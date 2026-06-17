Месси отгрузил трешку Зидану. Как прошли матчи на чемпионате мира: обзор

Месси сделал хет-трик в матче против сборной Алжира Источник: FIFA.com

На чемпионате мира прошли очередные четыре матча. Зрители увидели дубль Килиана Мбаппе и хет-трик Лионеля Месси. Гонка за звание лучшего бомбардира мундиаля за всю историю в самом разгаре. Эрлинг Холланд тоже забил. Австрия еле-еле победила дебютанта ЧМ Иорданию. Рассказываем подробнее о прошедших играх.

Кто играл?

Традиционно начинаем с краткого представления команд. Франция побеждала на мундиале в 2018 году. Тогда турнир проходил в России. С тех пор сборная держит уровень. На чемпионате мира, который прошел в Катаре в 2022 году, она дошла до финала, где проиграла аргентинцам. Поколение у французов собралось великолепное. Далеко не все сильные игроки попали в окончательную заявку. Главная звезда — нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

Сборную тренирует Дидье Дешам. После чемпионата мира он покинет свой пост. Об этом стало известно еще в прошлом году. Как раз при нем французы стали чемпионами мира. Дешаму удалось выиграть этот турнир и как футболисту, и как тренеру. Редкое достижение, которое покорилось бразильцу Марио Загало и немцу Францу Беккенбауэру.

На чемпионат мира приехала сборная Сенегала — одна из сильнейших на своем континенте. В 2022 году она выиграла Кубок африканских наций, а спустя четыре года повторила успех. Правда, титула их лишили и присудили техническое поражение 0:3 из-за ухода с поля до окончания игры в финале против сборной Марокко (принимали турнир).

Главная звезда — нападающий Садьо Мане, который много лет играл за «Ливерпуль», побеждал в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов. Тренирует сборную Пап Тьяв, который в 2002 году провел несколько матчей за московское «Динамо».

Сборная Ирака не играла на чемпионатах мира 40 лет. В этот раз ей удалось попасть в 48 сильнейших сборных мира. Сборная в 2007 году выигрывала Кубок Азии.

Сборная Норвегии в четвертый раз играет на мундиале. Главные звезды — нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (выиграл с английской командой всё, что можно из главных турниров) и полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, которого когда-то тренировал Леонид Слуцкий.

Играли сегодня еще аргентинцы. За последние пять лет они выиграли два Кубка Америки и долгожданный чемпионат мира. Что уж говорить о звезде, ее знают все — Лионель Месси — человек, который прошел футбол, выиграл всё, что только можно как на клубном уровне, так и за сборную: чемпионаты Испании, Франции, Лигу чемпионов. А еще у него восемь «Золотых мячей».

Их соперником стала сборная Алжира, которая последний раз участвовала в чемпионате мира в 2014 году. Тогда играли с Россией (счет был 1:1). Алжирцы были обладателями Кубка африканских наций в 1990 и 2019 годах.

Главная звезда — Рияд Марез, который много лет играл за «Манчестер Сити» и собрал с английской командой всевозможные трофеи. Еще в заявке есть вратарь Люка Зидан — это сын французского полузащитника, чемпиона мира и Европы, Зинедина Зидана. Он выбрал историческую родину отца для игры за сборную.

На мундиаль вернулась сборная Австрии, которая не играла на турнире с 1998 года. А лучший ее результат был в 1954 году. Тогда команда взяла бронзу. Сейчас главная звезда — Давид Алаба, игрок «Реала». Тренирует австрийцев Ральф Рангник, который в 2021 году работал в московском «Локомотиве» и занимался трансферами.

Дебютировала на турнире сборная Иордании. До этого она никогда не играла на чемпионате мира. Осенью прошлого года футболисты приезжали в Москву, где сыграли по нулям в товарищеском матче со сборной Россией.

Франция проспала первый тайм, но вовремя очнулась

Никто не обещал, что французам будет легко. Еще учитывая соперника — сборную Сенегала. Первый тайм прошел, мягко говоря, незрелищно и под контролем представителей африканского континента. О чем говорит статистика ударов — 1:5 в пользу Сенегала.

