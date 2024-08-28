Какими будут осень и зима: по приметам на Успение Богородицы определяем погоду в будущих сезонах

В Ярославле главный собор построен в честь Успения Пресвятой Богородицы Источник: Александра Мамонтова











28 августа православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это одна из главных церковных дат. Христиане вспоминают конец земной и начало вечной жизни Девы Марии. Собственно, слово «успение» в церковнославянском языке и означает «погружение в сон», «мирная кончина».

Исследователи считают, что Богородица прожила 72 года. По преданию, незадолго до смерти к ней спустился архангел Гавриил, принес ветвь райского дерева и предупредил, что ее кончина наступит через три дня. Ровно через это время земной путь Девы Марии закончился и ее душа вознеслась к Богу.

Традиции, что можно и нельзя делать

Празднование Успения Пресвятой Богородицы начинают с посещения храма. В этот день заканчивается Успенский пост. В ночь на Успение в церквях проходит всенощное бдение, из алтаря выносят плащаницу с образом Богородицы. А утром 28 августа проводится Божественная литургия. Священнослужители выходят в голубых ризах — этот цвет символизирует Богородицу.

На Руси на это время приходилось окончание сбора урожая. А молодежь в деревнях начинала сватовство, чтобы осенью сыграть свадьбу. Считалось, что такие браки благословит сама Богородица. Также ей в этот день молились о том, чтобы найти суженого или суженую. Кроме того, молиться Богородице можно о здоровье и детях.

В праздник не рекомендовалось заниматься тяжелым трудом, ругаться, желать кому-то зла. Особенно не приветствовались конфликты в семье — считалось, что они могут затянуться на долго. Можно было веселиться и собираться семьей за праздничным столом. А вот уронить что-то из еды на пол считалось плохой приметой — к проблемам со здоровьем.

Приметы погоды

По погоде в день Успения Пресвятой Богородицы определяли, какой будет осень. Если на улице тепло, то вторая половина сентября будет дождливой. Гроза также предвещала сырую осень. А радуга, наоборот, — мягкую и комфортную погоду в следующем сезоне.