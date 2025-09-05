НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Губернатор Ярославской области сделал заявление после матча «Локомотива»: «Впереди сезон»

Губернатор Ярославской области сделал заявление после матча «Локомотива»: «Впереди сезон»

Публикуем комментарий главы региона

270
4 комментария
Губернатор Ярославской области прокомментировал первый матч сезона 25/26 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор Ярославской области прокомментировал первый матч сезона 25/26 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области прокомментировал первый матч сезона 25/26

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал первый матч нового хоккейного сезона за Кубок Открытия в Ярославле. Напомним, на льду встретились финалисты прошлого сезона «Локомотив» и «Трактор».

«Впервые в истории Ярославль принимал матч открытия сезона КХЛ, и наши ребята оправдали доверие и подтвердили свой чемпионский статус на льду. Каждая победа „Локомотива“ — это праздник для всего нашего хоккейного региона. Впереди весь сезон. Будем болеть за наших ребят! Вперед, „Локомотив“!» — заявил Михаил Евраев.

На льду было противостояние команд под руководством двух канадцев: «Трактор» возглавляет Бенуа Гру, а «Локомотив» — Боб Хартли.

Матч завершился со счетом 2:1, после серии буллитов. Первый гол 18-го сезона забросил Егор Сурин, на буллитах отличились Александр Радулов и Максим Березкин. После игры «Локомотив» не стал брать в руки первый трофей сезона. Все дело в хоккейной традиции, по которой спортсмены не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главную награду — Кубок Гагарина.

Мы вели онлайн-трансляцию, где публиковали самые яркие события матча.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив Кубок Открытия Михаил Евраев
Комментарии
4
Гость
59 минут
Русских тренеров не нашлось?
Гость
55 минут
Молодцы!!! 👍👍👍
Читать все комментарии
