Власти рассказали, что дом в центре Ярославля снесли без разрешения

Здание начали рушить в выходные Источник: читатель 76.RU











В мэрии Ярославля рассказали, что снос дома на Салтыкова-Щедрина, 21 начали без разрешения. Информацию об этом 76.RU получил в местном департаменте градостроительства.

— Разрешение на снос получено не было, — пояснили власти.

Строительную технику во дворе здания на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Победы заметили 2 марта. На паспорте объекта указано, что на участке планируется строительство жилого многоквартирного дома. Разрешение на его возведение было получено еще в сентябре 2023 года. Судя по эскизу, здание будет пятиэтажным.

На первом этаже обустроят нежилые помещения. По проекту предусмотрена подземная автостоянка. Закончить работы хотят к первому кварталу 2028 года, то есть, через три года.

Судя по эскизу, здание будет разноуровневым Источник: читатель 76.RU

На паспорте объекта указан застройщик — ООО СЗ «Ярстройнедвижимость». Фирму создали в 2016 году, она зарегистрирована на улице Лисицына, 7 в центре города. «Ярстройнедвижимость» занимается строительством жилых и нежилых зданий.