Чего ждать в марте? Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Центральной России

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю марта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Синоптики рассказали, какая погода ожидается в начале весны в Центральной России. По данным аналитиков центра «Фобос», февраль закончится оттепелями. Похожие погодные условия прогнозируются и в начале марта.

— Первая пятидневка марта пройдет с заметным превышением климатической нормы с дневными положительными температурами, — рассказали в «Фобосе».

На текущей неделе, по информации аналитиков погоды, температура на улице будет близка к климатической норме. При этом ожидаются серьезные перепады между ночными и дневными показателями. В Ярославской области по ночам ожидается -9… -13 °С, днем воздух будет прогреваться до -3… -5 °С.

— В понедельник, 24 февраля, температура воздуха вплотную приблизится к оттепельным отметкам. При этом оттепели в сопровождении осадков в смешанной фазе продлятся до конца календарной зимы, — уточнили в «Фобосе».

Прогноз погоды по дням в Ярославской области

среда, 19 февраля: облачно с прояснениями. Температура воздуха днем — -5… -10 °С;

четверг, 20 февраля: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег. Температура воздуха: ночью — -13… -18 °С, днем — -5… -10 °С;

пятница, 21 февраля: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха: ночью — -12… -17 °С, днем — -4… -9 °С;

суббота, 22 февраля: малооблачно, без осадков. Температура воздуха: ночью — -10 °С, днем — -4 °С;

воскресенье, 23 февраля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха: ночью — -9 °С, днем — -3 °С;

понедельник, 24 февраля: облачно, без осадков. Температура воздуха: ночью — -5 °С, днем — -1 °С;

вторник, 25 февраля: облачно, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха: ночью — -2 °С, днем — +1 °С.