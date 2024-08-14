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Страна и мир Солнечная погода и низкие цены: турагенты рассказали, куда ехать на отдых в бархатный сезон

Солнечная погода и низкие цены: турагенты рассказали, куда ехать на отдых в бархатный сезон

Когда выгодно отдыхать на Черном море

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Пляжный отдых с завершением лета не заканчивается

В этом году курортный сезон выдался горячим. Русский юг буквально оккупировали туристы: в Анапе и Сочи пляжи оказались переполнены. Оно и понятно, лето — самое популярное время для отпуска среди россиян. Многие желают с семьей вырваться к морю.

Однако с приходом осени пляжный отдых не заканчивается. Впереди — бархатный сезон! Ярославские турагенты рассказали 76.RU, куда отправиться на отдых в сентябре и сколько это будет стоить.

— Излюбленное время отдыха наших туристов в Краснодарском крае — это, конечно, «золотое» время бархатного сезона. Туристов привлекает отсутствие изнуряющей жары, меньшее количество отдыхающих и существенно более низкие цены на отели. На сентябрь мы рекомендуем курорты Сочи и окрестностей. В это время из года в год в том районе стоит хорошая солнечная погода, и несомненный плюс, что туда можно добраться прямым самолетом из Ярославля или Москвы, — рассказала в беседе 76.RU директор офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте Ольга Галкина.

Бархатный сезон — период, когда летняя жара отступила, температура воды и воздуха сравнялась и составляет +25 градусов. Он начинается в первые дни сентября.

По оценкам турагентов, недельный тур на двоих с перелетом, проживанием в трехзвездочном отеле и питанием будет стоить около 100 тысяч рублей.

Куда ехать на отдых в бархатный сезон:

  • для спокойного отдыха мы рекомендуем Лоо, Вардане, Хосту и Кудепсту;

  • для лечения — однозначно, Мацеста;

  • для посещения модных заведений, для красивой набережной и современной инфраструктуры — Сириус;

  • для активного отдыха, кому нужны достопримечательности, необычные места и не пугает большое количество отдыхающих — Адлер и сам Сочи.

Ранее мы публиковали советы туриста о том, как хорошо отдохнуть на Азовском море.

ПО ТЕМЕ
Море Сочи Бархатный сезон Пляж Отпуск Отдых
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