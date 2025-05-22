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Весна Центральную Россию накроет жара: синоптики предупредили о наступлении июльской погоды в конце мая

Центральную Россию накроет жара: синоптики предупредили о наступлении июльской погоды в конце мая

Гидрометцентр опубликовал прогноз для Ярославской области

11 692
7 комментариев
В Ярославскую область придет июльская жара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославскую область придет июльская жара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область придет июльская жара

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральную Россию идет аномальная жара. Природа будто решила отдать долги за холодные начало и середину мая.

«В Центральной России показания термометров постепенно войдут в рамки июльского климата! Если сегодня днем около +19 градусов, то уже с пятницы температурный максимум составит +24…+26 градусов», — сообщили в центре «Фобос».

Ярославская область не станет исключением. Пекло в регионе ожидается как минимум на протяжении ближайших семи дней. Правда, солнечная погода периодически будет сменяться облачной. В пятницу, субботу и следующий вторник возможны дожди. Но температура на протяжении всего периода не будет опускаться днем ниже 25 градусов. Исключением станет 27 мая, когда обещают +22 градуса.

Прогноз погоды для Ярославской области на неделю от Гидрометцентра:

  • 22 мая, четверг: переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем: +15…+20 градусов;

  • 23 мая, пятница: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: +4…+9 градусов, днем: +20…+25 градусов;

  • 24 мая, суббота: переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура ночью: +9…+14 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • 25 мая, воскресенье: переменная облачность, без осадков. Температура ночью: +12 градусов, днем: +25 градусов;

  • 26 мая, понедельник: малооблачно, без осадков. Температура ночью: +12 градусов, днем: +25 градусов;

  • 27 мая, вторник: облачно, днем дождь. Температура ночью: +13 градусов, днем: +22 градуса;

  • 28 мая, среда: переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Температура ночью: +11 градусов, днем: +25 градусов.

Прогноз на каждый день также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
7
Гость
22 мая, 10:56
Все эти прогнозы чушь полная. Будет дождик, будете писать что анимальные дожди накроют, всё смоет. Будет жара , будете писать что аномальная жара, 100 лет такого не было , всё засохнет. Прогноз ваш меняется по сто раз не неделю
Гость
22 мая, 09:42
Даааа жара!!!
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