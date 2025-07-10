Двое хоккеистов «Локомотива» сыграют против Овечкина в «Матче года»: подробности открытой тренировки

13 июля на «ЦСКА Арене» пройдет «Матч года» (6+) между российскими звездами КХЛ и НХЛ Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Двое хоккеистов ярославского «Локомотива», вратарь Даниил Исаев и нападающий Максим Шалунов, сыграют в «Матче года» (6+) в Москве 13 июля. Как сообщали в пресс-службе КХЛ, железнодорожники вошли в предварительный состав команды Востока. Они выйдут на лед против Александра Овечкина, который возглавит команду Запада.

9 июля в спорткомплексе «Арена Плэй Север» в Москве прошла тренировка российских хоккеистов из КХЛ и НХЛ. Наши коллеги из MSK1.RU побывали на мероприятии, подробнее — в этом репортаже.

«Главное, чтобы меня не убили тут!»

Перед началом тренировки знаменитые российские хоккеисты, играющие в НХЛ, поделились своими ожиданиями от игры, а также рассказали о настрое. Для общения с прессой вышли Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Михаил Сергачев из «Юта Маммот». Первым слово взял Панарин.

«В целом, ожидания хорошие. В прошлом году достаточно успешно провели матч. Самое главное — помогли детям. Это задача номер один для нас. И чтобы нравилось людям. Чтобы еще и нам? Это второстепенно. Организация, на наш взгляд, хорошая, так что нам тоже нравится», — сказал Панарин.

Артемий Панарин рассказал о матче звезд Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

В благотворительном матче звезд КХЛ и НХЛ российские хоккеисты сойдутся уже во второй раз. Журналисты спросили, стоит ли приглашать на него иностранных игроков.

«Нет, мы не планировали приглашать иностранных игроков. Это матч русских хоккеистов КХЛ и НХЛ. В целом, так хотим все и оставить», — ответил защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Звезда мирового хоккея 39-летний рекордсмен по числу забитых шайб Александр Овечкин признался, что у именитых игроков нечасто получается общаться друг с другом. Такой матч — прекрасная возможность встретиться.

«В прошлом году забили пять шайб (итоговый счет был 8:8 — Прим. ред.). Попробуем забить шесть! Болельщики приходят, получают удовольствие. И мы тоже кайфуем, у нас не так часто получается проводить время с ребятами. Общаемся, получаем кайф от игры и от мероприятия», — рассказал Овечкин.

Александр Овечкин рассказал о подготовке к матчу между КХЛ и НХЛ Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Для хоккеистов это еще и возможность подготовиться к сезону. Поддаваться друг другу они не собираются, но и «рубилова» тоже не будет.

«Я только прилетел из Турции. Главное, чтобы меня тут не убили! Поэтому будем осторожно, плавно играть», — пошутил Александр Овечкин.

Двадцать лет назад Овечкин уехал играть за океан, до этого он был игроком московского «Динамо». На один сезон он возвращался в родной клуб, а три года назад сыграл в выставочном матче за футбольный клуб и даже забил гол. Журналисты с намеком спросили, не будет ли он в следующем году играть за команду КХЛ, преимущественно российской лиги.

«Не знаю, надо будет поговорить с ребятами, куда меня запихнут. Будем смотреть», — ответил Александр.

«Будут чествовать? А где?»

В апреле Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Это событие стало одним из самых обсуждаемых в мире, особенно в России. Овечкина чествовали на матчах НХЛ. У Александра спросили, будут ли праздновать его рекорд в воскресенье на «ЦСКА Арене».

«Чествовать? А где?», — спросил в ответ Овечкин.

«Сдал нас (журналист — Прим. ред.)», — пошутил Артемий Панарин, чем рассмешил всех вокруг.

Артемий Панарин рассмешил хоккеистов на открытой тренивроке Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Михаил Сергачев сказал, что поздравляли Овечкина только в сообщениях. У игроков спросили, будут ли поздравлять вживую. Они в ответ переглянулись. Сергачев и Панарин сказали «Сейчас» и пожали Овечкину руку.

