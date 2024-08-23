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Он и она карточки Эти 5 видов секса действительно нравятся женщинам: теперь никто не уйдет из спальни разочарованным

Эти 5 видов секса действительно нравятся женщинам: теперь никто не уйдет из спальни разочарованным

А вы такое пробовали?

52
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Девушка окажется в восторге от любого их этих видов секса

Секс — это не пятиминутное двоеборье, в котором побеждает тот, кто финиширует первым. Это та самая ситуация, в которой вы можете без лишней скромности лучше узнать друг друга, испытать радость завоевания, позволить себе побыть слабыми, дать волю воображению, в конце концов, просто поговорить. Иногда даже до логического завершения доводить не обязательно. Потому что те, кто знает толк в любви и романтике, могут и без этого получить удовольствие. Вот вы, например, знали, что есть как минимум пять видов секса, от которых женщины без ума?

  1. Что не так с обычным сексом
  2. Романтика с длинной прелюдией
  3. Покажите ей любовь
  4. Тантрический секс
  5. Новая обстановка
  6. Игрушки не помешают
  7. Опрос
1

Что не так с обычным сексом

С обычным сексом всё так. Просто некоторые мужчины наивно полагают, что женщинам с ними так же хорошо, как и им с ними. Но это одно из главных заблуждений героев-любовников.

— Многие девушки в целом не испытывают оргазм и часто имитируют, боясь обидеть партнера, — отмечает сексолог Алена Сергеевна. — Поэтому если мужчина хочет сделать приятное своей девушке, то сначала необходимо довести ее до пика удовольствия.

Алена Сергеевна — дипломированный сексолог-психолог.

Так что, товарищи торопыжки, давайте подумаем о наших соблазнительных избранницах, оставим героические достижения на татами, а в интимных делах научимся получать (и доставлять) удовольствие. Вы моментально заметите, как ваши отношения перейдут на новый уровень.

2

Романтика с длинной прелюдией

Как спешка нужна при ловле блох, так и секс на скорую руку нужен, только если с минуты на минуту домой вернутся родители. Если же вы человек состоявшийся, давно не зависите от материнской пуповины и располагаете возможностью пригласить женщину к себе, не видим причин для торопливости. Да и ваша возлюбленная вряд ли оценит суетливость спринтера. Поэтому выключайте режим эгоистичного неуловимого стрелка и наслаждайтесь процессом, помня о том, что вы не один. Если, конечно, это не сиюминутная страсть, застигшая вас в примерочной магазина одежды.

По признанию сексолога, женщинам сложно получить настоящее удовольствие без хорошей и качественной прелюдии, поэтому, если вы ее обеспечите, это добавит тысячу баллов вашей привлекательности. Начать можно с расслабляющего массажа. Нежно прикасайтесь к коже вашей избранницы и двигайте руками по всему ее телу. Да не так, чтобы ваши движения походили на то, будто вы показываете, откуда на Беларусь готовилось нападение, а ласково и неторопливо.

Сильно тянуть тоже не стоит. А то ваш массаж перерастет в «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», а страсть сменится дружеским посапыванием. Поэтому постепенно добавляйте поцелуи. Да не сосредотачивайтесь на местах, которые кажутся вам «уж точно эрогенными», — дыру протрете. Помните, что средняя площадь человеческой кожи составляет от 1,5 до 2 квадратных метров, и не оставляйте ни один участок этой полянки любви без внимания.

Когда дело дойдет до самого главного, о ласках и поцелуях не забывайте. Также не лишним будет шептать на ухо женщине комплименты. Женщины, как мы знаем, любят ушами.

3

Покажите ей любовь

Что бы кто ни говорил, а мужчины и женщины — существа очень разные. Особенно это заметно, когда речь заходит о близости. Мужчины в целом незамысловатые — у них всё просто и понятно. А вот чтобы довести женщину до вершины удовольствия, нужна сноровка. Не зря о тайнах женских наслаждений написана не одна книга.

