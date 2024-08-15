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Недвижимость Дома до 12 этажей: в Ярославле утвердили проект планировки нового микрорайона в Тверицах

Дома до 12 этажей: в Ярославле утвердили проект планировки нового микрорайона в Тверицах

Что там собираются построить

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3 комментария

В мэрии опубликовали соответствующие документы

В Ярославле утвердили проект планировки и межевания нового микрорайона в Тверицах. Постановление об этом появилось на сайте мэрии 14 августа.

По данным властей, на территории в Заволжском районе города появятся дома высотой в 6-12 этажей, два детских сада на 220 и 250 мест, школа на 750 учеников, торгово-развлекательный центр с гаражами-стоянками и объект бытового обслуживания со встроенным магазином.

— Кроме этого, проектом предполагается благоустройство планируемой территории с устройством пешеходных дорожек, газонов, клумб, размещения спортивных и детских игровых площадок, парковочных мест, — сообщили в мэрии Ярославля.

Согласно проекту для новых жильцов должно хватить мест в школе и двух детских садах, которые планируют построить в квартале. Лечиться новоселы должны будут поликлинике № 1 ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» на улице Маяковского, 61 и ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 5» на проспекте Машиностроителей, 20.

Ранее мы рассказывали про масштабный проект застройки Твериц. По центру квартала запроектирован проспект. Дома разместятся таким образом, что внутри микрорайона дворы будут без автомобилей. Машино-места разместят за их пределами — вдоль внутренних проездов и на многоуровневых паркингах. Последние построят со стороны железной дороги.

Там же разместятся объекты соцкультбыта — магазины, аптеки, фитнес-клубы и другие коммерческие организации. С другой стороны от микрорайона благоустроят парк со спортивными площадками, футбольным и волейбольным полями.

Занимается проектом застройщик ООО «СЗ „Гудград“».

ООО «СЗ „Гудград“» — ярославская компания. Ее учредителями являются бизнесмены Дмитрий Головлев и Юрий Марченко. Ранее они построили «Норские резиденции» и «Волга life резиденции» в Дзержинском районе.

Подробнее о масштабном проекте строительства микрорайона в Тверицах можно почитать тут. Там же мы показывали эскизы будущего комплекса.

ПО ТЕМЕ
Застройка Новый микрорайон Тверицы Заволжский район Мэрия Ярославля
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Комментарии
3
Гость
15 августа 2024, 18:44
Прощай любимый город!
Гость
15 августа 2024, 19:04
В этих поликлиниках и без того жуткая давка. На такой микрорайон надо отдельную больницу строить.
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