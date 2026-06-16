40-летний вратарь не пропустил от Испании, а Лукаку спас Бельгию — итоги матчей на чемпионате мира

Игрок сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст сделал дубль Источник: FIFA.com

На чемпионате мира, который проходит в Северной Америке, произошла первая настоящая сенсация. Состоялись четыре матча. В борьбу за кубок мира вступил один из главных фаворитов — сборная Испании. А героем стал 40-летний вратарь из Кабо-Верде. Подробности — в нашем разборе.

Кто играл?

Сборная Испании, пожалуй, не нуждаются в дополнительном представлении. «Красная фурия» — действующий чемпион Европы, а кубок мира выигрывала в 2010 году. За них играет один из самых перспективных молодых футболистов мира — Ламин Ямаль.

Футбольный вечер (в отсчет мы берем московское время) начала как раз сборная Испании. Их соперниками были футболисты из Кабо-Верде. Сборная этой страны впервые играет на чемпионате мира. В заявке команды есть представители Российской премьер-лиги: опорный полузащитник Кевин Ленини играет за «Краснодар», а нападающий Жилсон Беншимол за тольяттинский «Акрон».

После этого состоялся матч Бельгия — Египет. У бельгицев в середине «десятых» был один из самых сильных составов среди сборных во всем мире. Пиком того поколения стало выступление на мундиале 2018 году в России. Тогда они заняли третье место.

С тех пор в сборной произошла смена поколений. Кевин Де Брюйне все еще играет, вратарь «Реала» Тибо Куртуа — тоже, нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель сидят в запасе. Тренирует команду Руди Гарсия, который в далеком 2011 году сделал «Лилль» чемпионом Франции.

Сборная Египта редко отбирается на чемпионаты мира. А вот Кубок Африки брала семь раз. Правда, последний раз в 2010 году. Главная звезда команды — Мохаммед Салах.

Следом выясняли сильнейшего Саудовская Аравия и Уругвай. Лучшим достижением первой сборной на ЧМ является проход в 1/8 финала в 1994 году. Практически все футболисты, кроме одного, играют в местном чемпионате.

Уругвай является одной из самых титулованных сборных на своем континенте. Команда 15 раз выигрывала Копа Америка. Еще дважды — чемпионат мира. Это было в далекие 1930 и 1950 годы.

Главная звезда — полузащитник Федерико Вальверде из «Реала». В заявке Уругвая есть бывший правый защитник московского «Динамо» Гильермо Варела. Тренирует сборную Марсело Бьелса по прозвищу «Безумец».

Завершался марафон игр матчем Иран — Новая Зеландия. Большое внимание к иранцам привлечено на чемпионате мира не по игровым причинам, а политическим. Все из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом можете почитать в нашем сюжете.

Сборная Ирана трижды побеждала на Кубке Азии. Это было в 60-70-ые годы прошлого века. На чемпионате мира участвуют четвертый раз подряд — начиная с 2014 года. Всего — семь раз. Среди вызванных игроков есть футболисты, которым знакома Российская премьер-лига. Защитник Милад Мохаммади играл в «Ахмате», Саид Эззатоллахи — в «Ростове», «Анжи», «Амкаре», Мохаммад Горбани — в «Оренбурге». Есть действующий игрок команды РПЛ — полузащитник Мохаммад Мохеби из «Ростова».

Для Новой Зеландии это третье участие в чемпионатах мира. В заявке находится Коста Барбарусес, который играл во владикавказской «Алании».

Испанцы не смогли победить дебютантов ЧМ. Все тащил 40-летний вратарь

Кабо-Верде достойно играли против одних из фаворитов чемпионата мира. Футболисты сборной Испании с самого начала забрали мяч и контролировали ход игры в течение всего первого тайма. Состав у них вышел атакующий — четыре защитника, три полузащитника (один опорный, два — атакующих) и три нападающих.

Испанцы не смогли забить Кабо-Верде Источник: Сайт МатчТВ

Кабо-Верде вышли с тактикой 4-2-3-1. Понятное дело, что футболистам приходилось больше обороняться. Поэтому линия обороны в некоторых моментах состояла из пяти, а то и шести игроков.

Возинья стал лучшим игроком матча Источник: Сайт МатчТВ

Большинство футболистов при позиционной атаке находились на половине поля соперника. Кабо-Верде ничего не оставалось, кроме как защищаться. Мяч, когда получилось им завладеть, держался у них недолго. На чужую половину поля выбегали еще реже. Они могли рассчитывать только на удар со своей половины поля — да, такой был, но мяч улетел далеко мимо ворот. Каких-либо опасных моментов у ворот Унаи Симона не было.

Представители сборной из африканского континента в защите действовали плотно и не давали испанцам свободного пространства. Удары у «Красной фурии» хоть и были, но крайне мало и не настолько опасные.

А вот в конце первого тайма немного запахло жареным. Героем отрезка — забегая вперед, скажем, и всего матча — стал 40-летний Возинья, вратарь Кабо-Верде, который сделал несколько сложный сейвов и не позволил испанцам забить.

