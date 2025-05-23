В КХЛ назвали претендентов на приз лучшему тренеру

Игоря Никитина номинировали на приз «Лучший тренер» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











23 мая Континентальная хоккейная лига номинировала наставника ярославского «Локомотива» Игоря Никитина на приз лучшему тренеру. Кроме него награду могут получить еще два тренера, которые оба проиграли ярославскому «Локомотиву» в плей-офф. Это Виктор Козлов, главный тренер «Салавата Юлаева», и Бенуа Гру, наставник «Трактора».

«„Локомотив“ начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привел ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина», — сообщают в пресс-службе КХЛ.

Игорь Никитин уже получал приз «Лучший тренер» несколько лет назад. В сезоне 2018/2019 он привел к Кубку Гагарина московский ЦСКА, после чего и получил награду.

По данным КХЛ, на счету Игоря Никитина — 89 матчей и 65 побед, у Виктора Козлова — 87 матчей и 54 победы, а у Бенуа Гру — 88 матчей и 57 побед.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая, тогда и будет вручена награда.

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