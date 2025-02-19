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Весна Чего ждать в марте? Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Центральной России

Чего ждать в марте? Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Центральной России

Прогноз для Ярославской области

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3 комментария
Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю марта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСиноптики дали прогноз погоды на первую неделю марта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю марта

Источник:

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в начале весны в Центральной России. По данным аналитиков центра «Фобос», февраль закончится оттепелями. Похожие погодные условия прогнозируются и в начале марта.

— Первая пятидневка марта пройдет с заметным превышением климатической нормы с дневными положительными температурами, — рассказали в «Фобосе».

На текущей неделе, по информации аналитиков погоды, температура на улице будет близка к климатической норме. При этом ожидаются серьезные перепады между ночными и дневными показателями. В Ярославской области по ночам ожидается -9… -13 °С, днем воздух будет прогреваться до -3… -5 °С.

— В понедельник, 24 февраля, температура воздуха вплотную приблизится к оттепельным отметкам. При этом оттепели в сопровождении осадков в смешанной фазе продлятся до конца календарной зимы, — уточнили в «Фобосе».

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

  • среда, 19 февраля: облачно с прояснениями. Температура воздуха днем — -5… -10 °С;

  • четверг, 20 февраля: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Температура воздуха: ночью — -13… -18 °С, днем — -5… -10 °С;

  • пятница, 21 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха: ночью — -12… -17 °С, днем — -4… -9 °С;

  • суббота, 22 февраля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха: ночью — -10 °С, днем — -4 °С;

  • воскресенье, 23 февраля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха: ночью — -9 °С, днем — -3 °С;

  • понедельник, 24 февраля: облачно, без осадков. Температура воздуха: ночью — -5 °С, днем — -1 °С;

  • вторник, 25 февраля: облачно, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха: ночью — -2 °С, днем — +1 °С.

Подробный прогноз погоды на каждый день можно узнать на сайте «Погода 76.RU».

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Я дождусь, что отзвенят морозы И отвоют вьюги да метели, Март украсят желтые «мимозы», И отплачут звонкие капели, Будет май благоухать сиренью, И вернутся к нам певуньи-птицы, Мир раскрасит нежной акварелью. Распахнет июнь свои объятья, И гулять пойду я в легком платье Средь ромашек, череды да мяты. Наслаждаться буду счастьем лета Да вдыхать хмельные ароматы.
Гость
58 минут
У фобоса всегда свой взгляд на погоду.
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