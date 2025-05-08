НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

сев.

 749мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Погода в Ярославле
«Бессмертный полк» в Ярославле
Вспыхнула старинная заброшка
Ярославцы — на ТВ
Застрял в аэропорту
Проблемы с Интернетом
Отражена атака БПЛА
Афиша выходных
9 мая в Ярославле
Недвижимость Инструкция Как разоблачить жулика-риелтора? 12 ключевых пунктов для проверки агента по недвижимости

Как разоблачить жулика-риелтора? 12 ключевых пунктов для проверки агента по недвижимости

Публикуем важные советы для тех, кому предстоит покупка или продажа квартиры

607
2 комментария
Риелторов сейчас так много, что выбрать среди всех профессионала&nbsp;— тот еще квест | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUРиелторов сейчас так много, что выбрать среди всех профессионала&nbsp;— тот еще квест | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Риелторов сейчас так много, что выбрать среди всех профессионала — тот еще квест

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Люди, которые собираются покупать или продавать недвижимость, делятся на два типа: одни считают, что справятся со всем сами и риелторы им не нужны, а другие не понимают, как среди тысяч агентов на рынке найти того, которому можно будет доверить настолько важный вопрос.

Дилетантов в этой сфере действительно много. Как отличить профессионала от человека, который только прикидывается знающим, и какие вопросы обязательно нужно задать риелтору перед тем, как его нанимать? С этими вопросами наши коллеги из E1.RU обратились к экспертам Уральской палаты недвижимости (УПН).

Самозанятый или агент?

Первое, что стоит спросить у риелтора: «Ты кто такой?» Но только вежливо, конечно. Если он самозанятый, то по закону не может официально продавать вашу квартиру — максимум давать дельные советы, что и как при этом делать.

Но тут вопрос, готовы ли вы за это платить. Если же риелтор работает в агентстве или оформлен в качестве ИП — ставим жирный лайк и продолжаем задавать вопросы.

А вы точно продюсер риелтор?

У настоящего риелтора есть аттестат — либо «агента по недвижимости», либо «брокера по недвижимости». Это как водительские права: если их нет, то водитель — просто человек за рулем, от которого лучше держаться подальше.

Наличие аттестата подтверждает, что риелтор сдал квалификационные экзамены и обладает всеми необходимыми знаниями. Важно понимать, что за существенные проступки, в том числе за этические нарушения, аттестат могут аннулировать.

Агентство сертифицировано или «мы молодая перспективная компания»?

Сертификация агентства — это как знак качества. Можно, конечно, и без него, но кто гарантирует, что вашей квартирой займутся профессионалы, а не любители из серии «продадим всё, даже если не знаем как»?

Сертификацией занимается территориальный орган по сертификации. Если агентство вдруг начнет «хулиганить», сертификат могут и отозвать.

Оценка квартиры по телефону — тревожный звоночек

Если риелтор, не моргнув глазом, называет цену вашей квартиры, даже не увидев ее, бегите. Или хотя бы спросите: «А в каком магическом шаре ты это увидел?»

Стратегия «пальцем в небо» — это не для профессионалов. Настоящий специалист приедет, осмотрит квартиру, сравнит ее с аналогами, предоставит вам аналитический отчет и только после этого назовет стоимость объекта.

Если риелтор определил цену квартиры, в которой ни разу не был,&nbsp;— это должно вас насторожить | Источник: Артём Устюжанин / Городские медиаЕсли риелтор определил цену квартиры, в которой ни разу не был,&nbsp;— это должно вас насторожить | Источник: Артём Устюжанин / Городские медиа

Если риелтор определил цену квартиры, в которой ни разу не был, — это должно вас насторожить

Источник:

Артём Устюжанин / Городские медиа

Фото на телефон и никакой подготовки?

Если агент не предлагает сделать профессиональные фото и не дает рекомендаций, как улучшить вид квартиры перед продажей, значит, ему всё равно, и он не заинтересован в получении максимальной цены.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец» 

Если риелтор берется за всё: и за продажу хрущевки, и за поиск элитного пентхауса, и за аренду гаражей, то, скорее всего, он мастер на все руки, но ни в чём не эксперт.

Лучше ищите того, кто разбирается именно в вашем сегменте. Специализация в этом вопросе очень важна.

«А зачем вам продавать квартиру?»

Хороший риелтор поинтересуется причиной продажи. Спросит: «Куда вы планируете переезжать?» И узнает у вас, планируете ли вы встречную покупку.

И не из праздного любопытства, нет — от всех этих факторов зависит стратегия продажи и комфортное для клиента проведение сделки. Если агент об этом не спросил, значит, ему плевать. И на стратегию, и на ваш комфорт.

Работа без договора или «давайте на честном слове»

Если риелтор готов работать без эксклюзивного договора, значит, он не собирается вкладываться в продажу и нести ответственность за свою работу. Поэтому, если что-то пойдёт не так, он может просто сказать: «Вы кто такой? Я вас не знаю!» Оно вам надо?

Юридическая проверка? Не, не слышал

Если риелтор не запросил документов на квартиру и не задавал вопросы юридического характера, то либо он экстрасенс, который всё понимает без слов, либо… Ну, вы поняли.

Если риелтор не подписал с вами договор и не запросил документов на квартиру&nbsp;— это тревожный знак | Источник: Анна Золотова / Городские медиаЕсли риелтор не подписал с вами договор и не запросил документов на квартиру&nbsp;— это тревожный знак | Источник: Анна Золотова / Городские медиа

Если риелтор не подписал с вами договор и не запросил документов на квартиру — это тревожный знак

Источник:

Анна Золотова / Городские медиа

«Экономия на важном»

Если вашу квартиру рекламируют только на одном портале объявлений и больше нигде, значит, агент решил сэкономить деньги на маркетинге и продвижении. Каким боком вам выйдет эта экономия, даже не будем объяснять. Просто бегите!

Ноль отзывов — или «человек-загадка»

Если о риелторе нет ни одного отзыва, то либо он только начал свой профессиональный путь и будет тренироваться на вас, либо все его клиенты предпочли забыть этот опыт. В любом случае задумайтесь.

Бесплатный сыр только в мышеловке

Если услуги риелтора стоят подозрительно мало, то, скорее всего, либо он новичок, либо потом вас ждут «дополнительные расходы» в моменте, когда уже невозможно отказаться. И помните: скупой платит дважды.

Выбирайте риелтора умом, а не только сердцем. Проверяйте документы, смотрите на подход — и тогда продажа или покупка жилья пройдет для вас без лишних нервов и неприятных сюрпризов.

Если у вас были сделки с недвижимостью, нанимали ли вы риелтора?

Делали всё сами, и всё получилось
Делали всё сами, но возникли проблемы
Нанимали риелтора, и всё прошло хорошо
Был риелтор, но мы остались недовольны

Прочитайте также колонку о том, зачем люди нанимают риелторов, и обязательно ознакомьтесь с чек-листом о жуликах.

ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Продажа квартиры Покупка квартиры Сделки с недвижимостью Риелтор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
6 часов
Они все жулики
Гость
5 часов
Это что за бред здесь написан?! Какая сертификация агентства и риелтора? Почему фото, сделанное на качественный телефон хуже фото, сделанного мыльницей? И т.д и т. п.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление