Чего ждать в марте? Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Центральной России

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в начале весны в Центральной России. По данным аналитиков центра «Фобос», февраль закончится оттепелями. Похожие погодные условия прогнозируются и в начале марта.
— Первая пятидневка марта пройдет с заметным превышением климатической нормы с дневными положительными температурами, — рассказали в «Фобосе».
На текущей неделе, по информации аналитиков погоды, температура на улице будет близка к климатической норме. При этом ожидаются серьезные перепады между ночными и дневными показателями. В Ярославской области по ночам ожидается -9… -13 °С, днем воздух будет прогреваться до -3… -5 °С.
— В понедельник, 24 февраля, температура воздуха вплотную приблизится к оттепельным отметкам. При этом оттепели в сопровождении осадков в смешанной фазе продлятся до конца календарной зимы, — уточнили в «Фобосе».
Прогноз погоды по дням в Ярославской области
среда, 19 февраля: облачно с прояснениями. Температура воздуха днем — -5… -10 °С;
четверг, 20 февраля: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Температура воздуха: ночью — -13… -18 °С, днем — -5… -10 °С;
пятница, 21 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха: ночью — -12… -17 °С, днем — -4… -9 °С;
суббота, 22 февраля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха: ночью — -10 °С, днем — -4 °С;
воскресенье, 23 февраля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха: ночью — -9 °С, днем — -3 °С;
понедельник, 24 февраля: облачно, без осадков. Температура воздуха: ночью — -5 °С, днем — -1 °С;
вторник, 25 февраля: облачно, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха: ночью — -2 °С, днем — +1 °С.
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