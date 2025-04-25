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Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине Путин обсудил со спецпосланником Трампа начало прямых переговоров с Украиной — что известно о встрече

Путин обсудил со спецпосланником Трампа начало прямых переговоров с Украиной — что известно о встрече

Стороны обсуждали возвращение к прямому диалогу с Украиной

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17 комментариев
Встреча в Кремле длилась порядка трех часов | Источник: Кремль. Новости / TelegramВстреча в Кремле длилась порядка трех часов | Источник: Кремль. Новости / Telegram

Встреча в Кремле длилась порядка трех часов

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Сегодня с официальным визитом в Россию прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В Кремле он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, его помощником Юрием Ушаковым и спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Расскажем подробнее, что известно о прошедших переговорах. 

Исходя из того, что встреча началась около 14:20 (мск), продлилась она не более трех часов. Кортеж спецпредставителя Трампа покинул Кремль около 17:20 (мск). 

Встреча носила конструктивный и полезный характер, заявил Ушаков после переговоров. Он уверен, что прошедшая беседа сблизила позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим вопросам, сообщил помощник Путина.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — сказал Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

Продуктивный диалог РФ и США и далее будет осуществляться на различных уровнях, заявил Ушаков.

Других официальных заявлений по итогам сегодняшних переговоров пока не сделала ни одна из сторон. Однако Стив Уиткофф на переговорах в Париже пару дней назад представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию, который называют финальным. Сегодня эти тезисы могли обсуждать в Кремле.

Reuters опубликовал главные пункты из мирного соглашения:

  1. Немедленное начало технических переговоров и достижение постоянного перемирия;

  2. Гарантии безопасности от стран Европы и других желающих для Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО, но с возможностью присоединиться к ЕС;

  3. Признание де-юре о том, что Крым является частью России. Контроль над ЛНР и частями ДНР, Запорожской и Херсонской областей остается за РФ. Территории признают де-факто. Украине при этом предлагают взять контроль над Харьковской областью, Кинбурнской косой, Каховской ГЭС. Запорожская АЭС при этом останется под контролем США, а энергию от нее будут получать обе стороны.

  4. Снятие введенных с 2014 года санкций с России и начало энергетического и промышленного сотрудничества с США. Украине при этом обещают экономическое партнерство со Штатами и полную реконструкцию страны с компенсацией расходов.

По данным издания, это окончательные предложения для обеих сторон. Более того, президент США Дональд Трамп уже заявил, что если Украина и Россия не договорятся, то США могут выйти из процесса мирного урегулирования конфликта. 

Это уже третьи личные переговоры Уиткоффа с российской стороной. Предыдущие переговоры российского президента и спецпосланника американского лидера прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассматривают разговор с Уиткоффом как еще один шаг к прекращению огня и окончательному урегулированию конфликта.

До этого на встречу к спецпосланнику президента Соединенных Штатов летал Кирилл Дмитриев. Политики провели разговор в Вашингтоне и заявили о прогрессе. Ради этого США даже пришлось временно снять с Дмитриева санкции, чтобы выдать ему визу.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Спецоперация на Украине Переговоры России и США Владимир Путин Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев Юрий Ушаков
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Комментарии
17
Гость
25 апреля, 18:57
25 лет - пролёт нормальный!
Гость
25 апреля, 18:58
из истории: герантократия тирания никогда не доводила до хорошего
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