Один на понтах, другой — бросил в подворотне: личные истории об ужасных свиданиях с сайтов знакомств

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Найти вторую половинку сложно и в 30, и 20. Такой вывод сделали журналистки Лера Городецкая и Елена Гуськова из NGS42.RU. От безысходности девушки решили устроить эксперимент и попробовать разными способами найти свою вторую половинку. Самый очевидный — приложения для знакомств. Этот опыт оказался не самым приятным, но привел к паре свиданий, от которых остались смешанные чувства. Журналистки поделились, что оказалось самым отталкивающим в парнях.

Лера, 22 года

Если вы не читали наши итоги зависаний на сайтах знакомств, то вот краткая выжимка: искать человека в дейтинговых приложениях утомительно и неэффективно, по моему мнению. Однообразные сообщения, мужчины, занижающие свой возраст, приглашения на БДСМ-вечеринки и групповухи — всё, чем закончились поиски партнера в интернете. Эксперимент завершился большим разочарованием, а подтверждением, что сайты знакомств — не самый эффективный способ найти вторую половинку, стали свидания.

Лайкала анкеты я от силы два-три дня, после чего с психу удалила Pure и Twinby, оставался только бот для знакомств «Дайвинчик». В общей сложности я поставила сердечко 10 парням, но пообщаться и увидеться вживую, естественно, не успела.

Шестерым я не успела ответить, еще с тремя диалог не заладился по разным причинам. И только один, 22-летний строитель Михаил, показался интересной личностью. Моей ошибкой стало то, что с этим парнем мы общались совсем немного.

Лера посчитала проявление излишнего пыла неуместным Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Считала и продолжаю считать, что сначала стоит узнать человека в переписке, а потом идти на свидание. Во-первых, это безопасность. Если парень придурок, это будет понятно после трех-четырех дней общения. А если еще какой-нибудь озабоченный, то и в первых сообщениях. Во-вторых, вы набираете темы для разговоров и сразу обходите неловкое молчание при встрече.

Михаил предложил встретить меня и отправиться в кафе. Договорились, что он подойдет к парку недалеко от моего дома. Но вы бы видели мои глаза, когда подъехала тонированная черная «Лада». С его стороны это было ужасной идеей, потому что я оказалась перед ужасным выбором: садиться к малознакомому человеку в машину или уйти.

Я всё-таки решилась сесть к улыбчивому Михаилу, но лучше бы просто ушла. Первые два часа мы просто катались по городу. Возможно, это романтично и мило, но явно не с новым знакомым. Тем более я сама водитель и таким меня не удивить. Всю дорогу я следила за маршрутом, а в воздухе витало напряжение. Когда парень всё-таки вспомнил про изначальные планы, было уже поздно, и чуть ли не единственным работающим заведением остался «Сильвер». В пиццерии разговор пошел лучше, но в тот момент стало понятно, что второй встречи не будет — Михаил постоянно перебивал, порой совсем не слушал и только и делал, что рассказывал, какой он четкий пацан с большими бизнес-планами. «Бонусом» стали комментарии по поводу его бывшей и ее меркантильности. На прощание он потянулся поцеловать меня, ожидая, что пустил достаточно пыли в глаза.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Стало понятно, что по фото и короткому описанию в анкете невозможно найти своего человека — вас должно объединять дело, интересы, позиция.

Так что мой вердикт: сайты знакомств — не лучшее место для поиска второй половинки и неудачное свидание этому подтверждение. А все истории с хеппи-эндом скорее исключение из правил.

Лена, 35 лет

Мне как журналисту часто приходится встречаться с новыми людьми и находить к ним подход, но в личной жизни это дается мне чуть сложнее. Поэтому после пары свиданий с мужчинами из дейтинговых приложений я убедилась, что такой тип знакомств не для меня. И вот почему.

С первым молодым человеком, Никитой, я познакомилась на Pure. Мы переписывались неделю и в это время легко находили общие темы. Встретиться же договорились в один из будних вечером. Всё шло отлично, пока не начало темнеть. Кавалер резко засобирался домой, бросив меня одну. Не хочется быть брюзгой, но мне кажется, что проводить девушку в потемках — правило хорошего тона. Ну или как минимум поинтересоваться, как она добралась самостоятельно.

После того как кавалер сбежал, Лена осталась любоваться иллюминацией в гордом одиночестве Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Второе свидание случилось после общения через бот «Дайвинчик». Антон указал, что ему 30 лет, но в жизни, да и по фото, стало понятно, что он старше меня. Но я не разочаровалась. Он оказался действительно интеллигентным и умным человеком, мы сходили в театр и долго гуляли после, увлеченные беседой. Эта встреча могла бы перерасти во что-то более серьезное, чем дружеское общение, если бы не большая разница в возрасте — для меня это непреодолимый минус.

Последнее свидание прошло в баре с 35-летним Александром из «Дайвинчика». В переписке он производил впечатление интересного человека с чувством юмора, но при встрече оказался заядлым сексистом. На протяжении пары часов он рассказывал, что должен делать настоящий мужчина и что все женщины глупые. А еще периодически вспоминал истории из жизни своей бывшей, выставляя ее нелепой и беспомощной, будто предлагая высмеять вместе. Но вместо ожидаемого вау-эффекта это лишь оттолкнуло, поэтому больше мы не общались.

Знакомства в Сети не избавляют от одиночества Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











После этого я с чувством облегчения удалила анкеты и все дейтинговые приложения. По моему мнению, в таком способе знакомства лишь один плюс — есть время подумать над ответом, а для завершения общения можно выйти из Сети или удалить страничку. Найти же своего человека на сайтах знакомств невероятно трудно, на грани невозможного. Потому что приложения предлагают десятки, сотни анкет, среди которых больше 90% тебе не подойдут. К тому же в таком потоке лишнего легко пропустить по-настоящему стоящего человека, да и разглядеть его за парой строк в описании бывает сложно.