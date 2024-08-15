НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

зап.

 752мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,80
EUR 98,32
Город на Волге без моста
Новый фестиваль
Отец и сын разбились насмерть
Забили до смерти
Возвращение народной маршрутки
Дикая кошка в доме
Ярославцы за работой
Аннамамедов об увольнении
Опасные ежи
Когда бархатный сезон
Лето Когда закончится купальный сезон на Черном море? Ответил главный синоптик страны

Когда закончится купальный сезон на Черном море? Ответил главный синоптик страны

По словам Вильфанда, в этом году бархатный сезон продлится дольше обычного

211
1 комментарий
Вода в море сейчас доходит до +27 °С

До конца лета остается чуть больше двух недель, однако курорты Краснодарского края не пустеют. Впереди — бархатный сезон, который начнется в сентябре. Наши коллеги из 93.RU узнали у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, как долго в этом году можно будет купаться в Черном море.

Бархатный сезон — период, когда температура воды и воздуха составляет +25 градусов. Он начинается в первые дни сентября.

По словам главного синоптика страны, в этом году гостям Черноморского побережья повезло. В течение первой половины лета над регионом господствовал антициклон, поэтому преобладала малооблачная погода, и солнечные лучи хорошо прогревали водную поверхность и более глубокие слои моря. Теперь они будут отдавать тепло до середины осени.

— Поэтому бархатный сезон продлится в этом году дольше обычного, скорее всего, до середины октября, если ориентироваться на обычные климатические процессы, — рассказал 93.RU Роман Вильфанд.

Как раз из-за быстрого прогрева более глубоких слоев моря уже в первой половине июля температура воды достигала в Сочи и Туапсе 25–26 °С, а это довольно редкое явление.

В середине августа, по данным Краснодарского гидрометцентра, теплее всего море в Сочи и Туапсе — до +27 °С. В Анапе — до +26 °С, а в Новороссийске и Геленджике — до +25 °С.

Комфортной для купания температурой считается +22–24 °С.

Ранее мы рассказывали, на какие курорты Черного моря ехать в бархатный сезон.

ПО ТЕМЕ
Море Отпуск Бархатный сезон Черное море Роман Вильфанд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 августа 2024, 21:56
Предлагаю официально объявить украинцам, что этот сезон на Черном море для них последний. Пусть искупаются на прощание с морем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление