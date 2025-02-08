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Политика В школах появятся новые оценки, а бездомные получат доступ к медицине — новые указы Путина

В школах появятся новые оценки, а бездомные получат доступ к медицине — новые указы Путина

Президент ждет мер защиты от спам-звонков с Украины

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15 комментариев
Путин хочет регистрировать военных по геному | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин хочет регистрировать военных по геному | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин хочет регистрировать военных по геному

Источник:

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать механизм появления в школах оценок за поведение и знание основных общеобразовательных программ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

— Организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности введения интегральной (средней) оценки освоения обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, введение оценки за поведение в общеобразовательных организациях, — говорится в указе. Доложить о результатах Путину должны до 1 июля.

В этот срок правительство совместно с экспертами должно проанализировать систему образования для людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Также в перечне указов Путин поручил:

  1. Улучшить механизм допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок.

  2. Обеспечить оказание медицинской помощи бездомным «по месту их пребывания», даже при отсутствии у них документов.

  3. Проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, которые служат в зоне СВО.

  4. Изучить вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону СВО.

  5. Разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран.

  6. Изучить вопрос об освобождении от НДС передачи продовольствия и товаров благотворительным организациям.

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Комментарии
15
Гость
8 февраля, 12:57
Ну теперь заживём! Царь-батюшка ночами не спит - всё о благе народном думу думает! :)
Гость
8 февраля, 13:11
Гм. Давненько меня в коле не было, Было очень смешно войти в класс, где первоклашками учились. Парты, не то чтоб по колено, но почти. В мою учёбу у нас была оценка за прилежание. Видно после затерялась где-то..
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