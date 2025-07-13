НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

сев.

 756мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Главные тренды в одежде
Чем опасны змеи
Грибы-«кораллы»
Ликвидируют школы
Открылся «Термолэнд»
Надвигается гроза
Отзыв о русском юге
Обзор парка Тысячелетия
Смертельная авария на трассе: видео
Политика Путин рассказал, почему не хотел быть президентом

Путин рассказал, почему не хотел быть президентом

Глава государства раскрыл главный принцип своей работы

235
9 комментариев
Путин сомневался в том, что мог справиться с задачами, которые стояли перед Россией в 1990-е | Источник: Kremlin.ru Путин сомневался в том, что мог справиться с задачами, которые стояли перед Россией в 1990-е | Источник: Kremlin.ru

Путин сомневался в том, что мог справиться с задачами, которые стояли перед Россией в 1990-е

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре со своим предшественником Борисом Ельциным заявил, что не готов быть главой государства. Об этом случае он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано. Много было очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития», — признался Путин.

По его словам, он в первую очередь думал о задачах, которые предстоит решить, и справится ли с ними. 

Путин подчеркнул, что свою работу в целом и на позиции президента страны в частности старается основывать на принципе «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Зарубин напомнил главе государства, что в числе его характеристик прописано «пониженное чувство опасности». Путин назвал эти данные неточными.

«В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу (в нелегальной разведке. — Прим. ред.) создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека. Меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер», — объяснил президент.

Именно поэтому он вел себя спокойнее, чем «любой другой нормальный человек в такой ситуации». Путин отметил, что исходил из того, что происходящее в данный момент — не боевая ситуация, именно потому оценка психологов не совсем точна.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Павел Зарубин Борис Ельцин Президент Разведка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
да да, так сильно не хотел, что уже 25 лет как мучается и что то его не отпускает. Садомазохист наверное.
Инженер1
51 минута
Не признался, а соврал. Сколоко ошибок в заголовке...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление