Центральную Россию накроет жара: синоптики предупредили о наступлении июльской погоды в конце мая

В Ярославскую область придет июльская жара Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Центральную Россию идет аномальная жара. Природа будто решила отдать долги за холодные начало и середину мая.

«В Центральной России показания термометров постепенно войдут в рамки июльского климата! Если сегодня днем около +19 градусов, то уже с пятницы температурный максимум составит +24…+26 градусов», — сообщили в центре «Фобос».

Ярославская область не станет исключением. Пекло в регионе ожидается как минимум на протяжении ближайших семи дней. Правда, солнечная погода периодически будет сменяться облачной. В пятницу, субботу и следующий вторник возможны дожди. Но температура на протяжении всего периода не будет опускаться днем ниже 25 градусов. Исключением станет 27 мая, когда обещают +22 градуса.

Прогноз погоды для Ярославской области на неделю от Гидрометцентра:

22 мая, четверг: переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем: +15…+20 градусов;

23 мая, пятница: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: +4…+9 градусов, днем: +20…+25 градусов;

24 мая, суббота: переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура ночью: +9…+14 градусов, днем: +22…+27 градусов;

25 мая, воскресенье: переменная облачность, без осадков. Температура ночью: +12 градусов, днем: +25 градусов;

26 мая, понедельник: малооблачно, без осадков. Температура ночью: +12 градусов, днем: +25 градусов;

27 мая, вторник: облачно, днем дождь. Температура ночью: +13 градусов, днем: +22 градуса;

28 мая, среда: переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Температура ночью: +11 градусов, днем: +25 градусов.