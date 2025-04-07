«Играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“»: Александр Овечкин установил рекорд по забитым шайбам

«Эмоции не отпускают. История творится на наших глазах! Вот мне написали тут: „А за какую команду он играет? Как будто бы немного с сарказмом. А я нашел вам фото. Посмотрите внимательно в карусели. Уже 11 лет Саня играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“, в память о команде. Он играет за себя, за них, и за нас вами. В любой команде!», — написал Андрей Шелестов на своей странице во «Вконтакте».