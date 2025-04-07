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Спорт «Играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“»: Александр Овечкин установил рекорд по забитым шайбам

«Играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“»: Александр Овечкин установил рекорд по забитым шайбам

Он обошел достижение нападающего Уэйна Гретцки

4 421
24 комментария
Александр Овечкин забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ | Источник: Михаил Евраев / Telegram, Андрей Шелестов / Vk.comАлександр Овечкин забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ | Источник: Михаил Евраев / Telegram, Андрей Шелестов / Vk.com

Александр Овечкин забил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Источник:

Михаил Евраев / Telegram, Андрей Шелестов / Vk.com

Российский нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздним вечером 6 апреля установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6+), побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки. Тем самым он завоевал звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

Уэйн Гретцки забил 894 шайбы во время регулярных чемпионатов НХЛ.

Предприниматель из Костромы Андрей Шелестов побывал на легендарном матче, который проходил в американском Элмонте.

«Эмоции не отпускают. История творится на наших глазах! Вот мне написали тут: „А за какую команду он играет? Как будто бы немного с сарказмом. А я нашел вам фото. Посмотрите внимательно в карусели. Уже 11 лет Саня играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“, в память о команде. Он играет за себя, за них, и за нас вами. В любой команде!», — написал Андрей Шелестов на своей странице во «Вконтакте».

Пост он проиллюстрировал видео с матча. На записи видно, как Александр Овечкин забил историческую шайбу. Его команда тут же бросилась поздравлять хоккеиста, а трибуны стадиона взорвались аплодисментами.

Шайба, забитая Александром Овечкиным была единственной со стороны «Вашингтон Кэпиталз». «Нью-Йорк Айлендерс» обогнали соперников со счетом 4:1.

Исторический момент снимали сотни камер

Источник:

Михаил Евраев / Telegram, Андрей Шелестов / Vk.com

Наши коллеги рассказывали, как Александр Овечкин догнал Гретцки, перед тем, как побить его рекорд. Годами никто не верил, что такое вообще возможно.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Хоккей Рекорд Матч Локомотив Александр Овечкин
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Комментарии
24
Гость
7 апреля, 10:15
«Играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“»: а памперсы он с каим логотипом носит, тоже локомотив?
Гость
7 апреля, 11:58
Нагрудник Бауэр, наклейка наша! Как это здорово! 👍
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