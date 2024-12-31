«Я хочу каждый день, а он — нет!» Что делать, когда секс покинул отношения, — интервью с сексологом

Мы поговорили с системным семейным психотерапевтом о том, куда уходит секс Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











«Раньше могли заниматься сексом как кролики. А теперь, если повезет, раз в две недели все произойдет», — пары, которые давно вместе, нередко сталкиваются с подобными мыслями. Говорят, с годами страсть уходит, а чувства ослабевают. Но так ли это? 72.RU поговорил с системным семейным психотерапевтом Эльвирой Соколовой о том, куда уходит секс в отношениях и можно ли его вернуть.

Когда пыл остыл

— Как часто к вам приходят пары, у которых длительные отношения, и секс ушел, да и вообще пыл подостыл?

— В целом с темой сложностей в интимной супружеской жизни приходят часто. Постоянно сталкиваюсь со стереотипами у молодых пар о том, какими должны быть частота и регулярность секса. Был такой случай: пришла молодая пара, в которой у девушки есть страх, что они с партнером недостаточно часто занимаются сексом. Выяснилось, что в целом та регулярность, которая есть, обоих устраивает. Но у нее есть представление о том, как часто должен быть секс в их возрасте. И реальность не совпадает с представлениями. Из-за этого у девушки рождается тревога: если нет того количества, о котором она где-то прочла и считает, что так и должно быть, значит, есть риск измены. И она в этой ситуации не слышит партнера, который говорит, что ему хорошо. Его всё устраивает. В итоге мы приходим к тому, что важно друг с другом говорить, прислушиваться и верить тому, что говорит партнер. При этом ориентироваться на свою потребность, а не на то, что где-то пишут и рассказывают.

А вот пары, которые постарше, они приходят с тем, что раньше было по три раза в день, а сейчас такого нет. И здесь тоже происходит момент психообразования, когда я проговариваю, что когда вы только встретились, действительно, гормональная система начинает работать таким образом, чтобы вы максимально часто занимались сексом и дали потомство.

Первая задача секса — зачатие и рождение детей. Но в современном мире мы обхитрили природу, есть средства контрацепции, сексом занимаемся не для размножения, а ради удовольствия. Природа же работает таким образом, что запускает вашу гормональную систему, и появляется постоянная потребность в сексуальной близости с партнером, чтобы вы забеременели и дали потомство. На это отведен определенный промежуток: обычно около полугода — год. Эльвира Соколова системный семейный психотерапевт

И дальше уже гормоны так не шпарят, и нужно прикладывать усилия для того, чтобы между вами случалась сексуальная близость. Тем более если это отношения длительностью 7, 12, 15 лет, когда уже есть дети, обязательства, работа. Здесь нужно прямо разбираться, в какой момент уменьшилось количество секса, может быть, там было какое-то травмирующее событие. Например, измена. Это психологические причины.

Но могут быть и гормональные изменения, или, например, клиенты принимают препараты, которые снижают либидо, либо диагнозы у мужчин, связанные с аденомой предстательной железы. Это всё тоже очень важно. Есть ли желание и готовность идти в диалог, обсуждать возможные варианты взаимодействия?

Как половая конституция влияет на отношения

Половая конституция — что это? Узнать Это совокупность биологических параметров, определяющая уровень половой потребности. Это степень нашего сексуального желания, данного природой. Чем сильнее половая конституция, тем выше желание. Определить свой тип можно по своему телу, для этого разработана специальная шкала: у мужчин и женщин по понятным причинам она будет отличаться. В целом чем раньше у человека началось и закончилось половое созревание, тем интенсивнее будет сексуальное желание на протяжении всей жизни. Подробнее можно прочитать в нашем большом разборе.

— Есть такое понятие, как половая конституция. И что делать, если у людей она устроена по-разному и не совпадает? Кому-то нужно один раз в неделю, а кто-то хочет каждый день.

Разные половые конституции в паре могут стать большой проблемой Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











— Это сложная тема, непростая, потому что, если у одного партнера сильная половая конституция, а у другого — слабая, это прямо трагедия для обоих. Человек, которому нужно меньше секса, может ощущать себя ущербным, виноватым, плохим. Это очень болезненные чувства, переживания, которые точно не идут на пользу отношениям.

