Нашла помоложе: смотрите, на кого Полина Диброва променяла Дмитрия

Полина Диброва смотрит в сторону своего нового семейного будущего Источник: POLINA DIBROVA / T.me

Пока Полина Диброва тщательно путала следы, чтобы никто не догадался, что творится в ее семье, окружение этой самой семьи выдало их большой секрет последних дней: Полина ушла от Дмитрия Диброва. Поначалу было известно, что ее новым избранником стал многодетный бизнесмен, а теперь наши коллеги из издания «СтарХит» узнали его имя — говорят, что им стал предприниматель Роман Товстик.

«Это невозможно пережить»

Товстик уже и сам объявил о разводе со своей супругой.

— Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак, это стало невозможным, — поделился Роман. — Видимо, всему приходит свое время, и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий. С огромным уважением и теплом к Елене, прожитым годам и пройденному пути. У нас шесть прекрасных детей, для которых мы останемся любящими и заботливыми родителями.

Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Елена, с которой Товстик прожил два десятка лет и за это время успел создать с ней большую семью, оказалась менее сдержанной: у нее в соцсетях появилась запись о том, что она умерла.

— К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии своей жены, — говорится в сообщении. — Разрушив семью, убив мать и 6 детей… Так жестоко уходя к подруге семьи. Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину… последнему малышу один год. Все остались сиротами без матери.

По информации наших коллег из издания «СтарХит», Елена на самом деле жива-здорова и переживает расставание в Италии, где у семейства есть апартаменты, занимается велоспортом в горах.

Кто такой Роман Товстик

Роман Товстик — один из трех основателей сетевой компания NL International, которая в нулевые начинала с продажи чаев и БАДов. Товстик в этой схеме занимался поиском иностранных партнеров. В частности, он завел знакомство с французскими бизнесменами, в результате чего стал возможным Energy Diet.

Во время расцвета этой компании Товстик был женат на Юлии Гольдорт, с которой делил долю NL: по 25% принадлежало ему с женой, еще 50% — их партнеру Дмитрию Хохлову. Позже супруги настояли на пересмотре распределения долей: Хохлову стало принадлежать 40%, его партнерам — по 30%.

Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У каждого из учредителей есть доли в других компаниях, так или иначе связанных с NL International, это региональные отделения NL International и различные производственные и торговые фирмы.

В прошлом Товстик, Гольдорт и Хохлов были учредителями благотворительных фондов «Солнечный город», «Спасибо!» и Фонда профилактики социального сиротства.

«Роман хотел развестись 2,5 года назад»

Товстик и Дибровы не чужие друг другу люди. Полина встречала Елену из роддома с пятым малышом, присутствовала на многих важных событиях. Источник «СтарХита» из окружения Дибровых подтвердил, что семьи давно знакомы, всегда общались в общих компаниях и дружили.

— В последние годы у Полины с Дмитрием случилось угасание отношений, а Роман и вовсе хотел развестись с Леной 2,5 года назад, но тогда выяснилось, что она ждет малыша. Решили попробовать сохранить семью, но вот что вышло, то вышло, — рассказал источник.

Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несколько месяцев назад отношения Полины и Дмитрия сошли на нет, однако Дибровы не торопились посвящать в это даже близких. Полина уверенно опровергала внутрисемейные неурядицы, сначала уверяя, что Дмитрий пропал из общественного поля зрения, потому что похудел на 20 кило и хочет появиться эффектно в новом телевизионном сезоне, а затем говоря, что он улетел в Барселону.