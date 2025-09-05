Губернатор Ярославской области сделал заявление после матча «Локомотива»: «Впереди сезон»

Губернатор Ярославской области прокомментировал первый матч сезона 25/26 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал первый матч нового хоккейного сезона за Кубок Открытия в Ярославле. Напомним, на льду встретились финалисты прошлого сезона «Локомотив» и «Трактор».

«Впервые в истории Ярославль принимал матч открытия сезона КХЛ, и наши ребята оправдали доверие и подтвердили свой чемпионский статус на льду. Каждая победа „Локомотива“ — это праздник для всего нашего хоккейного региона. Впереди весь сезон. Будем болеть за наших ребят! Вперед, „Локомотив“!» — заявил Михаил Евраев.

На льду было противостояние команд под руководством двух канадцев: «Трактор» возглавляет Бенуа Гру, а «Локомотив» — Боб Хартли.

Матч завершился со счетом 2:1, после серии буллитов. Первый гол 18-го сезона забросил Егор Сурин, на буллитах отличились Александр Радулов и Максим Березкин. После игры «Локомотив» не стал брать в руки первый трофей сезона. Все дело в хоккейной традиции, по которой спортсмены не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главную награду — Кубок Гагарина.