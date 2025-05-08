Как разоблачить жулика-риелтора? 12 ключевых пунктов для проверки агента по недвижимости

Люди, которые собираются покупать или продавать недвижимость, делятся на два типа: одни считают, что справятся со всем сами и риелторы им не нужны, а другие не понимают, как среди тысяч агентов на рынке найти того, которому можно будет доверить настолько важный вопрос.
Дилетантов в этой сфере действительно много. Как отличить профессионала от человека, который только прикидывается знающим, и какие вопросы обязательно нужно задать риелтору перед тем, как его нанимать? С этими вопросами наши коллеги из E1.RU обратились к экспертам Уральской палаты недвижимости (УПН).
Самозанятый или агент?
Первое, что стоит спросить у риелтора: «Ты кто такой?» Но только вежливо, конечно. Если он самозанятый, то по закону не может официально продавать вашу квартиру — максимум давать дельные советы, что и как при этом делать.
Но тут вопрос, готовы ли вы за это платить. Если же риелтор работает в агентстве или оформлен в качестве ИП — ставим жирный лайк и продолжаем задавать вопросы.
А вы точно
продюсер риелтор?
У настоящего риелтора есть аттестат — либо «агента по недвижимости», либо «брокера по недвижимости». Это как водительские права: если их нет, то водитель — просто человек за рулем, от которого лучше держаться подальше.
Наличие аттестата подтверждает, что риелтор сдал квалификационные экзамены и обладает всеми необходимыми знаниями. Важно понимать, что за существенные проступки, в том числе за этические нарушения, аттестат могут аннулировать.
Агентство сертифицировано или «мы молодая перспективная компания»?
Сертификация агентства — это как знак качества. Можно, конечно, и без него, но кто гарантирует, что вашей квартирой займутся профессионалы, а не любители из серии «продадим всё, даже если не знаем как»?
Сертификацией занимается территориальный орган по сертификации. Если агентство вдруг начнет «хулиганить», сертификат могут и отозвать.
Оценка квартиры по телефону — тревожный звоночек
Если риелтор, не моргнув глазом, называет цену вашей квартиры, даже не увидев ее, бегите. Или хотя бы спросите: «А в каком магическом шаре ты это увидел?»
Стратегия «пальцем в небо» — это не для профессионалов. Настоящий специалист приедет, осмотрит квартиру, сравнит ее с аналогами, предоставит вам аналитический отчет и только после этого назовет стоимость объекта.
Фото на телефон и никакой подготовки?
Если агент не предлагает сделать профессиональные фото и не дает рекомендаций, как улучшить вид квартиры перед продажей, значит, ему всё равно, и он не заинтересован в получении максимальной цены.
«И швец, и жнец, и на дуде игрец»
Если риелтор берется за всё: и за продажу хрущевки, и за поиск элитного пентхауса, и за аренду гаражей, то, скорее всего, он мастер на все руки, но ни в чём не эксперт.
Лучше ищите того, кто разбирается именно в вашем сегменте. Специализация в этом вопросе очень важна.
«А зачем вам продавать квартиру?»
Хороший риелтор поинтересуется причиной продажи. Спросит: «Куда вы планируете переезжать?» И узнает у вас, планируете ли вы встречную покупку.
И не из праздного любопытства, нет — от всех этих факторов зависит стратегия продажи и комфортное для клиента проведение сделки. Если агент об этом не спросил, значит, ему плевать. И на стратегию, и на ваш комфорт.
Работа без договора или «давайте на честном слове»
Если риелтор готов работать без эксклюзивного договора, значит, он не собирается вкладываться в продажу и нести ответственность за свою работу. Поэтому, если что-то пойдёт не так, он может просто сказать: «Вы кто такой? Я вас не знаю!» Оно вам надо?
Юридическая проверка? Не, не слышал
Если риелтор не запросил документов на квартиру и не задавал вопросы юридического характера, то либо он экстрасенс, который всё понимает без слов, либо… Ну, вы поняли.
«Экономия на важном»
Если вашу квартиру рекламируют только на одном портале объявлений и больше нигде, значит, агент решил сэкономить деньги на маркетинге и продвижении. Каким боком вам выйдет эта экономия, даже не будем объяснять. Просто бегите!
Ноль отзывов — или «человек-загадка»
Если о риелторе нет ни одного отзыва, то либо он только начал свой профессиональный путь и будет тренироваться на вас, либо все его клиенты предпочли забыть этот опыт. В любом случае задумайтесь.
Бесплатный сыр только в мышеловке
Если услуги риелтора стоят подозрительно мало, то, скорее всего, либо он новичок, либо потом вас ждут «дополнительные расходы» в моменте, когда уже невозможно отказаться. И помните: скупой платит дважды.
Выбирайте риелтора умом, а не только сердцем. Проверяйте документы, смотрите на подход — и тогда продажа или покупка жилья пройдет для вас без лишних нервов и неприятных сюрпризов.
Если у вас были сделки с недвижимостью, нанимали ли вы риелтора?
Прочитайте также колонку о том, зачем люди нанимают риелторов, и обязательно ознакомьтесь с чек-листом о жуликах.