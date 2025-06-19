«Медведь» из России: история силача с Волги, которого боялись бойцы всего мира

Источник: БогатырЪ / Vk.com

«Довольно сказать: „Вахтуров“ — и этим сказано всё. По силе — даже не сверхчеловек, а ихтиозавр, и притом крутит двойные пируэты. Васька Буслаев XX века, но только в смокинге. По натуре так же широк, как и в плечах», — из альбома «Борцы» 1917 года.

Николай Вахтуров ворвался на спортивную арену в начале XX века и быстро обрел известность. Его ставили в один ряд с легендарным борцом Иваном Поддубным. А газетчики называли медведем — настолько он был огромен и силен. Но недюжинная мощь не уберегла богатыря от трагедии — Вахтуров ушел в 34 года. Что известно о силаче с Волги — в материале NN.RU.

Грузчик на пристани

Никандр Вахтуров родился в 1882 году в деревне Кадницы под Нижним Новгородом. Он с детства отличался богатырской силой. Еще будучи подростком, упражнялся 30-килограммовыми гирями. После окончания реального училища юноша отправился работать грузчиком на Волгу.

«Однажды ему стало лень носить тяжелые мешки с солью и укладывать их в стопу. Он стал кидать их, как бросают мяч в кольцо баскетболисты. Один из матросов [отметил, что] мешки-то для него как воздушные шарики», — писал публицист Сергей Степанов.

На тот момент Никандру (потом его начнут звать Николаем) было всего 18 лет. Он удивлял рабочих и другими трюками. Например, мог перебросить двухпудовую гирю через железнодорожный вагон (а это, между прочим, 32 килограмма). Как-то раз матросы решили проверить, сможет ли Вахтуров поднять 320-килограммовый якорь, и заключили с ним пари. Десять человек с трудом взвалили груз на спину силача, а он спокойно побрел к пристани.

Успел нижегородский богатырь поработать и матросом. Тогда между пароходами было «соревнование» за пассажиров. Нужно было быстро разбираться с грузами — иначе людей заберет судно конкурентов. По рассказам, однажды матросам попался тяжелый тюк с мануфактурой. Вахтуров в одиночку перенес его на пристань — как выяснилось позже, груз весил более 300 килограммов.

Когда пришло время служить в армии, он получил распределение в Петербургский лейб-гвардейский гренадерский полк — он считался одним из самых элитных формирований. Там же служил Митрофан Поддубный, младший брат знаменитого борца.

«Наслушавшись рассказов восхищенного Митрофана о своем взводном командире, Поддубный захотел познакомиться с ним. Ему хватило и одного взгляда на молодого геркулеса, на котором гвардейская форма в плечах и груди буквально трещала под напором могучих мышц, чтобы принять решение: „Я сделаю из него чемпиона“», — из книги «Сила титанов».

Поддубный стал наставником волжского богатыря, обучил его своим фирменным приемам. У Николая началась новая жизнь — он стал заниматься борьбой профессионально.

Иван Поддубный со своим учеником Источник: Борцы и атлеты прошлого / Vk.com











В начале XX века борьба в России была особенно популярной. Соревнования устраивали в цирках, летних театрах. Наши спортсмены «гремели» на мировой арене.



Состязания иногда напоминали настоящие представления. Борец Иван Лебедев — более известный как дядя Ваня — придумал проводить парад участников. Для каждого борца подбирали музыку: Вахтуров, например, выходил под песню «Эй, ухнем», писал Виктор Подрезов в «Силе титанов». Этот вид спорта был азартным и зрелищным. Публика ставила деньги на борцов. Не обходилось и без договорных поединков.



В Петербурге работал атлетический салон, который открыл граф Георгий Рибопьер. Там могли заниматься как профессионалы, так и любители. По рассказам, именно там Поддубный впервые увидел «нижегородского медведя».

Лебедев объявляет парад участников чемпионата по французской борьбе в 1905 году Источник: academia.edu











Мировая слава

— Ну как? — спрашивал Поддуб­ный. — Матросом легче быть?

— Легче, — отвечал Вахтуров.

— Да, это, брат, не мешки таскать, — говорил наставник, хлопая его по плечу.

Вахтуров выступил на чемпионате французской борьбы в Москве и сразу привлек к себе внимание. После этого учитель отвез его за границу в Германию и Болгарию.

«Молодой богатырь показал себя пер­воклассным борцом и поддержал славу русского спорта. Он легко укладывал на лопатки заграничных чемпионов. Имя Вахтурова загремело. Он стал чемпионом мира», — писал нижегородский атлет Николай Турбас.

По его словам, удары Вахтурова были сильнее медвежьих — от них «трещали и хрустели борцовские шеи». Турбас отметил, что земляк был добродушным и слабохарактерным, на чем играл дядя Ваня, уговаривая его идти на сделки.

«Нет, Иван Владимирович, не соблазняй! Я уж бу­ду бороться, как боролся… Так уж мeня Максимыч учил… Да и сам он так борется… На сделки не пойду», — цитирует Вахтурова Турбас.

В своих воспоминаниях спортсмен рассказывал об их последней встрече с Вахтуровым в 1912 году. Состязания прошли на Новобазарной площади в родном Нижнем Новгороде (речь о нынешней площади Горького). Приезд чемпиона всколыхнул город, цирк не мог вместить всех зрителей.

«Вот уже третья схватка. Через подставных лиц „Маска“ предлагает Вахтурову за большие деньги лечь под нее. „Я не ради денег борюсь. Волжского матроса подкупить нельзя“, — спокойно сказал Вахтуров. — Он положил „Маску“ в финальной схватке в час десять минут своим страшным приемом „двойной нельсон“», — вспоминал Николай Турбас.

По словам современников, Вахтуров был одним из самых сильных борцов современности. Он мог бы одолеть Поддубного, если бы придерживался спортивного режима. Выступления нижегородского богатыря были нестабильными — блестящие победы чередовались с поражениями. Тем не менее борец прикладывал к своему делу большие старания.

«Встаю в 8 часов. Гуляю час. Прихожу домой и пью четыре стакана сладкого чая. Отдыхаю, лежа в постели, около получаса. Затем в течение часа занимаюсь с четырехкилограммовыми гантелями по системе И. В. Лебедева. Бегаю на месте с глубоким дыханием 15 минут. Обтираю тело мокрым полотенцем и иду гулять часа на полтора. Придя домой, тяну резину минут 20 и выжимаю себя на стульях около 50 раз подряд, а затем 5 минут прыгаю через стулья. Принимаю воздушную ванну, сидя на стуле, и обтираю всё тело одеколоном. Обедаю, преимущественно одну зелень (вареного мяса совершенно не ем).

Гуляю около часа. Сплю часа полтора. Проснувшись, читаю газеты. Пью 4 стакана чая. Иду в цирк, где борюсь. На следующий день, встав, сразу начинаю тренироваться в борьбе часа полтора. Вытягиваю противника наверх обратным поясом по 20–25 раз. Затем бегаю и иду гулять. Вот и вся моя " система " , в которую по воле судеб уложилась и вся моя жизнь», — рассказывал Николай журналу «Геркулес».

Журналист Виктор Булла берет интервью у Николая Вахтурова Источник: andcvet.narod.ru











Сохранились воспоминания Александра Куприна о Вахтурове. По словам писателя, когда он жил в Гатчине, друзьям-спортсмены часто навещали его. Нижегородского богатыря он встречал с молотком в руках: тот не пролезал в калитку, из-за чего приходилось открывать вторую створку. Вахтуров, отметим, весил более 130 килограммов.

Также имя нижегородца мощно звучало в устных рассказах Михаила Булгакова. Писатель посетил цирк братьев Никитиных в Саратове. Вахтуров должен был встретиться с австрийцем Баном, но покинул арену под свист публики.

«Я ушел, потому что мой противник — австрияк. Я просто боюсь, что сверну ему шею. За себя не ручаюсь!» — объяснял борец (события, напомним, происходили незадолго до начала Первой мировой войны).

Жизнь Вахтурова оборвалась в 1917 году. Вместе с борцом Разумовым он мчался по улицам Тифлиса. Водитель не успел затормозить на повороте, и автомобиль врезался в телеграфный столб.