А тот, у кого сильная половая конституция, может быть агрессивным из-за того, что не удовлетворяется его потребность. Может ощущать себя ненормальным. И здесь тоже парам, которые приходят в работу, я даю тест на то, чтобы определить, какая же у них конституция.

Могут быть разные варианты разрешения таких ситуаций, вплоть до того, что пара принимает решение о легализации измены. Но такое решение должна принять именно пара, не надо, чтобы один из супругов приносил себя в жертву. Или стоит искать другие варианты, разбираться индивидуально.

— Как вообще формируется половая конституция, и получается так, что кому-то надо часто, а кому-то нет?

— Половая конституция — сильная, средняя или слабая — закладывается еще в процессе формирования плода, в утробе матери. Она завязана на выделении тестостерона.

— А у кого чаще всего сильная половая конституция: у мужчин или женщин?

— Половая конституция может быть сильной как у мужчин, так и у женщин. Пол на это не влияет. Влияют факторы, связанные с генетической предрасположенностью. Например, у коренастых родителей с высокой долей вероятности ребенок будет с сильной половой конституцией. Есть физические параметры, которые могут указывать на сильную, среднюю или слабую половую конституцию. Но нужно еще учитывать и ряд других критериев.

Важно не замалчивать проблему, а идти на диалог Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Через «не хочу»?

— Наверняка в своей практике вы сталкивались с тем, что в некоторых парах из-за несовпадения половой конституции, например, один партнер как бы заставляет себя заниматься сексом. Мол, ну партнер же хочет, как я могу отказать, а вдруг в процессе желание появится. Это ненормально?

— Это действительно не окей. Помимо того, что желание будет уменьшаться, увеличатся негативные чувства по отношению к партнеру. И плюс могут быть разные психосоматические реакции в виде циститов, воспалительных процессов. Это если мы говорим о женщинах.

У них тело реагирует таким образом, что не хочет допускать взаимодействие, которое вызывает сложные чувства. Такие, как злость, грусть или ощущение себя какой-то не такой. И если партнерша их не выражает, тело, чтобы защитить себя от этих ощущений, может выдавать реакции, которые приведут к тому, что половой акт станет вообще невозможен. Условно: у меня цистит, а какой тут секс? И это будет такой легальный способ отказаться от интима. Такие подавленные чувства разрушительны не только для отношений, но и для физического здоровья.

Мужчинам, в силу физиологии, сложнее себя заставить заниматься сексом.

— А что делать, если не хочешь партнера или он тебя? Но при этом измена тоже исключена.

— Разбираться. Это же не сразу произошло, что вы вдруг охладели друг к другу. Смотреть, что этому предшествовало, и искать причину. Это называется «срыв цикла сексуального контакта». Когда пары приходят с таким запросом, я предлагаю пройтись по этому циклу сексуального контакта, посмотреть, на какой стадии случился срыв, и в зависимости от того, где это произошло, ищем решения.

Причины могут быть разными. Чаще всего это сложности в эмоциональных отношениях или, например, конфликты: кто-то не хочет общаться с чьими-то родственниками, закрывается эмоционально, теряет сексуальное желание.

Или в паре поменялись взгляды на тему секса, и то, что было раньше интересно для обоих, теперь другого не привлекает.

И тут важен выход в диалог, обсуждение. Так, чтобы не ранить, не унизить, не обидеть партнера, а именно сказать ему о своих чувствах, переживаниях, страхах, желаниях. Но, к сожалению, в нашей культуре принято их замалчивать, терпеть. И тут парная терапия может быть очень полезна. Эльвира Соколова системный семейный психотерапевт

— Как часто парам с такими проблемами удается сохранить отношения, возобновить былую страсть?

— В моей практике чаще всего, если не идут на диалог друг с другом, чтобы не встречаться с разными болезненными чувствами, то выбирают жить и дальше в том же режиме. То есть терпеть, ничего не менять. Потом это зачастую приводит к изменам. Причем изменяют как мужчины, так и женщины. Есть миф о том, что чаще изменяют мужчины, это не так. Изменяют все.

Увы, чаще выбирают не работать над отношениями. Но отношения — это живой организм, в них нужно вкладываться временем, вниманием, ресурсом. Если этого не делать, они не будут развиваться. А потом, извините, неудивительно, что всё разрушается. Если в доме на стене пойдет трещина, вы же будете его ремонтировать, чтобы он не рухнул. Так же нужно и в отношениях.