Стартовый состав сборной Франции на матч против Сенегала Источник: matchtv.ru

Источник: matchtv.ru

Они действовали дисциплинировано, не давали свободного пространства для ускорения на флангах Килиану Мбаппе, Усману Дембеле и Майклу Олисе. Причем два последних футболиста, располагавшиеся изначально на флангах, моментами опускались в опорную зону за мячом. За Олисе это было заметно больше. Мбаппе же крайне редко получал мяч, а в некоторых моментах если это происходило, то неудачно принимал его и терял.

Высокая концентрация сенегальцев на разных участках поля приводила к тому, что футболисты сборной Франции не могли войти в штрафную площадь. С ударом по воротам тоже были проблемы. Всего один за 45 минут. С такой-то линией атаки.

А вот сборная Сенегала дважды могла забить. Шансы были. Сначала Николас Джексон со своей половины поля убежал в контратаку по левому флангу. Он добежал до штрафной и пробил в штангу, а затем мяч отлетел в ногу вратарю Майку Меньяну, после этого укатился за линию поля, а не ворот. Футболистам сборной Франции повезло.

Еще один раз им крупно повезло уже в самой концовке первого тайма. Садьо Мане промчался по левому флангу, прострелил, мяч докатился до Исмаила Сарр, и он буквально с нескольких метров до ворот пробил выше.

Начало второго тайма ничем кардинально не изменилось. Разве что у французов появился первый опасный момент. Удар Олисе отбил Эдуар Менди. Угловой ни к чему не привел.

Понадобилось время, чтобы игра начала меняться. Футболисты сборной Сенегала стали терять мяч. Один из таких моментов привел к удару Мбаппе. Вратарь снова спас. На половине поля сенегальцев становилось всё опаснее и опаснее. Вот уже Мбаппе, бивший в прошлой атаке с левого фланга, промчался по правому, а после контакта с Мане упал. Судья Алиреза Фагани не поставил пенальти, но вмешался VAR. Он посмотрел видеоповтор и своего мнения не изменил. Спорное решение, которое поняли далеко не все.

Мбаппе сделал дубль Источник: FIFA.com

Французы не потеряли мотивации, у них появилось свободное пространство для скоростных атак, чего не было в первом тайме, острые подходы к штрафной соперника. А сенегальцы не успевали за их быстрыми действиями. На 65-й минуте Олисе отдал разрезающий пас с левого фланга во вратарскую, а Мбаппе забил — он с разворота пробил по воротам. Счет стал 1:0.

В своей атаке сборная Сенегала тоже забила, но был офсайд. Зато получилось закатать второй у французов. Это произошло 82-й минуте. Адриен Рабьо с центра поля обрезал одной передачей защиту Сенегала. Брэдли Барколя, который за пару минут до этого заменил Дембеле, проведшего блеклый матч, выбежал один на один и перебросил вратаря.

В конце матча произошла перестрелка. Сенегальский футболист Ибраим Мбайе раскачал у линии штрафной Тео Эрнандеса и мощно пробил по воротам. Меньян коснулся мяча, но не спас. Показалось, что у Сенегала появился шанс сравнять счет. На мгновение болельщикам сборной Франции могло стать тревожно. Но буквально в следующей атаке Мбаппе, получив мяч от Олисе, пульнул с метров 25 в «девятку». Дубль, 58-й мяч и звание лучшего бомбардира сборной Франции за всю историю. Счет стал 3:1.

Франция провела бледный первый тайм, но во втором полностью перевернула игру.

Холланд ожидаемо забил, а норвежцы победили

Сборная Норвегии разгромила соперников из Ирака со счетом 4:1. Первый тайм прошел резво — сразу три забитых мяча. Эрлинг Холланд дебютировал на чемпионате мира. Ему потребовалось 43 минуты, чтобы сделать дубль. Не затянул бомбардирскую гонку с Мбаппе.

Норвежцы забили первыми, а потом Аймен Хуссейн сделал 1:1. Классно пробил головой в угол. Равный счет продержался всего несколько минут. Второй гол Ирак «привез» себе сам абсолютно нелепо. Во время выхода из обороны слабый пас дали вратарю Джалалу Хасану, Холланд побежал в прессинг, и при выносе мяч попал ему в ногу.

Холланд радуется первому забитому мячу на чемпионате мира Источник: FIFA.com

Браут — это фамилия его мамы Источник: FIFA.com

Счет 1:2 оставался на протяжении первой половины второго тайма. На 76-й минуте после навеса с углового головой забил Лео Эстигор. Четвертый закинули спустя 20 минут. На правом фланге Кристоффер Айер принял мяч и мягко подал в штрафную, Холланд на дальней штанге скинул в сторону ворот. Там вели борьбу сразу четыре футболиста. Но мяч отскочил в ворота от Хуссейна, который в первом тайме забил в чужие. Итог — 1:4 в пользу сборной Норвегии.

Месси сделал хет-трик, забил сыну Зинедина Зидана

Сборные начали активно. Настолько, что к восьмой минуте судья Шимон Марчиняк отменил два гола — Месси и Фареса Шаиби. По одному от каждого из соперников. Всё из-за офсайдов.

Тем не менее Месси забил на 17-й минуте. Он получил мяч возле опорной зоны алжирцев, приблизился к штрафной и с дальнего расстояния пробил в «девятку». Люка Зидан дотянулся, но этого не хватило, чтобы спасти ворота. Причин отменять этот гол не было. С таким счетом и закончился первый тайм.

Во втором матче сборная Аргентины спокойно отбивалась от атак Алжира и в целом контролировала матч. Дубль Месси сделал на 60-й минуте. Люка Зидан снова сыграл неудачно: он отбил плотный удар Алексиса Макаллистера перед собой, а на подборе первее всех оказался Месси.

Аргентинцы являются одним из фаворитов турнира. Матч против сборной Алжира подтвердил этот статус Источник: FIFA.com

На этом он не остановился и на 76-й минуте сделал хет-трик. Снова пробил с линии штрафной. Таким образом Лео сравнялся по голам на чемпионатах мира с немецким нападающим Мирославом Клозе. У них по 16 мячей. Больше никто не забивал.

До покера дело не дошло — аргентинца заменили. Высока вероятность, что в следующем матче Месси единолично станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Аргентинцы сыграют со сборной Иордании.

Австрийцы еле-еле победили Иорданию

От сборной Австрии ожидали контроля мяча, множество ударов по воротам и забитых мячей. Для многих зрителей сборная Иордании — таинственная и неизвестная команда. Потому что они только сегодня дебютировали на чемпионатах мира за всю свою историю. На своем континенте больших достижений не имеют, кроме выхода в финал Кубка Азии в 2024 году.

Пускай австрийцы забили в первом тайме красивый гол, — Романо Шмид дальним ударом пробил в «девятку» — у Иордании тоже были моменты и даже больше, чем у соперников.

Во втором тайме старания дебютантов привели к успеху. Иорданцы забили гол. И тоже красивый. Али Олван убежал в контратаку, проскочил в штрафную площадь и закрутил мяч, который залетел в дальний угол после отскока от штанги.

После пропущенного гола австрийцы некоторое время выглядели потерянными, не могли держать мяч и проводить атаки. Иорданцы, вдохновившись, побежали вперед в надежде забить второй.

Рангнику пришлось кардинально менять состав. Он разом поменял троих игроков. После этого австрийцы немного пришли в себя. На 67-й минуте они забили гол. Марсель Забитцер подал угловой, на выходе ошибся вратарь Язид Абу-Лайла: неудачно выбил мяч, который остался в нескольких метрах от ворот. Его принял Штефан Пош и скинул Марку Арнаутовичу. Он забил гол. Судья Дахане Бейдам показал на центр поля.

В момент вмешался VAR. Бейдам посмотрел видеоповтор и отменил гол — Пош сыграл рукой.

Австрийцев это не остановило. Уже после следующего углового они снова забили гол. Теперь легитимный. Забитцер снова навесил, и мяч в ворота залетел от защитника Язана Аль-Араба. Автогол и 2:1 в пользу сборной Австрии.

Арнаутович после забитого гола с пенальти Источник: matchtv.ru

Матч шел к своему завершению, Иордания не сравняла счет, а вот австрийцам удалось забить третий гол. На 102-й минуте (да, добавил судья много) Арнаутович забил с пенальти.