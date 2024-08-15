Когда закончится купальный сезон на Черном море? Ответил главный синоптик страны

Вода в море сейчас доходит до +27 °С Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











До конца лета остается чуть больше двух недель, однако курорты Краснодарского края не пустеют. Впереди — бархатный сезон, который начнется в сентябре. Наши коллеги из 93.RU узнали у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, как долго в этом году можно будет купаться в Черном море.

Бархатный сезон — период, когда температура воды и воздуха составляет +25 градусов. Он начинается в первые дни сентября.

По словам главного синоптика страны, в этом году гостям Черноморского побережья повезло. В течение первой половины лета над регионом господствовал антициклон, поэтому преобладала малооблачная погода, и солнечные лучи хорошо прогревали водную поверхность и более глубокие слои моря. Теперь они будут отдавать тепло до середины осени.

— Поэтому бархатный сезон продлится в этом году дольше обычного, скорее всего, до середины октября, если ориентироваться на обычные климатические процессы, — рассказал 93.RU Роман Вильфанд.

Как раз из-за быстрого прогрева более глубоких слоев моря уже в первой половине июля температура воды достигала в Сочи и Туапсе 25–26 °С, а это довольно редкое явление.

В середине августа, по данным Краснодарского гидрометцентра, теплее всего море в Сочи и Туапсе — до +27 °С. В Анапе — до +26 °С, а в Новороссийске и Геленджике — до +25 °С.

Комфортной для купания температурой считается +22–24 °С.