Самый опасный момент произошел на 39-й минуте матча. После длительного розыгрыша Родри перевел мяч на левый фланг, где из-за спины защитника выбежал Кукурелья, он скинул головой в центр штрафной, откуда Ферран Торрес пробил в перекладиину.

Звездный час вратаря сборной Кабо-Верде — Возиньи Источник: FIFA.com

Второй тайм кардинально ничем не отличался от первого. Игру все так же контролировали испанцы. Они чаще стали бить по воротам, разве что свободных зон на половине Кабо-Верде стало больше. Но всякий раз либо удары были мимо, либо спасал вратарь.

В итоге матч завершился 0:0. Один (!) фол у Кабо-Верде, семь сэйвов у Возиньи. Звездный час для вратаря.

Первый по-настоящему неожиданный результат на турнире.

Лукаку вышел и спустя несколько секунд сделал гол — так Бельгия не проиграла

Сборная Бельгии и Египта устроили напряженную борьбу за три очка. Предпочтения в победе эксперты отдавали европейской сборной. Однако большую часть матча в счете вели египтяне.

Бельгия вышла с 4-2-3-1. Лукаку остался в запасе, а в нападении играл Шарль де Кетеларе, который в течение матча уходил на фланги.

Состав сборной Бельгии. Аксель Витсель так и не вышел на поле Источник: Сайт МатчТВ

У Египта те же самые 4-2-3-1. Салах на месте и бегал не только на правом фланге.

Источник: Сайт МатчТВ

На 20-й минуте полузащитник Эмам Ашур обработал мяч под удар и бабахнул с дальней дистанции под опорную ногу Тибо Куртуа. Вратарь «Реала» не дотянулся. Так счет стал 0:1. Ассист сделал Мохаммед Салах, у которого был день рождения. Вот такой подарок.

Гол, который забили египтяне Источник: Сайт МатчТВ

В дальнейшем именно сборная Египта была ближе ко второму голу. Они остро контр-атаковали, но всякий раз либо били мимо, либо спасал Куртуа.

Хороший шанс сравнять счет у бельгийцев был на 53-й минуте. Штрафной мастерски исполнил Кевин Де Брюйне и попал в штангу. Немного не хватило, чтобы мяч залетел в нижний угол.

Египтяне провели еще несколько острых подходов к воротам, а затем у бельгийцев вышел Ромелу Лукаку. На клубном уровне он провел, возможно, самый худший сезон в своей карьере: больше лечился, чем играл, и еще скандалил с «Наполи».

Спустя несколько секунд он поучаствовал в забитом голе. Тома Менье прострелил с правого фланга в центр штрафной, Лукаку вступил в борьбу с двумя защитниками, и мяч от ноги Мохамеда Хани залетел в ворота.

Борьба нападающего с двумя защитниками. Один из них спустя секунду отправит мяч в свои ворота Источник: Сайт МатчТВ

На этом Ромелу не остановился. До конца матча он пробил из-за штрафной, но попал в игрока сборной Ирана, а в другом моменте ударил головой выше ворот.

Тома Менье (слева) и Ромелу Лукаку (справа) бьют «пять» Источник: FIFA.com

Счет не изменился — 1:1.

Саудовская Аравия и Уругвай тоже сыграли в 1:1

Южноамериканцы долго не могли забить и вообще до 80-й минуты проигрывали. В первом тайме забил Абдулела Аль-Амри. Он прибежал на отскок — Фернандо Муслера неудачно отбил мяч — и добил. Счет на 41-й минуте стал 1:0. Достаточно неожиданно.

Во втором тайме Уругвай прибавил и побежал в атаку. Несколько раз спас вратарь Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Овайс. Но на 80й минуте он оказался бессилен. Нападающий Федерико Виньяс после навеса с фланга пробил головой и попал во вратаря. Мяч отскочил, на подборе первым оказался защитник «Барселоны» Рональд Араухо, который вколотил мяч в противоход киперу. И все, 1:1.

Иран и Новая Зеландия устроили перестрелку. Забил игрок «Ростова».

Матч активнее начали иранцы. Они атаковали быстрее и били воротам, но забили новозеландцы. На седьмой минуте полузащитник Элайджа Джаст с полулета мощно пробил под перекладину.

Потребовалось время, чтобы иранцы пришли в себя. А затем пошли в атаку — хотели забить до перерыва. На 23-й минуте при быстром выходе из обороны в атаку Мехди Тареми пробил в штангу, было опасно. Иранцы добились своего и на 32-й минуте сравняли счет. Это сделал Рамин Резаэян, который с близкого расстояния пробил вратаря «шведой». В конце первого тайма сборная Ирана забила еще раз, но из офсайда. Так и ушли на перерыв со счетом 1:1.

Гол под перекладину забила сборная Новой Зеландии Источник: FIFA.com

Во втором тайме скучнее не стало. На 54-й минуте все тот же Джаст сделал дубль. Новозеландцы снова вышли вперед. Но только на десять минут. На 64-й минуте забил Мохаммад Мохеби из «Ростова». Он остался один в центре штрафной и после навеса пробил головой. Мяч от штанги отскочил в ворота.