НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

южн.

 740мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 72,45
EUR 83,80
Пожар после атаки БПЛА
Угроза ракетной опасности
Советы по стройке от Цифрового бати
Чем опасен «нефтяной дождь»
Как следить за своим самочувствием
Отменят два троллейбуса
Последствия «черного дождя». Онлайн
Что будет с рыбой после черного дождя
Афиша на неделю
Спорт ЧМ по футболу-2026 40-летний вратарь не пропустил от Испании, а Лукаку спас Бельгию — итоги матчей на чемпионате мира

40-летний вратарь не пропустил от Испании, а Лукаку спас Бельгию — итоги матчей на чемпионате мира

Было весело

119
Игрок сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст сделал дубль | Источник: FIFA.comИгрок сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст сделал дубль | Источник: FIFA.com

Игрок сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст сделал дубль

Источник:

FIFA.com

На чемпионате мира, который проходит в Северной Америке, произошла первая настоящая сенсация. Состоялись четыре матча. В борьбу за кубок мира вступил один из главных фаворитов — сборная Испании. А героем стал 40-летний вратарь из Кабо-Верде. Подробности — в нашем разборе.

Кто играл?

Сборная Испании, пожалуй, не нуждаются в дополнительном представлении. «Красная фурия» — действующий чемпион Европы, а кубок мира выигрывала в 2010 году. За них играет один из самых перспективных молодых футболистов мира — Ламин Ямаль.

Футбольный вечер (в отсчет мы берем московское время) начала как раз сборная Испании. Их соперниками были футболисты из Кабо-Верде. Сборная этой страны впервые играет на чемпионате мира. В заявке команды есть представители Российской премьер-лиги: опорный полузащитник Кевин Ленини играет за «Краснодар», а нападающий Жилсон Беншимол за тольяттинский «Акрон».

После этого состоялся матч Бельгия — Египет. У бельгицев в середине «десятых» был один из самых сильных составов среди сборных во всем мире. Пиком того поколения стало выступление на мундиале 2018 году в России. Тогда они заняли третье место.

С тех пор в сборной произошла смена поколений. Кевин Де Брюйне все еще играет, вратарь «Реала» Тибо Куртуа — тоже, нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку и бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель сидят в запасе. Тренирует команду Руди Гарсия, который в далеком 2011 году сделал «Лилль» чемпионом Франции.

Сборная Египта редко отбирается на чемпионаты мира. А вот Кубок Африки брала семь раз. Правда, последний раз в 2010 году. Главная звезда команды — Мохаммед Салах.

Следом выясняли сильнейшего Саудовская Аравия и Уругвай. Лучшим достижением первой сборной на ЧМ является проход в 1/8 финала в 1994 году. Практически все футболисты, кроме одного, играют в местном чемпионате.

Уругвай является одной из самых титулованных сборных на своем континенте. Команда 15 раз выигрывала Копа Америка. Еще дважды — чемпионат мира. Это было в далекие 1930 и 1950 годы.

Главная звезда — полузащитник Федерико Вальверде из «Реала». В заявке Уругвая есть бывший правый защитник московского «Динамо» Гильермо Варела. Тренирует сборную Марсело Бьелса по прозвищу «Безумец».

Завершался марафон игр матчем Иран — Новая Зеландия. Большое внимание к иранцам привлечено на чемпионате мира не по игровым причинам, а политическим. Все из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом можете почитать в нашем сюжете.

Сборная Ирана трижды побеждала на Кубке Азии. Это было в 60-70-ые годы прошлого века. На чемпионате мира участвуют четвертый раз подряд — начиная с 2014 года. Всего — семь раз. Среди вызванных игроков есть футболисты, которым знакома Российская премьер-лига. Защитник Милад Мохаммади играл в «Ахмате», Саид Эззатоллахи — в «Ростове», «Анжи», «Амкаре», Мохаммад Горбани — в «Оренбурге». Есть действующий игрок команды РПЛ — полузащитник Мохаммад Мохеби из «Ростова».

Для Новой Зеландии это третье участие в чемпионатах мира. В заявке находится Коста Барбарусес, который играл во владикавказской «Алании».

Испанцы не смогли победить дебютантов ЧМ. Все тащил 40-летний вратарь

Кабо-Верде достойно играли против одних из фаворитов чемпионата мира. Футболисты сборной Испании с самого начала забрали мяч и контролировали ход игры в течение всего первого тайма. Состав у них вышел атакующий — четыре защитника, три полузащитника (один опорный, два — атакующих) и три нападающих.

Испанцы не смогли забить Кабо-Верде | Источник: Сайт МатчТВИспанцы не смогли забить Кабо-Верде | Источник: Сайт МатчТВ

Испанцы не смогли забить Кабо-Верде

Источник:

Сайт МатчТВ

Кабо-Верде вышли с тактикой 4-2-3-1. Понятное дело, что футболистам приходилось больше обороняться. Поэтому линия обороны в некоторых моментах состояла из пяти, а то и шести игроков.

Возинья стал лучшим игроком матча | Источник: Сайт МатчТВВозинья стал лучшим игроком матча | Источник: Сайт МатчТВ

Возинья стал лучшим игроком матча

Источник:

Сайт МатчТВ

Большинство футболистов при позиционной атаке находились на половине поля соперника. Кабо-Верде ничего не оставалось, кроме как защищаться. Мяч, когда получилось им завладеть, держался у них недолго. На чужую половину поля выбегали еще реже. Они могли рассчитывать только на удар со своей половины поля — да, такой был, но мяч улетел далеко мимо ворот. Каких-либо опасных моментов у ворот Унаи Симона не было.

Представители сборной из африканского континента в защите действовали плотно и не давали испанцам свободного пространства. Удары у «Красной фурии» хоть и были, но крайне мало и не настолько опасные.

А вот в конце первого тайма немного запахло жареным. Героем отрезка — забегая вперед, скажем, и всего матча — стал 40-летний Возинья, вратарь Кабо-Верде, который сделал несколько сложный сейвов и не позволил испанцам забить.

Самый опасный момент произошел на 39-й минуте матча. После длительного розыгрыша Родри перевел мяч на левый фланг, где из-за спины защитника выбежал Кукурелья, он скинул головой в центр штрафной, откуда Ферран Торрес пробил в перекладиину.

Звездный час вратаря сборной Кабо-Верде&nbsp;— Возиньи | Источник: FIFA.comЗвездный час вратаря сборной Кабо-Верде&nbsp;— Возиньи | Источник: FIFA.com

Звездный час вратаря сборной Кабо-Верде — Возиньи

Источник:

FIFA.com

Второй тайм кардинально ничем не отличался от первого. Игру все так же контролировали испанцы. Они чаще стали бить по воротам, разве что свободных зон на половине Кабо-Верде стало больше. Но всякий раз либо удары были мимо, либо спасал вратарь.

В итоге матч завершился 0:0. Один (!) фол у Кабо-Верде, семь сэйвов у Возиньи. Звездный час для вратаря.

Первый по-настоящему неожиданный результат на турнире.

Лукаку вышел и спустя несколько секунд сделал гол — так Бельгия не проиграла

Сборная Бельгии и Египта устроили напряженную борьбу за три очка. Предпочтения в победе эксперты отдавали европейской сборной. Однако большую часть матча в счете вели египтяне.

Бельгия вышла с 4-2-3-1. Лукаку остался в запасе, а в нападении играл Шарль де Кетеларе, который в течение матча уходил на фланги.

Состав сборной Бельгии. Аксель Витсель так и не вышел на поле | Источник: Сайт МатчТВСостав сборной Бельгии. Аксель Витсель так и не вышел на поле | Источник: Сайт МатчТВ

Состав сборной Бельгии. Аксель Витсель так и не вышел на поле

Источник:

Сайт МатчТВ

У Египта те же самые 4-2-3-1. Салах на месте и бегал не только на правом фланге.

Источник: Сайт МатчТВИсточник: Сайт МатчТВ
Источник:

Сайт МатчТВ

На 20-й минуте полузащитник Эмам Ашур обработал мяч под удар и бабахнул с дальней дистанции под опорную ногу Тибо Куртуа. Вратарь «Реала» не дотянулся. Так счет стал 0:1. Ассист сделал Мохаммед Салах, у которого был день рождения. Вот такой подарок.

