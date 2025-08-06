Спецпосланник Трампа прилетел в Россию: что известно о его визите

Стив Уиткофф намерен встретиться с властями РФ Источник: AP / Evan Vucci

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию для встречи с местными властями. Рассказываем, что известно о деталях визита.

Его самолет прибыл в Москву. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил его в аэропорту, сообщает источник ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что Уиткофф посетит на нынешней неделе РФ. Однако она не раскрыла графика спецпосланника.

«Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», — рассказала Тэмми Брюс в ходе очередного брифинга для представителей СМИ.

В Кремле также не исключили возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Уиткофф собирается сказать российской стороне и может ли РФ предпринять какие-то действия, чтобы избежать санкций, президент США Дональд Трамп сказал, что стороны могут достичь соглашения, чтобы люди перестали погибать.

Лидер США добавил, что за последние пять месяцев ему удалось остановить пять военных конфликтов, и ему бы хотелось, чтобы украинский стал шестым.

29 июля президент США заявил, что сократил 50-дневный срок до 10 дней, который он дает России для заключения соглашения с Украиной о прекращении огня. Он пообещал, что по истечении этого времени он введет обещанные им пошлины и «другие меры. Этот срок истекает как раз примерно во время визита Уиткоффа в Россию.

По поездки спецпосланника глава Белого дома примет решение относительно введения пошлин в отношении России, а также о возможности применения вторичных санкций к странам, приобретающим российскую нефть.

1 августа президент РФ Владимир Путин, комментируя ультиматум Трампа с требованием прекращения огня в Украине, заявил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий».