Денег нет, но вы держитесь? Как будет выживать российский рынок недвижимости без семейной ипотеки

Человейников настроили много, но купить даже маленькую квартиру почти невозможно, особенно молодым семьям Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Финансовых лимитов на семейную ипотеку в России хватит только до 1 ноября, подтвердил Минфин. В большинстве крупных банков денег на нее уже почти не осталось. А скажем, «Альфа-банк» вообще превысил лимит выдачи. Что происходит в других банках, выясняет MSK1.RU.

Без вариантов

Многие финансовые учреждения уже прекратили прием заявок на оформление кредитов по этой госпрограмме.

Выдачу приостановили Сбербанк, «Россельхозбанк», «Уралсиб» и «Почта банк». В частности, у Сбербанка осталось всего 2% от лимита, или 52 млрд рублей, — это почти вдвое меньше, чем было выдано банком за август.

В связи с исчерпанием лимитов ряд банков, таких как ВТБ, «Газпромбанк» и «Совкомбанк», повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по программе семейной ипотеки, до 50,1%.

В Минфине подтверждают, что уже перераспределили лимиты между банками для продолжения выдачи кредитов по семейной ипотеке. Но всё равно к 1 ноября деньги на рынке кончатся.

Исчерпание лимитов в Минфине объясняют высоким спросом на программу семейной ипотеки, которая была введена для поддержки граждан в условиях экономической нестабильности. Программа позволяла семьям с детьми получать кредиты на жилье по сниженным ставкам, что сделало ее популярной среди населения.

Фактически для многих граждан это был единственный реальный вариант получить деньги на покупку квартиры. Поэтому после повышения ключевой ставки люди стали стремительно разбирать семейную ипотеку. Подсчитаем: при ключевой ставке 19% по семейной ипотеке она всего 6% (разницу банкам покрывают из госбюджета).

— Недоступность жилья остается одной из главных проблем для большинства граждан, особенно в крупных городах, — говорит MSK1.RU эксперт по недвижимости, риелтор с 27-летним опытом Елена Юргенева. — То, что в крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки, дополнительно ограничивает доступ к недвижимости даже для семей, рассчитывавших на поддержку государства.

— Почему же девелоперы, которые столкнулись с падением спроса, не снижают цены? Разве это не противоречит законам рынка?

— Цены на жилье продолжают расти всё же не везде. Например, в Омске и Волгограде за месяц средняя стоимость новостроек увеличилась на 1,1%, а в Краснодаре — снизилась на 3,1%. Я согласна с коллегами, которые считают, что массового снижения цен ждать не стоит, так как застройщики стремятся избежать распродаж и предпочитают придерживать наиболее ликвидные объекты до лучших времен.

— Да когда они, эти «лучшие времена», наступят?

— Да уж, перспективы рынка жилья остаются неопределенными. Для большинства россиян недвижимость продолжает оставаться малодоступной, особенно в крупных городах. Незначительные корректировки цен не оказывают влияния на доступность жилья для большинства россиян. Скажем, стоимость квадратного метра в Москве выросла почти до 372 тысяч рублей, что делает приобретение жилья в столице практически невозможным для многих. И эту проблему невозможно решить в ближайшее время без значительного снижения ипотечных ставок и дальнейшей господдержки.

Во всём виноваты льготные программы?

Девелопер и маркетолог в сфере недвижимости Антон Баталов отмечает, что именно льготные госпрограммы ипотеки и довели рынок до кризисного состояния.

— Летом этого года доступность жилья в России упала до минимума за 10 лет. Такой низкой доступности квадратных метров, даже с учетом всех субсидий и льгот, рынок не видел уже давно. Парадоксально, но во всём виноват «перегрев» рынка недвижимости из-за дешевых жилищных кредитов.

— Государство хотело поддержать социалку, а девелоперы — заработать на гигантском спросе.

— Вы и сами сейчас видите: спрос существенно снизился, цены квартир топчутся на одном месте и отчетливого тренда на доступность городского жилья до сих пор нет.

Рынок недвижимости — большой и довольно неповоротливый, он медленно «впитывает» охлаждение спроса и отмену льготных программ. Думаю, явного обрушения цен не будет ни к Новому году, ни даже следующей весной. Скорее всего, мы увидим небольшой период стагнации цен, а затем — рост на величину инфляции. Но именно так и должно быть на здоровом рынке.

— Ну а когда жилье в России всё же станет реально доступным?