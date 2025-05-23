«Когда у меня есть работа, я не ищу другие места»: Бенуа Гру ответил на слухи о своем уходе из «Трактора»

Бенуа Гру не планирует уходить с поста главного тренера Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал слухи об уходе из клуба после поражения в финальной серии плей-офф в Ярославле. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам сезона.

«Когда у меня есть работа, я не ищу другие места. Сборы я начал планировать еще в конце календарного года, а не сезона. Потому что в конце сезона у меня отпуск. Мы вчера уже начали обсуждать календарь тренировок», — сказал Бенуа Гру.

Бенуа Гру отметил, что знает о слухах, что якобы он ищет другое место. Главный тренер заверил, что не комментирует подобное.

Контракт с Бенуа Гру заключили в мае 2024 года, он с самого начала был рассчитан на два года. Говоря о тренерском штабе, генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что рано говорить о чьем-либо уходе.

«Я считаю, что Рафаэль Рише [помощник главного тренера „Трактора“] проделал большую работу, несмотря на молодой возраст. Про изменения в тренерском штабе рано говорить. Даже если взглянуть на цифры этого и прошлого сезона, прогресс есть», — сказал Волков.

Бенуа Гру высказал похожее мнение.

«Легко смотреть на статистику, но есть и факты. Иногда шайба от штанги может срикошетить в ворота, а иногда не будет гола. Тот объем работы, который делает Рафаэль, невероятно большой. Это меня впечатляет. Нам повезло, что он есть в нашем штабе. В штаб хотели попасти многие. Не жалею ни секунды, что взяли этого молодого специалиста», — заключил главный тренер.