В КХЛ назвали претендентов на приз лучшему тренеру

23 мая Континентальная хоккейная лига номинировала наставника ярославского «Локомотива» Игоря Никитина на приз лучшему тренеру. Кроме него награду могут получить еще два тренера, которые оба проиграли ярославскому «Локомотиву» в плей-офф. Это Виктор Козлов, главный тренер «Салавата Юлаева», и Бенуа Гру, наставник «Трактора».
Игорь Никитин уже получал приз «Лучший тренер» несколько лет назад. В сезоне 2018/2019 он привел к Кубку Гагарина московский ЦСКА, после чего и получил награду.
По данным КХЛ, на счету Игоря Никитина — 89 матчей и 65 побед, у Виктора Козлова — 87 матчей и 54 победы, а у Бенуа Гру — 88 матчей и 57 побед.
Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 29 мая, тогда и будет вручена награда.
Ранее мы вспоминали историю карьерного взлета Игоря Никитина — все подробности в профайле.
Напомним, 21 мая ярославский «Локомотив» победил в финальном матче серии с челябинским «Трактором» (6+), став лучшими в сезоне. Счет в серии составил 4:1 в пользу ярославцев. Подробности финала читайте в нашем сюжете.