«Красавчик!» — сказали они Овечкину и снова повеселили публику.

Овечкину, впрочем, нравится эта слава. О дальнейших целях он говорит просто: хочет тренироваться и чтобы без травм.

«Получаю удовольствие. Вся страна болела, весь мир об этом говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют», — поясняет Александр.

Разговор с Малышевой — не про здоровье

С хорошим настроением игроки ушли переодеваться. Уже в экипировке Панарин прошел мимо журналистов, причем не один. С ним оживленно разговаривала Елена Малышева.

Панарин пообщался с телеведущей Еленой Малышевой Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Ведущую программ «Здоровье» (16+) и «Жить здорово» (16+) еще долго было видно в коридоре. Поймать ее удалось уже после тренировки. Оказывается, Елена Васильевна здесь из-за внуков: они тоже занимаются хоккеем. Уже два года — по шесть тренировок в неделю.

«Для нас это семейная религия — хоккей. Потом это спорт, который мужчину делает мужчиной. Там ни наврать, ни спрятаться. Если не смог забить и победить — тренируйся! Мальчикам все расписались на клюшках, на шайбах, фотографиях, поэтому мы уезжаем отсюда, воплотив все мечты наших внуков», — рассказала Елена Малышева.

Елена Малышева рассказала о своих внуках на тренировке с хоккеистами Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Елена Малышева напомнила, что Овечкин вырос в семье спортсменов. Его мать, Татьяна Овечкина, дважды побеждала на Олимпийских играх и более десяти раз — на первенствах Европы и мира.

«Этот мальчик вырос в семье, где учили трудиться с утра до ночи и достигать своих целей. Это ярчайший пример и роли семьи: и папа, и мама, и брат — все были заряжены на труд и победу. Блистательный пример для всех поколений и для моих внуков. Секрет — в труде, ежедневном и постоянном труде. Других секретов нет. Спорт — большой личный физический труд», — добавила Малышева.

Финальная тренировка

А мы вернемся к раскатке. Игроки НХЛ вышли на лед в синей форме, а КХЛ — в красной. Сперва они заняли все поле. Сразу стало шумно от бросков шайб и их движений. Но не только: на втором этаже дети кричали фамилии Овечкина, Панарина и других.

Потом они переместились на одну половину поля. Границу для тренировки провели по синей линии. Отработали вбрасывания и двухсторонку. Ближе к концу перешли к буллитам «на минималках».

К прессе подошли Вадим Шипачев из минского «Динамо», Егор Яковлев из магнитогорского «Металлурга» и Андрей Миронов из «Спартака».

«Где-то и принципиально ребят из НХЛ обыграть. Все равно это дружеский матч, без силовых приемов, чтобы травму никому не нанести. Плюс, благотворительный матч. Приятно будет победить, никто победу отдавать не будет. Не будет никто жалеть вратарей! Да и в КХЛ сейчас меньше силовых стало в разы: клюшечку на шайбочку и играешь», — шутит защитник «красно-белых» Миронов.

Хоккеист Миронов рассказал об игре с хоккеистами НХЛ Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

А нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признался, что надеется увидеть в НХЛ Ивана Морозова из «Спартака». При этом подчеркнул, что решение за игроками, и выделять кого-то по уровню не стоит: много хороших хоккеистов сейчас играет в КХЛ. У него спросили, как матч поможет подготовиться к сезону.

«Это больше для болельщиков стараемся. Я честно говорю сейчас. Чтобы и детям было приятно, и ребята могли посмотреть на нас. Основная подготовка идет в другие дни. Это больше поднять эмоциональный дух. Катаемся уже месяца полтора, так что лед тоже чувствуем нормально. Будет интересно», — рассказал Кирилл Марченко.

Хоккеисты намерены играть плавно Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU