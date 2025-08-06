НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 749мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,05
EUR 92,51
В каких школах есть места в 1-й классы
Антирейтинг по качеству дорог
Когда «Пир на Волге»
Улица без домов
Выплаты за покраску дома
Ремонт Комсомольского моста
Льготная ипотека будет разной?
Сколько стоит черника
Погиб подросток
Что известно о новом тренере «Локомотива»
Политика Переговоры России и США Спецпосланник Трампа прилетел в Россию: что известно о его визите

Спецпосланник Трампа прилетел в Россию: что известно о его визите

От результатов встречи будет зависеть новое решение президента США

35
Написать комментарий
Стив Уиткофф намерен встретиться с властями РФ | Источник: AP / Evan VucciСтив Уиткофф намерен встретиться с властями РФ | Источник: AP / Evan Vucci

Стив Уиткофф намерен встретиться с властями РФ

Источник:

AP / Evan Vucci

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию для встречи с местными властями. Рассказываем, что известно о деталях визита.

Его самолет прибыл в Москву. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил его в аэропорту, сообщает источник ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Уиткофф посетит на нынешней неделе РФ. Однако она не раскрыла графика спецпосланника.

«Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», — рассказала Тэмми Брюс в ходе очередного брифинга для представителей СМИ.

В Кремле также не исключили возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Уиткофф собирается сказать российской стороне и может ли РФ предпринять какие-то действия, чтобы избежать санкций, президент США Дональд Трамп сказал, что стороны могут достичь соглашения, чтобы люди перестали погибать. 

Лидер США добавил, что за последние пять месяцев ему удалось остановить пять военных конфликтов, и ему бы хотелось, чтобы украинский стал шестым.

29 июля президент США заявил, что сократил 50-дневный срок до 10 дней, который он дает России для заключения соглашения с Украиной о прекращении огня. Он пообещал, что по истечении этого времени он введет обещанные им пошлины и «другие меры. Этот срок истекает как раз примерно во время визита Уиткоффа в Россию.

По поездки спецпосланника глава Белого дома примет решение относительно введения пошлин в отношении России, а также о возможности применения вторичных санкций к странам, приобретающим российскую нефть.

1 августа президент РФ Владимир Путин, комментируя ультиматум Трампа с требованием прекращения огня в Украине, заявил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел разговор с Трампом о прекращении боевых действий и санкциях против России.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Стив Уиткофф США Переговоры Самолет Кирилл Дмитриев Дональд Трамп
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление