Женился на внучке отчима, потом — на ровеснице дочери. Что известно о женщинах Диброва, который снова разводится

Рассказываем, что известно о женщинах телеведущего Дмитрия Диброва Источник: polinadibrova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В Сети пишут о возможном расставании Дмитрия Диброва и его жены Полины. Как пишут наши коллеги из «СтарХита», супруга телеведущего закрутила роман с состоятельным бизнесменом. Якобы новый избранник не захотел оставаться в тени и предложил Дибровой серьезные отношения.

«Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей. Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать, — рассказали „СтарХиту“ в окружении семьи. — На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников. На развод пока никто не подавал».

Официальных заявлений со стороны супругов пока не поступало. MSK1.RU рассказывает, что известно о женщинах Дмитрия Диброва.

«У нас не было мозгов, но было сердце»

До встречи с Полиной Дмитрий был трижды женат. Первой его избранницей стала москвичка Эльвира. Женщина работала секретарем в «Политиздате» и училась в Историко-архивном институте (ныне РГГУ). В браке они прожили три года, в 1984 году у супругов родился сын Денис. Причиной развода стала занятость журналиста — Дмитрий сутками пропадал на работе, пока Эльвира сидела с ребенком в декрете.

«Мы встретились, полюбив, Дениска у нас по залету. Потом разошлись. Тот, кто женился в двадцать с небольшим, не имеет мозгов. А тот, кто не женился, не имеет сердца. У нас не было мозгов, но было сердце», — рассказывал потом в интервью «Комсомольской правде» Дибров.

Впервые Дмитрий женился, когда ему было 24 года Источник: sfedu.ru

Второй женой Диброва стала журналистка, сотрудница информационного агентства ТАСС Ольга, которая родила ему дочь Ладу. Брак Дмитрия и Ольги просуществовал семь лет. Разошлись они из-за плотного графика телеведущего — в то время он устроился в «Останкино» и много работал, почти не появляясь дома. Несмотря на это, Диброву удалось сохранить отношения с дочкой. Чего не скажешь об общении со старшим сыном.

«С Денисом мы, к сожалению, не общаемся, так сложилось. А Лада — да, мне всё у нее нравится. Париж, где она живет, — это прекрасно. Мне нравится также и мой зять. Вот она вышла замуж позапрошлым летом. Он действительно милый, образованный парень. Ну слушайте, я вообще-то никогда не намерен был стать французским дедушкой. Но поверьте, меня об этом уже не спросят», — рассказывал Дибров в 2018 году.

По образованию Лада, как и ее отец, журналист. В 2019 году у Дибровой-младшей родилась дочь Мия. Что касается Дениса, то он отучился в институте телевидения и радиовещания, а после работал режиссером на одном из телеканалов. Молодой человек настаивает, что «у него своя жизнь, а у его звездного отца — своя».

Большую часть жизни дочь Диброва Лада прожила за рубежом Источник: Лада Диброва / Vk.com

Сначала женился на внучке отчима, а потом — на ровеснице дочери

После второго развода Дмитрия стали часто замечать в компании молодых спутниц. После череды мимолетных романов Дибров шесть лет жил в гражданском браке с Дарьей Чарушей. Несмотря на расставание, девушка отмечала, что отношения с известным ведущим многое ей дали: она окончила ГИТИС, смогла попутешествовать по миру.

«Не в статусе жены, скорее возлюбленной. Мы были вместе, и этого чувства единения было достаточно… Он восхищается красотой женского тела, ценит хорошую генетику», — рассказывала потом актриса.

Шесть лет Дибров прожил в гражданском браке с актрисой и певицей Дарьей Чарушей Источник: charusha / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Расставшись с Чарушей, Дибров получил приглашение стать членом жюри на конкурсе красоты Вeauty of the body. Там ведущий впервые увидел свою нынешнюю жену Полину Наградову. Девушке тогда было всего 17 лет, она ровесница дочери Диброва Лады.

«20 февраля 2007 года я увидел впервые самую красивую выпускницу Ростова-на-Дону, — вспоминал шоумен. — И ты понимаешь — вот перед тобой стоит совершенно нетронутая, чистая мать твоих детей. Опоздаешь на год — ее не увидишь».

Когда будущие супруги познакомились, Полине было 17 лет Источник: polinadibrova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

После окончания мероприятия шоумен поехал на ужин с юной моделью и ее наставницей, директором ростовской школы красоты Еленой Степурой. С этого момента Дмитрий и Полина стали общаться. По словам Степуры, в 2008 году девушка познакомила ведущего со своими родителями. Но в марте того же года Дибров сделал предложение другой. Избранницей шоумена стала 23-летняя модель Александра Шевченко. Девушка приходилась внучкой отчиму Диброва Николаю.

«Видимо, Диме надо было пообщаться с Полиной, потом выбрать Сашу, чтобы окончательно понять, что Полина — это тот человек, который ему нужен. Да и пока Дима делал шаг навстречу Саше, у Полины было время подумать», — рассуждала Елена Степура.

Союз Дмитрия и Александры просуществовал меньше года. В Сети писали, что брак с Шевченко был лишь местью Наградовой, по одной из версий, она металась между ведущим и более молодым поклонником. Также звучало предположение, что Дмитрий сам оказался меж двух огней. Так или иначе, спустя пару недель после развода Дибров вновь отправился под венец.

С Александрой Шевченко Дмитрий меньше года пробыл в браке Источник: shurazazaza / Instgram (деятельность запрещена на территории РФ)

Родила троих сыновей и изменила с другом Диброва?

Разница в возрасте между супругами составила 28 лет. Но это нисколько не смущало влюбленных, Дмитрий даже признавался, что в чем-то относится к жене как к дочери. По словам мужчины, в начале отношений он старался образовывать избранницу: покупал ей книги, поправлял, если та ставила ударение неправильно или ошибалась в фактах.

«Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной и невероятно красивой. Но я же ее сам сделал», — отмечал Дибров.

Разница в 28 лет нисколько не смущала Дибровых Источник: polinadibrova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Полина родила Диброву троих сыновей: Александру уже 15, Федору — 11, а Илье в этом году исполнилось 10 лет. Несмотря на царившую долгие годы идиллию, Дибров не исключал возможность измены со стороны жены.

«Роман Полины с другим мужчиной может случиться, допускаю. Нравится ли мне это? Нет, конечно. Но что я делаю для того, чтобы этого избежать, вы у нее спросите. Когда она едет на кабриолете (среди прочих машин у нее есть и он), ей кидают записки с номерами телефонов. Но только я знаю, куда потом уходят эти записки, в туалет. Потому что она возвращается домой, а тут мы с детьми что-нибудь да придумываем», — откровенничал он.

Полина родила супругу троих детей Источник: polinadibrova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В последнее время супругов перестали видеть на публичных мероприятиях. Также пропал телеведущий со снимков в блоге жены. Несмотря на то, что женщина продолжает отрицать наличие измены, в Сети уже вовсю обсуждают возможный развод супругов. Как пишет «Комсомольская правда», новым избранником Дибровой оказался друг семьи.