«Этой осенью в тренде „голая“ одежда»: советы стилиста и три модных образа на осень

Женственные наряды этой осенью в тренде Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Спортивный стиль и оверсайз уже не в тренде. Что носить этой осенью, чтобы выглядеть модно и современно? Об этом 63.RU рассказал стилист Татьяна Еремеева.

Татьяна Еремеева — имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание. Практическое руководство по созданию грамотного образа».

Говорить о моде сложно — проще показать, поэтому мы взяли нашу красивую сотрудницу Ксению и отправились подбирать для нее трендовые луки в один из ТЦ.

Так Ксюша выглядела «до». Но стилист сказала, что оверсайз уже не в тренде, и мы отправились переодевать модель Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Для начала Татьяна определила цветотип нашей модели. Оказалось, что Ксения — «весна», и оттенки ей подходят теплые.

Черный и кипенно-белый цвета вообще мало кому идут, говорит стилист. Снимите это немедленно! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Водолазки входят в моду, поэтому первый лук будет базироваться именно на таком варианте Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ксения учится позировать Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Также в тренде многослойность — можно даже надевать одну вещь на другую Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как вам образ? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Обратите внимание, мы выбрали принт клетка — это тренд. Важно, что в моду входят водолазки. На брюках — чуть заниженная талия, которая начинает возвращаться. Также подиумы диктуют тренд на открытый животик. В почете укороченные жакеты и кофты. Если даже, предположим, надели длинный жакет, можно расстегнуть нижние пуговицы, чтобы было немного видно тело, — отмечает Татьяна Еремеева.

— Для этого топ обязательно должен быть коротким? — уточняем мы.

— Нет, становится модно носить костюмы на голое тело. И расстегнутую рубашку. Конечно, если вы собираетесь на работу, можно надеть под нее топ. Но в то же время рубашку заправить и расстегнуть практически полностью, — советует стилист.

Можно заправить рубашку и расстегнуть ее — будет смело, но современно! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Вообще идет тенденция на «голую одежду»: все прозрачное, всевозможные сетки, говорит имиджмейкер. Вот пример, как встроить модное веяние в строгий офисный образ Источник: Роман Данилкин / 63.RU











V-образный вырез — это тренд. Но больше он подойдет тем, у кого острые черты лица, говорит стилист Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Первый лук мы подобрали. Пойдемте дальше! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Уличный стиль, спортивный стиль, чрезмерный оверсайз — уже прошлые тренды. А тренды 2024/25 — это женственность, более классические визуалы, более приталенные вещи, — говорит стилист.

Выбирайте женственные, приталенные вещи Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Обратите внимание, что в этом сезоне актуален зеленый цвет! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Зеленый этой осенью неожиданно вошел в тренд. Всевозможные природные оттенки зеленого, в то же время — малахит. Можно подобрать под любой колорит, потому что модных оттенков зеленого очень много, — рассказывает Татьяна.

— То есть, если мы купим на осень зеленое пальто, это не будет странно?

— И к нему подходящего оттенка зеленые сапоги или ботинки — и будете выглядеть супер!

Еще один трендовый лук — укороченное пальто, напоминающее бушлат Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Добавим леопардовый шарфик. Ах, какая женщина! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Леопард входит в тренд. Можно носить леопардовые аксессуары, брюки, говорит наш консультант.

— Но леопард сразу добавил возраста, серьезности нашей модели, потому что в образе стали присутствовать темные цвета. Черный не подходит. В идеале мы должны были найти такой же шарфик, но, например, с коричневыми пятнами, — объясняет стилист.

Татьяна подчеркивает, что важно не только следовать модным тенденциям, но и смотреть, что подходит и украшает конкретного человека. Для этого надо знать свои цветовой колорит и стилевой типаж.

— Мало тех, кого украшают чистый черный или кипенно-белый цвета. Хотя они в моде. Но в России в основном преобладает теплый колорит. Людей цветотипа «зима» у нас практически нет, хотя многие пытаются себя туда отнести. Лучше выбирать кремовый, ванильный, всевозможные оттенки белого, но чуть-чуть с желтинкой, — советует стилист.

Тон кожи и цвет глаз — показатели, от которых мы «пляшем» при определении колорита, так как волосы, как правило, у всех окрашены. В данном случае мы поняли, что у Ксюши теплый чистый колорит. Это как раз то, что в народе называют «весна». Поэтому цвета тоже подбирали теплые и чистые.

— Почему в нашем образе визуально соединились зеленые пальто и платье? Потому что оттенок зеленого по чистоте и по температуре одинаковый. Чистый зеленый и в платье, и в пальто. По температуре теплый — и там, и там, поэтому они сочетаются красиво, — объясняет Татьяна.

На чисто белый и чисто черный цвета нашей модели лучше не смотреть, да и вещи оверсайз следует засунуть подальше в шкаф Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А вот нежный розовый можно рассмотреть — это тоже один из трендов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Мы нашли модные брюки «баррель» (широкие в бедрах, но узкие и чуть-чуть укороченные до щиколотки или немного выше книзу. — Прим. ред.) — тоже тренд сезона. А еще в моду входит цветочный принт Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— В связи с тем, что женственность в тренде, в моду входят и цветочки. Крупные, мелкие — почти любые. Только не размытые, а достаточно четкие, — рассказывает имиджмейкер.

Мы подобрали модный образ — так Ксения могла бы пройтись по подиуму, а для того, чтобы адаптировать наряд к жизни, можно надеть внутрь топик Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Серый не уходит с подиумов, может быть и полный тотал лук серый, но лучше всё равно себя украшать яркими цветами, — советует стилист. — Костюмы на голое тело, с минимумом застегнутых пуговиц. Приталенный крой, подчеркнутая женственность или мужественность. Уходит оверсайз — его уже практически нет. Выбирайте костюмы, жакеты, платья из более жестких материалов. И затягивайте их поясом. Вот это будет модно. Мягкие ткани, но с поясом — не совсем то. Если все-таки хочется создать расслабленный образ, то брючные костюмы, но близкие к классическому стилю, станут грамотным решением.

Цветочный принт — еще один модный тренд Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Итак, чтобы быть этой осенью модными, купите:

что-то зеленое;

что-то леопардовое;

что-то красного цвета — томатного или бургунди;

что-то белое, но вашего оттенка;

что-то с цветочками;

юбку на уровне колена;

брюки-баррель;

пальто-бушлат;

что-то из прозрачных тканей.

Меняется и мужская мода, говорит Татьяна: рубашка может быть более расстегнутой, также вошли в моду топы под расстегнутой рубашкой. Можно подчеркивать фигуру, не стесняться мужественных форм.