Гол, который забили египтяне | Источник: Сайт МатчТВГол, который забили египтяне | Источник: Сайт МатчТВ

Гол, который забили египтяне

Источник:

Сайт МатчТВ

В дальнейшем именно сборная Египта была ближе ко второму голу. Они остро контр-атаковали, но всякий раз либо били мимо, либо спасал Куртуа.

Хороший шанс сравнять счет у бельгийцев был на 53-й минуте. Штрафной мастерски исполнил Кевин Де Брюйне и попал в штангу. Немного не хватило, чтобы мяч залетел в нижний угол.

Египтяне провели еще несколько острых подходов к воротам, а затем у бельгийцев вышел Ромелу Лукаку. На клубном уровне он провел, возможно, самый худший сезон в своей карьере: больше лечился, чем играл, и еще скандалил с «Наполи».

Спустя несколько секунд он поучаствовал в забитом голе. Тома Менье прострелил с правого фланга в центр штрафной, Лукаку вступил в борьбу с двумя защитниками, и мяч от ноги Мохамеда Хани залетел в ворота.

Борьба нападающего с двумя защитниками. Один из них спустя секунду отправит мяч в свои ворота | Источник: Сайт МатчТВБорьба нападающего с двумя защитниками. Один из них спустя секунду отправит мяч в свои ворота | Источник: Сайт МатчТВ

Борьба нападающего с двумя защитниками. Один из них спустя секунду отправит мяч в свои ворота

Источник:

Сайт МатчТВ

На этом Ромелу не остановился. До конца матча он пробил из-за штрафной, но попал в игрока сборной Ирана, а в другом моменте ударил головой выше ворот.

Тома Менье (слева) и Ромелу Лукаку (справа) бьют «пять» | Источник: FIFA.comТома Менье (слева) и Ромелу Лукаку (справа) бьют «пять» | Источник: FIFA.com

Тома Менье (слева) и Ромелу Лукаку (справа) бьют «пять»

Источник:

FIFA.com

Счет не изменился — 1:1.

Саудовская Аравия и Уругвай тоже сыграли в 1:1

Южноамериканцы долго не могли забить и вообще до 80-й минуты проигрывали. В первом тайме забил Абдулела Аль-Амри. Он прибежал на отскок — Фернандо Муслера неудачно отбил мяч — и добил. Счет на 41-й минуте стал 1:0. Достаточно неожиданно.

Во втором тайме Уругвай прибавил и побежал в атаку. Несколько раз спас вратарь Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Овайс. Но на 80й минуте он оказался бессилен. Нападающий Федерико Виньяс после навеса с фланга пробил головой и попал во вратаря. Мяч отскочил, на подборе первым оказался защитник «Барселоны» Рональд Араухо, который вколотил мяч в противоход киперу. И все, 1:1.

Иран и Новая Зеландия устроили перестрелку. Забил игрок «Ростова».

Матч активнее начали иранцы. Они атаковали быстрее и били воротам, но забили новозеландцы. На седьмой минуте полузащитник Элайджа Джаст с полулета мощно пробил под перекладину.

Потребовалось время, чтобы иранцы пришли в себя. А затем пошли в атаку — хотели забить до перерыва. На 23-й минуте при быстром выходе из обороны в атаку Мехди Тареми пробил в штангу, было опасно. Иранцы добились своего и на 32-й минуте сравняли счет. Это сделал Рамин Резаэян, который с близкого расстояния пробил вратаря «шведой». В конце первого тайма сборная Ирана забила еще раз, но из офсайда. Так и ушли на перерыв со счетом 1:1.

Гол под перекладину забила сборная Новой Зеландии | Источник: FIFA.comГол под перекладину забила сборная Новой Зеландии | Источник: FIFA.com

Гол под перекладину забила сборная Новой Зеландии

Источник:

FIFA.com

Во втором тайме скучнее не стало. На 54-й минуте все тот же Джаст сделал дубль. Новозеландцы снова вышли вперед. Но только на десять минут. На 64-й минуте забил Мохаммад Мохеби из «Ростова». Он остался один в центре штрафной и после навеса пробил головой. Мяч от штанги отскочил в ворота.

Итог: четвертый матч подряд с ничейным результатом. Такой получился «мирный» день на чемпионате мира — впервые за 68 лет.

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Чемпионат мира Футбол Игрок Матч Сборная
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем