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Недвижимость подробности Власти рассказали, что дом в центре Ярославля снесли без разрешения

Власти рассказали, что дом в центре Ярославля снесли без разрешения

В мэрии пояснили, что у собственника не было документов

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Здание начали рушить в выходные | Источник: читатель 76.RUЗдание начали рушить в выходные | Источник: читатель 76.RU

Здание начали рушить в выходные

Источник:

В мэрии Ярославля рассказали, что снос дома на Салтыкова-Щедрина, 21 начали без разрешения. Информацию об этом 76.RU получил в местном департаменте градостроительства.

— Разрешение на снос получено не было, — пояснили власти.

Строительную технику во дворе здания на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Победы заметили 2 марта. На паспорте объекта указано, что на участке планируется строительство жилого многоквартирного дома. Разрешение на его возведение было получено еще в сентябре 2023 года. Судя по эскизу, здание будет пятиэтажным.

На первом этаже обустроят нежилые помещения. По проекту предусмотрена подземная автостоянка. Закончить работы хотят к первому кварталу 2028 года, то есть, через три года.

Судя по эскизу, здание будет разноуровневым | Источник: читатель 76.RUСудя по эскизу, здание будет разноуровневым | Источник: читатель 76.RU

Судя по эскизу, здание будет разноуровневым

Источник:

На паспорте объекта указан застройщик — ООО СЗ «Ярстройнедвижимость». Фирму создали в 2016 году, она зарегистрирована на улице Лисицына, 7 в центре города. «Ярстройнедвижимость» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Мы пытались связаться с представителями компании, однако, пока сделать это не удалось. Если застройщик даст комментарий по поводу сложившейся ситуации, мы его опубликуем.

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