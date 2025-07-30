Нашла помоложе: смотрите, на кого Полина Диброва променяла Дмитрия

Пока Полина Диброва тщательно путала следы, чтобы никто не догадался, что творится в ее семье, окружение этой самой семьи выдало их большой секрет последних дней: Полина ушла от Дмитрия Диброва. Поначалу было известно, что ее новым избранником стал многодетный бизнесмен, а теперь наши коллеги из издания «СтарХит» узнали его имя — говорят, что им стал предприниматель Роман Товстик.
«Это невозможно пережить»
Товстик уже и сам объявил о разводе со своей супругой.
— Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак, это стало невозможным, — поделился Роман. — Видимо, всему приходит свое время, и оно зачастую становится началом нового витка для всех участников событий. С огромным уважением и теплом к Елене, прожитым годам и пройденному пути. У нас шесть прекрасных детей, для которых мы останемся любящими и заботливыми родителями.
Елена, с которой Товстик прожил два десятка лет и за это время успел создать с ней большую семью, оказалась менее сдержанной: у нее в соцсетях появилась запись о том, что она умерла.
— К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии своей жены, — говорится в сообщении. — Разрушив семью, убив мать и 6 детей… Так жестоко уходя к подруге семьи. Это невозможно пережить. 22 года счастливого брака, нож в спину… последнему малышу один год. Все остались сиротами без матери.
По информации наших коллег из издания «СтарХит», Елена на самом деле жива-здорова и переживает расставание в Италии, где у семейства есть апартаменты, занимается велоспортом в горах.
Кто такой Роман Товстик
Роман Товстик — один из трех основателей сетевой компания NL International, которая в нулевые начинала с продажи чаев и БАДов. Товстик в этой схеме занимался поиском иностранных партнеров. В частности, он завел знакомство с французскими бизнесменами, в результате чего стал возможным Energy Diet.
Во время расцвета этой компании Товстик был женат на Юлии Гольдорт, с которой делил долю NL: по 25% принадлежало ему с женой, еще 50% — их партнеру Дмитрию Хохлову. Позже супруги настояли на пересмотре распределения долей: Хохлову стало принадлежать 40%, его партнерам — по 30%.
У каждого из учредителей есть доли в других компаниях, так или иначе связанных с NL International, это региональные отделения NL International и различные производственные и торговые фирмы.
В прошлом Товстик, Гольдорт и Хохлов были учредителями благотворительных фондов «Солнечный город», «Спасибо!» и Фонда профилактики социального сиротства.
«Роман хотел развестись 2,5 года назад»
Товстик и Дибровы не чужие друг другу люди. Полина встречала Елену из роддома с пятым малышом, присутствовала на многих важных событиях. Источник «СтарХита» из окружения Дибровых подтвердил, что семьи давно знакомы, всегда общались в общих компаниях и дружили.
— В последние годы у Полины с Дмитрием случилось угасание отношений, а Роман и вовсе хотел развестись с Леной 2,5 года назад, но тогда выяснилось, что она ждет малыша. Решили попробовать сохранить семью, но вот что вышло, то вышло, — рассказал источник.
Несколько месяцев назад отношения Полины и Дмитрия сошли на нет, однако Дибровы не торопились посвящать в это даже близких. Полина уверенно опровергала внутрисемейные неурядицы, сначала уверяя, что Дмитрий пропал из общественного поля зрения, потому что похудел на 20 кило и хочет появиться эффектно в новом телевизионном сезоне, а затем говоря, что он улетел в Барселону.
Новый избранник Полины младше Диброва на 15 лет: телеведущему 65, бизнесмену — 51. Самой Полине — 36. От Дмитрия у нее трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.