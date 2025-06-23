«Придется отдать четыре стоимости квартиры»: что будет с ипотекой после снижения ставки ЦБ до 20%

Снизятся ли в ближайшее время ставки по ипотеке Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области с прошлого года сократилось количество выданных ипотек. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения Банка России.

Специалисты проанализировали объем выданных жилищных займов с марта 2024 года по март 2025. Статистика получилась занимательная.

В марте 2024 года в регионе было оформлено 877 ипотек. При этом кредитный портфель — сумма выданных ранее и вновь оформленных займов, составлял 108,6 млрд рублей. В апреле был заключен 971 договор. В мае займов оформили еще больше — 1172. В июне 2024 года в Ярославской области было выдано 1433 ипотеки.

В июле 2024 года спрос стал меньше — жители региона оформили 838 ипотеки. В августе — 763 сделки. В сентябре было оформлено 738 ипотечных займов.

В октябре 2024 года ярославцы оформили 659 ипотечных займов. В ноябре — 502. В декабре жителям региона выдали 533 ипотеки, а общая сумма портфеля составила 114 млрд рублей.

В январе 2025 года банки выдали жителям Ярославской области 219 ипотечных займов. В феврале — 503 жилищных кредита. В марте 2025 года было оформлено 496 ипотек. Общая сумма кредитного портфеля по ипотекам в регионе составила 113,5 млрд рублей.

Количество выданных ипотек уменьшилось к марту 2025 года, однако общие суммы займов остались примерно на уровне 2024 года. Можно предположить, что это связано с уменьшением количества льготных займов, после отмены массовой программы 1 июля 2024 года. Соответственно, люди оформляют кредиты под более высокий процент и сумма увеличивается.

Что будет с ипотекой дальше?

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Это решение приняли во время заседания совета директоров. Возникает вопрос: отразится ли это на стоимости ипотечных займов, и понизятся ли ставки по кредитам?

Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита экономического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова Алина Карашова озвучила свою точку зрения по поводу этой ситуации.

«Снижение ставки на один процентный пункт „не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении“, как заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По факту реальная ставка, разница между ключевой ставкой и инфляцией, осталась неизменной: инфляция снизилась примерно на процентный пункт в годовом эквиваленте, и на столько ЦБ опустил ключевую ставки», — рассказала Алина Карашова.

Эксперт рассказала, что банки в ответ начали снижать ставки по своим продуктам. Некоторые из них урезали процентные ставки по вкладам.

«При этом диапазон снижения ставки по рыночной ипотеке составит более 1 процентного пункта от 2,0 до 3,5 процентного пункта. Это связано с довольно высоким процентным спредом (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какой-либо актив, — Прим.ред) между банковскими кредитами и депозитами. При этом даже снижение на 3 процентных пункта не сделает ипотеку доступной: даже при ставке 20% годовых, что ниже рыночной, за 20 лет, по сути, придется отдать четыре стоимости квартиры», — объяснила экономист.