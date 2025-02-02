Процент по ипотеке стремится к 30, а льготную дадут единицам. На что рассчитывать тем, кто собрался покупать жилье

На прямой линии с президентом вопрос об ипотеке стоял наиболее остро Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ставки по ипотеке в России плавно приближаются к психологически важному барьеру в 30%, свидетельствуют данные «Единой информационной системы жилищного строительства» (ЕИСЖС).

Если покупаете квартиру в новостройке, то готовьтесь сейчас заплатить почти 29% годовых, а на вторичном рынке — уже 29,4%. Естественно, при таких драконовских условиях можно обращаться к льготным ипотечным программам. При этом, как свидетельствует мониторинг ЕИСЖС, даже не все крупные банки России сейчас выдают льготную ипотеку.

Семейной ипотеки нет у трех из 20 крупнейших банков России, IT-ипотеки — у 15 из 20 банков, а дальневосточной ипотеки — у 16 из 20 банков.

Неудивительно, что к концу 2024 года льготная ипотека, которая стала одним из драйверов рынка и механизмом поддержки граждан в приобретении жилья, установила антирекорд. По данным бюро кредитных историй ОКБ, в четвертом квартале прошлого года было выдано менее 110 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму почти 611 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 1,7 трлн рублей.

Максимальный объем выдачи льготной ипотеки был зафиксирован во втором квартале 2024 года, когда банки выдали кредиты почти на 1,5 трлн рублей. Июнь стал рекордным месяцем за всю историю наблюдений, когда было выдано более 690 млрд рублей льготных ипотечных займов. В этом месяце доля льготной ипотеки в общем объеме выдач впервые превысила 80%. Правда, затем (синхронно с повышением ключевой ставки, а значит, и ставок по кредитам) объем ипотеки стал постепенно снижаться.

— Что будет с льготной ипотекой в 2025 году?

— 2025 год для льготной ипотеки обещает быть непредсказуемым и специфическим, — рассказал MSK1.RU ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи Москва» Иван Золотарев. — С одной стороны, государство активно поддерживает программу семейной ипотеки.

Так, например, в конце прошлого года отменили лимиты по банкам, как потребовал президент, то есть теперь в рамках общего бюджета любой банк может выдать кредит по семейной ипотеке. Поэтому часть банков отменили надбавки по выведению на сделку по семейной ипотеке. К сожалению, пока еще не все банки, но процесс идет, и, я думаю, другие банки также подключатся к этой истории.

Также увеличили общий лимит по семейной программе более чем на 30%. По отношению к прошлому году это тоже большая подвижка, потому что государство не хочет, чтобы были задержки выдачи из-за отсутствия лимитов, и позволяет банкам вводить какие-то дополнительные условия, которые идут во вред покупателю и застройщику.

В этом году также обещают вернуть доплату за выдачу кредитов по льготным программам, и банки этого ждут.

— Получается, вроде как один сплошной позитив. Но ведь цифры говорят о том, что льготная ипотека снижается.

— Многие банки режут лимиты. Например, при максимальном лимите в 12 миллионов выдают всего 6. То есть люди не могут взять по сути кредит, хотя имеют хорошую кредитную историю и другие преимущества.

Таким образом, банки вроде не нарушают никаких предписаний, но при этом не работают по льготным программам. И тем самым экономят для себя средства для выдачи ипотеки по новым условиям, которые все ожидают.

— Ну а что с другими ипотечными программами — для госслужащих, айтишников?

— Если брать другие программы, такие как IT-ипотека, они были в прошлом году приостановлены, например, в Москве. И лимит по ним был уменьшен. Поэтому рассматривать их как перспективные я бы не стал. Поэтому, наверное, основной упор я бы делал на развитие семейной ипотеки, то есть наблюдал бы конкретно за этой программой.

Хотя наряду с ней также реализуется и ипотека в новых регионах под 2% субсидированная, арктическая, сельская, дальневосточная ипотека. То есть, в принципе, если брать в целом по стране, достаточно много государственной поддержки выделяется, чтобы люди могли себе позволить более доступное жилье.

— Ваши коллеги-эксперты говорят, что именно доступная и массовая ипотека перегрела рынок недвижимости до кризисных показателей.

— Конечно, все льготные программы ведут к удорожанию стоимости жилья в случае подъема спроса. Но спрос сейчас более умеренный, чем в прошлые годы, поэтому рынок пока стабилен. Хотя по семейной ипотеке более 80% тех, кто имеет на нее право, этим правом еще не воспользовались. Поэтому, я думаю, у семейной ипотеки большое будущее, учитывая, что рыночная ипотека по-прежнему имеет заградительные ставки.

— Сейчас в правительстве рассматривают создание новых видов ипотеки — например, для будущих родителей. Будет работать?

— Ну смотрите. Есть огромное количество людей, которые создают семьи, но пока еще не стали родителями, не подходят под семейную ипотеку. И таким образом государство планирует стимулировать рождаемость. Такая ипотека, по мнению инициаторов, позволит более ответственно относиться к вопросу деторождения. Не знаю, насколько эта программа будет актуальна, но тем не менее это еще один из реальных шагов поддержки государством граждан.