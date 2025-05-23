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Спорт Финал плей-офф В КХЛ назвали претендентов на приз лучшему тренеру

В КХЛ назвали претендентов на приз лучшему тренеру

Рассказываем, кто номинирован на награду

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4 комментария
Игоря Никитина номинировали на приз «Лучший тренер» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгоря Никитина номинировали на приз «Лучший тренер» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игоря Никитина номинировали на приз «Лучший тренер»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

23 мая Континентальная хоккейная лига номинировала наставника ярославского «Локомотива» Игоря Никитина на приз лучшему тренеру. Кроме него награду могут получить еще два тренера, которые оба проиграли ярославскому «Локомотиву» в плей-офф. Это Виктор Козлов, главный тренер «Салавата Юлаева», и Бенуа Гру, наставник «Трактора».

«„Локомотив“ начал сезон с победы в Кубке Открытия, затем выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова, став лучшей командой регулярного чемпионата. В плей-офф Игорь Никитин привел ярославцев к завоеванию первого в истории Кубка Гагарина», — сообщают в пресс-службе КХЛ.

Игорь Никитин уже получал приз «Лучший тренер» несколько лет назад. В сезоне 2018/2019 он привел к Кубку Гагарина московский ЦСКА, после чего и получил награду.

По данным КХЛ, на счету Игоря Никитина — 89 матчей и 65 побед, у Виктора Козлова — 87 матчей и 54 победы, а у Бенуа Гру — 88 матчей и 57 побед.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая, тогда и будет вручена награда.

Ранее мы вспоминали историю карьерного взлета Игоря Никитина — все подробности в профайле.

Напомним, 21 мая ярославский «Локомотив» победил в финальном матче серии с челябинским «Трактором» (6+), став лучшими в сезоне. Счет в серии составил 4:1 в пользу ярославцев. Подробности финала читайте в нашем сюжете.

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Варвара Киселёва
корреспондент
КХЛ Плей-офф Хоккей Кубок Гагарина ХК Локомотив ХК Трактор Игорь Никитин
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Комментарии
4
Гость
5 часов
А где Ротенберг. Рома может обидеться!
Гость
9 часов
Никитин не собирается в другую команду уйти ?? Подтверждать, удерживать "чемпионство" сложно, легче его завоевывать вновь с новой дружиной.
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