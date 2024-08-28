Полоть или не полоть? Как бороться с многолетними сорняками — советы агронома

Тюменский агроном дала советы, как бороться с многолетними соряниками Источник: Роман Данилкин











Тюменские дачники продолжают работы на своих участках. Там они могут столкнуться с сорняками. Есть мнение, что с ними надо бороться весной и летом. Так и есть. А вот со злостными многолетними сорняками это надо делать в конце августа и до конца сентября. Елена Шадрина, главный агроном Ишимского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области, рассказала, что надо делать.

Она говорит, что, кроме ручной прополки (всеми доступными средствами), существует еще эффективный метод борьбы — это мульчирование скошенной травой или черным неткаными материалом. По ее словам, оба способа эффективны и работают.

— Всё зависит от того, где надо избавиться от сорняков. Мульчу из скошенной травы лучше всего применять на грядках и в теплице. Польза двойная: сорняк меньше растет и влага сохраняется. Черным нетканым застилают дорожки между грядок или посадки клубники, а также дорожки в малиннике. Можно застилать приствольные круги у плодовых деревьев, чтобы не полоть. Из плюсов — сорняк не растет, и влага впитывается, — объясняет агроном.

Борьба с многолетними сорняками

Многолетние сорняки — это вьюнок полевой, пырей, камыш обыкновенный, различные виды осота. Самый эффективный способ — это химическая прополка гербицидами сплошного действия.

Хорошо, если рядом нет культурных растений. А что делать, когда вьюнок полевой или в простонародье «березка» заплетает весь картофельный огород? Сорняк этот появляется осенью и весной, когда дачники обрабатывают свои огороды мотокультиваторами. Дробя корни вьюнка на множество отдельных сегментов, которые и дадут в новом сезоне молодые растения.

— Все истребительные меры мы проводим уже после того, как выкопали картофель. Но необходимо выполнить одно условие — при уборке картофельной ботвы не выдергивать плети вьюнка. Эти зеленые плети в дальнейшем и будут служить объектом химических обработок, — добавляет Шадрина.

Необходимо убрать картофельную ботву, а затем плети вьюнка обработать гербицидом сплошного действия. Больше ничего не предпринимать в течение 3-4 недель.