«Играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“»: Александр Овечкин установил рекорд по забитым шайбам

Российский нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздним вечером 6 апреля установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6+), побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки. Тем самым он завоевал звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
Уэйн Гретцки забил 894 шайбы во время регулярных чемпионатов НХЛ.
Предприниматель из Костромы Андрей Шелестов побывал на легендарном матче, который проходил в американском Элмонте.
«Эмоции не отпускают. История творится на наших глазах! Вот мне написали тут: „А за какую команду он играет? Как будто бы немного с сарказмом. А я нашел вам фото. Посмотрите внимательно в карусели. Уже 11 лет Саня играет в нагруднике с логотипом „Локомотива“, в память о команде. Он играет за себя, за них, и за нас вами. В любой команде!», — написал Андрей Шелестов на своей странице во «Вконтакте».
Пост он проиллюстрировал видео с матча. На записи видно, как Александр Овечкин забил историческую шайбу. Его команда тут же бросилась поздравлять хоккеиста, а трибуны стадиона взорвались аплодисментами.
Шайба, забитая Александром Овечкиным была единственной со стороны «Вашингтон Кэпиталз». «Нью-Йорк Айлендерс» обогнали соперников со счетом 4:1.
Наши коллеги рассказывали, как Александр Овечкин догнал Гретцки, перед тем, как побить его рекорд. Годами никто не верил, что такое вообще возможно.