Если у вас нет времени разгуливать по библиотекам в поисках тех самых книг, для начала запомните элементарное правило: просто наличие секса как такового для женщины (за редким — краснокнижным — исключением) — всё равно что шампунь от любимого на день рождения. Вроде как штука в хозяйстве не лишняя, а с другой стороны, такое она себе и сама может обеспечить. Поэтому ваша основная задача — сделать так, чтобы она почувствовала в вас если не героя, то хотя бы любовника.

Не то чтобы в постели нужно пробовать всё, что вы видели в кино, но и к бесконечной классике не принуждайте. А то глазом моргнуть не успеете, как ваша возлюбленная в самый ответственный момент начнет читать, как приготовить кабачки на сковородке.

Лучшее, что вы можете сделать, — это взять всё в свои руки и показать, кто здесь ювелир. Пусть ваша спутница хотя бы в спальне почувствует себя желанной и любимой. А если не знаете, с чего начать, почитайте на досуге кое-что об оральном сексе или присмотритесь к позе 68 — это как 69, только в тысячу раз круче.

4

Тантрический секс

Человеку, который никогда не пробовал тантрический секс, кажется, что это когда ты говоришь женщине, что хочешь близости, а она отвечает, что у вас близость и дома есть. На диване перед телевизором. Но те, кто его пробовал, говорят, что такой подход действительно работает, а результат вы запомните навсегда.

— Тантрический секс — еще одна практика, которая сделает вашу интимную жизнь просто незабываемой и яркой, — советует Алена Сергеевна. — Вы перейдете на новый этап отношений и познакомитесь друг с другом заново.

Главное, что вам понадобится для тантрического секса, кроме женщины, — время. Много времени. Если такой опыт у вас впервые, то оно вам пригодится, чтобы во всем разобраться (это еще круче, чем собрать шкаф из «Икеи»), а когда войдете во вкус — чтобы заниматься им часами.

Здесь всё напоминает медитацию. Для начала сконцентрируйтесь на дыхании — медленно вдыхайте и выдыхайте, пока не поймаете общий ритм. А когда дойдете до самого главного, для чего, собственно, собрались, двигайтесь в такт дыханию. Сконцентрируйтесь на чувствах и на ощущениях, оцените, как каждая часть ваших тел двигается одновременно с вдохом и выдохом.

А чтобы всё это не превратилось в дыхательную гимнастику, помните: главное, ради чего всё и затевается, — эмоциональный контакт. Подпитать его можно, если держаться за руки и смотреть друг другу в глаза.

5

Новая обстановка

Помните, мы говорили про примерочную магазина одежды? Так вот, такие ситуации тоже имеют место, и некоторые парочки даже попадались на камеры торговых центров за таким занятием. Но если вы не уверены, что вашей пассии такое понравится, и не хотите нажить проблем с законом, можете сменить обстановку, но не так кардинально.

Алена Сергеевна уверяет, что смена декораций в целом пойдет на пользу отношениям. Не обязательно впечатлять возлюбленную экстремальной вылазкой на гору или ночным походом в лес — для начала отличным решением станет хороший отель со спа-зоной или глэмпинг: грибы, ягоды, секс, лягушки квакают.

6

Игрушки не помешают

Когда взрослые между собой говорят об игрушках, скорее всего, они имеют в виду далеко не «Детский мир». И сексолог говорит, что магазины для взрослых не стоит стеснительно обходить стороной. Наоборот, то, что вы там найдете, поможет вам освежить отношения и подарит новые ощущения.

Правда, мужчинам из племени собственников может быть нелегко решиться на такой шаг. Но подумайте сами: не слишком ли странно и неуверенно вы будете выглядеть в глазах избранницы, когда начнете ревновать ее к бездушным игрушкам? Вы тоже хороши, в этом никто не сомневается. Но удачная покупка принесет радость вам обоим.

7

Опрос

Девушки, вашему партнеру часто удается доставить вам оргазм?

Конечно, у меня потрясающий секс с партнером
Получить оргазм выходит далеко не всегда
Мой партнер совсем не понимает, как доставлять удовольствие
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Комментарии
1
Гость
23 августа 2024, 20:07
Путин женат на России и знает в этом толк
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