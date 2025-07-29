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Он и она Подробности От Дмитрия Диброва ушла жена — она променяла телеведущего на бизнесмена

От Дмитрия Диброва ушла жена — она променяла телеведущего на бизнесмена

Долго скрывать новые отношения ей не удалось

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2 комментария
Полина обещала всех удивить&nbsp;— и удивила | Источник: POLINA DIBROVA / T.meПолина обещала всех удивить&nbsp;— и удивила | Источник: POLINA DIBROVA / T.me

Полина обещала всех удивить — и удивила

Источник:

POLINA DIBROVA / T.me

Который день в Сети обсуждают, что Дмитрий и Полина Дибровы больше не пара. Поначалу супруга импозантного телеведущего говорила, что они нигде не объявляются вместе из-за того, что он сбросил 20 кило и хочет удивить всех своим эффектным появлением, но теперь выяснилось, что в жизни женщины появился другой мужчина.

Как сообщают наши коллеги из издания «СтарХит», 36-летняя Полина Диброва ушла от 65-летнего супруга к состоятельному многодетному бизнесмену. Когда между ними вспыхнул роман, тот не согласился на роль любовника, а сразу предложил ей серьезные отношения.

— Ухажер Дибровой на данный момент женат, у него шестеро детей, — поделился новостями с нашими коллегами источник из окружения семьи. — Какое-то время Полине приходилось тщательно скрывать новые отношения, чтобы никого не травмировать.

Сейчас, по словам собеседника «СтарХита», все участники ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников. На развод Полина и Дмитрий пока не подавали.

Пара прожила вместе более 15 лет | Источник: POLINA DIBROVA / T.meПара прожила вместе более 15 лет | Источник: POLINA DIBROVA / T.me

Пара прожила вместе более 15 лет

Источник:

POLINA DIBROVA / T.me

Тем временем Полина Диброва, не привыкшая выносить сор из избы, продолжает настаивать на том, что у них с телеведущим всё в порядке. На этот раз она напирает на то, что ее с Дмитрием никто не видит вместе, потому что они находятся в разных странах.

— Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет, — рассказала женщина изданию Super.

Дмитрий Дибров встретил будущую жену в 2007 году на конкурсе красоты, когда ей было 17 лет. Брак критиковали из-за 28-летней разницы в возрасте, но шоумен не скрывал, что сначала относился к молодой супруге скорее как к ученице.

— Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной и невероятно красивой. Но я же ее сам сделал, — говорил Дмитрий.

Сейчас у Дмитрия и Полины трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

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Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Полина Диброва Дмитрий Дибров Брак Развод Измена Супружеская измена Звездные романы Личная жизнь звезд
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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Традиционные семейные ценности вся верхушка сожительствует пока может с молодыми с разницей в 40лет такое только здесь принято и воспринимается как норма 1000лет в других странах это моветон или просто тюрьма
Гость
30 минут
СЛЕДУЮЩИЙ! СЛЕДУЮЩИЙ! СЛЕДУЮЩИЙ!
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