом вверх дном, зеркальный лабиринт. Почти у пляжа — озеро с целебными грязями, имеющее одноименное название (Голубицкое). Тут вам и спа, и морской отдых — два в одном.
В Голубицкой мы ни разу не останавливались с ночлегом, всегда были проездом, поэтому насчёт жилья сказать не могу.
Курортное
Отдых в Крыму у многих ассоциируется с Черным морем, но и Азовское море омывает полуостров. Просто курорты там малоизвестные, не слишком популярные. Быть может, зря?
Прошлым летом мы с семьёй останавливались с ночлегом в местечке Курортное, это Крым, Азовское море. Сам посёлок маленький и скучный. Но какое море! Наш гостевой дом стоял рядом с пляжем, но там мы не купались. В Курортном у нас была другая цель — знаменитые Генеральские пляжи.
Без машины добраться до них будет непросто, всё же некоторое расстояние придется ехать по степи. А по пути будет не лишним заглянуть на озеро Чокрак. Раньше тут добывали соль, а теперь можно искупаться с той стороны, где находится густая черная жижа… Говорят, полезно.
Генеральские пляжи — это обобщенное название пляжей вдоль береговой линии Караларского заповедника. Если смотреть карту, здесь бухта за бухтой с весьма интересными названиями: Коровья, Обезьянья, Геодезистов, Елена, Холодная, Радостная, Полянка, Барыня, Скалистая, Сиреневая, Шелковица, Генеральская…
Генеральская бухта и Генеральский пляж — единственные в своём роде, но обобщенное название путает, если честно. Для чистоты эксперимента мы направились на берег бухты с картографическим названием «Генеральская».
Сразу скажу, что все пляжи неблагоустроенные, дикие. Их облюбоввли туристы, которые берут с собой палатку, и готовы жить несколько дней в отрыве от цивилизации, наслаждаясь шумом волн и отсутствием людей.
Море здесь чисто и красивое настолько, что налюбоваться не могли! На мелководье оно сверкает, видно каждую песчинку. Пейзажи вокруг очаровательные.
Но! В степи могут попадаться клещи и каракурты, а на песке ближе к ночи можно увидеть сколопендр. Стоит ли говорить, что ночлег на берегу возможен только в палатке, с отсутствием всех благ. Продуктами тоже стоит запасаться заранее, кафе здесь нет.
Все минусы компенсируются красотою моря. Азовское море тоже может быть приятным для отдыха. Нам больше всего понравилось на Генеральских пляжах. Пожалуй, я бы приехал вновь.
В целом, Азовское море можно рассматривать для курортного отдыха. А если учесть все нюансы, можно сделать его максимально комфортным. В ситуации, когда о чистоте Черного моря во многих российских курортах говорить не приходится, Азовское море остаётся чистым. Туда мазут не добрался.