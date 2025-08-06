Путин встретился со спецпосланником Трампа: о чем они говорили

Путин и Уиткофф тепло поприветствовали друг друга при встрече Источник: Кремль. Новости / Telegram

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Встреча продлилась около трех часов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Диалог восторжествует», — написал в X глава РФПИ Дмитриев после встречи.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что она была конструктивной и полезной. По его словам, Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Российская сторона в ходе встречи президента передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от лидера США Дональда Трампа, добавил Ушаков.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. Его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. До встречи с президентом они прогулялись по парку «Зарядье».

На встрече присутствовал помощник президента Юрий Ушаков Источник: Кремль. Новости / Telegram

Для Уиткоффа сегодняшний визит в Россию стал уже пятым с начала года. В последний раз он приезжал 25 апреля, когда его принял Путин. Тогда они говорили о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины.

29 июля президент США заявил, что сократил 50-дневный срок до 10 дней, который он дает России для заключения соглашения с Украиной о прекращении огня. Он пообещал, что по истечении этого времени он введет обещанные им пошлины и «другие меры». Этот срок истекает приблизительно во время визита Уиткоффа в Россию.