Путин рассказал, почему не хотел быть президентом

Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре со своим предшественником Борисом Ельциным заявил, что не готов быть главой государства. Об этом случае он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано. Много было очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития», — признался Путин.
По его словам, он в первую очередь думал о задачах, которые предстоит решить, и справится ли с ними.
Путин подчеркнул, что свою работу в целом и на позиции президента страны в частности старается основывать на принципе «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Зарубин напомнил главе государства, что в числе его характеристик прописано «пониженное чувство опасности». Путин назвал эти данные неточными.
«В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу (в нелегальной разведке. — Прим. ред.) создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека. Меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер», — объяснил президент.
Именно поэтому он вел себя спокойнее, чем «любой другой нормальный человек в такой ситуации». Путин отметил, что исходил из того, что происходящее в данный момент — не боевая ситуация, именно потому оценка психологов не совсем точна.