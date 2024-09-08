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Он и она обзор Звездам — свободу: смотрим, как похорошели Алсу, Нюша и Татьяна Бакальчук после развода

Звездам — свободу: смотрим, как похорошели Алсу, Нюша и Татьяна Бакальчук после развода

Известные певицы и акула бизнеса буквально расцвели — глаз не оторвать

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2 комментария

Развод явно пошел женщинам на пользу

Пока одни звезды кино и шоу-бизнеса вовсю играют в любовь, другие известные личности решительно разрывают семейные узы в пользу свободы и самих себя. Развод и кардинальные перемены пошли на пользу бывшим женам: так, засияла и расцвела Алсу, Нюша сразила всех своей сексуальностью, а акула бизнеса Татьяна Бакальчук активно масштабирует свое детище. Смотрим, как изменились и похорошели женщины, получив свидетельство о расторжении брака.

Сексуальная Нюша

Слухи о том, что в семье певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова не всё гладко, ходили давно. Усилились они в начале этого года после того, как супруги отписались друг от друга в социальных сетях. Поклонники гадали, что бы это значило… Но фанатов особенно порадовало то, что после двухлетнего перерыва Нюша вернулась на сцену, да еще и с сольной программой. Стало известно, что после семи лет брака супруги всё же развелись.

Певица Нюша переживает серьезные перемены в жизни

Фанаты Нюши продолжают усиленно следить за жизнью артистки и обсыпать комплиментами. Нюша действительно очень похорошела: на фото, которые она выкладывает в соцсети, мы видим Анну Шурочкину расслабленной, счастливой и неизменно — в откровенной одежде или вообще без нее.

Давно мы не видели такую Нюшу

Подписчиков новый имидж не пугает, наоборот, они рады, что Нюша «вернулась назад».

— Ура, прежняя Нюша вернулась. Ох уж этот кошачий стиль!

— Нюша, ты так расцвела.

— Прям очень изменилась в лучшую сторону.

— Что делает свобода с женщиной!

Развод явно пошел певице на пользу

«Новую версию» Нюши подписчики сравнивают с ее образом в 2010 или 2012 годах. По их мнению, тогда у нее был свой неповторимый стиль, который запоминался каждому второму слушателю. Теперь отголоски этого времени становятся видны в новых снимках. Комментаторы отмечают, что певица будто помолодела. Наблюдать за ней, как пишут подписчики, намного интереснее.

Сияющая Алсу

В конце лета Алсу и Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака. Разговоры о том, что в их семье не всё хорошо, начались еще пять лет назад. Со стороны их брак казался идеальным, но, как оказалось, последние полгода супруги даже жили раздельно, а в мае певица подала документы на развод.

Подписчики хвалят Алсу и осыпают комплиментами

После развода Алсу заметно преобразилась, даже выражение лица певицы стало мягче, спокойнее и гармоничнее, а в движениях и походке появилась легкость.

— Да, избавилась от токсичных отношений и расцвела, — заметила Зарина.

—  Когда наконец-то избавилась от балласта. Алсу, так держать, выглядишь еще увереннее и шикарнее, — пишет поддерживающий комментарий в Instagram* Марина Кочеткова.

Певица действительно выглядит шикарно

В своих социальных сетях певица оптимистично прокомментировала произошедшее событие.

— Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава, — написала Алсу у себя в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Demure Girl Татьяна Бакальчук

Еще один громкий развод, который выпал на лето: самая богатая женщина страны и основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук решила разорвать отношения с мужем Владиславом.

Долгое время Татьяна не называла причину такого решения, но в итоге решила дать объяснение для всех заинтересованных. Бакальчук говорит, что она была идеальной женой, любила мужа и проявляла жертвенность в отношениях, но поведение супруга становилось неправильным по отношению к ней и их семье. Даже родственники часто замечали странное поведение Владислава.

Новость о разводе, как сказала Татьяна, удивила ее супруга

— Много было моментов, которые сейчас можно назвать эмоциональными качелями, абьюзивным поведением. Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены, — рассказала предпринимательница в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Бакальчук отметила, что последние два года Владислава часто не было дома, поэтому многие бытовые и семейные проблемы она решала сама. После очередной ссоры женщина приняла решение подать заявление на развод. Основательница маркетплейса уверена, что муж ей не изменял.

— Конечно, для него это был как снег на голову, у него-то всё было хорошо. Но то, через что я прошла, — ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье, — заявила она.

Татьяна Бакальчук на вечере в ресторане Savoy

Несмотря личные проблемы, Татьяна Бакальчук не прячется от людей и выходит в свет. Ее первым выходом после развода стала вечеринка в ресторане Savoy — Татьяна появилась на публике в скромном черном платье в пол без рукавов. На лице — минимум макияжа, аккуратная укладка. Как говорится, very demure, very mindful.

Присутствующие уже успели отметить, что бизнес-леди заметно похорошела — посвежела и даже постройнела. А пользователи Сети мгновенно начали интересоваться — не купила ли Татьяна наряд на Wildberries.

Основательница маркетплейса рассказала нашим коллегам из 76.ru, что активно пользуется WB, сумма ее выкупа составила уже чуть более 8,2 миллиона рублей.

— Покупаю, каждый день по нескольку раз. Я же стала больше в публичном поле появляться. Соответственно, не могу ходить везде в одном и том же. Просто странно, если ты сегодня в одном регионе, завтра в другом — и везде на тебе одна и та же голубая блузка, которую я очень люблю. Ко мне доставка быстрее не идет. Даже скидка такая же, как у всех — заработанная честным трудом, — рассказала Татьяна Бакальчук в интервью 76.ru.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Развод Личная жизнь звезд Новая жизнь Шоубиз Звезды шоу-бизнеса Алсу Развод Бакальчук
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Комментарии
2
Гость
8 сентября 2024, 20:26
Красотки
Гость
8 сентября 2024, 20:32
«Нюша» - это кто? Про Цой промолчу
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