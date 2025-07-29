От Дмитрия Диброва ушла жена — она променяла телеведущего на бизнесмена

Полина обещала всех удивить — и удивила Источник: POLINA DIBROVA / T.me

Который день в Сети обсуждают, что Дмитрий и Полина Дибровы больше не пара. Поначалу супруга импозантного телеведущего говорила, что они нигде не объявляются вместе из-за того, что он сбросил 20 кило и хочет удивить всех своим эффектным появлением, но теперь выяснилось, что в жизни женщины появился другой мужчина.

Как сообщают наши коллеги из издания «СтарХит», 36-летняя Полина Диброва ушла от 65-летнего супруга к состоятельному многодетному бизнесмену. Когда между ними вспыхнул роман, тот не согласился на роль любовника, а сразу предложил ей серьезные отношения.

— Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей, — поделился новостями с нашими коллегами источник из окружения семьи. — Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать.

Сейчас, по словам собеседника «СтарХита», все участники ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников. На развод Полина и Дмитрий пока не подавали.

Пара прожила вместе более 15 лет Источник: POLINA DIBROVA / T.me

Тем временем Полина Диброва, не привыкшая выносить сор из избы, продолжает настаивать на том, что у них с телеведущим всё в порядке. На этот раз она напирает на то, что ее с Дмитрием никто не видит вместе, потому что они находятся в разных странах.

— Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет, — рассказала женщина изданию Super.

Дмитрий Дибров встретил будущую жену в 2007 году на конкурсе красоты, когда ей было 17 лет. Брак критиковали из-за 28-летней разницы в возрасте, но шоумен не скрывал, что сначала относился к молодой супруге скорее как к ученице.

— Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной и невероятно красивой. Но я же ее сам сделал, — говорил Дмитрий.