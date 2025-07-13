Путин рассказал, почему не хотел быть президентом

Путин сомневался в том, что мог справиться с задачами, которые стояли перед Россией в 1990-е Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре со своим предшественником Борисом Ельциным заявил, что не готов быть главой государства. Об этом случае он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано. Много было очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития», — признался Путин.

По его словам, он в первую очередь думал о задачах, которые предстоит решить, и справится ли с ними.

Путин подчеркнул, что свою работу в целом и на позиции президента страны в частности старается основывать на принципе «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Зарубин напомнил главе государства, что в числе его характеристик прописано «пониженное чувство опасности». Путин назвал эти данные неточными.

«В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу (в нелегальной разведке. — Прим. ред.) создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. И специалисты-психологи анализируют поведение человека. Меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер», — объяснил президент.