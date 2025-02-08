В школах появятся новые оценки, а бездомные получат доступ к медицине — новые указы Путина

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать механизм появления в школах оценок за поведение и знание основных общеобразовательных программ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
— Организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности введения интегральной (средней) оценки освоения обучающимися основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, введение оценки за поведение в общеобразовательных организациях, — говорится в указе. Доложить о результатах Путину должны до 1 июля.
В этот срок правительство совместно с экспертами должно проанализировать систему образования для людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.
Также в перечне указов Путин поручил:
Улучшить механизм допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок.
Обеспечить оказание медицинской помощи бездомным «по месту их пребывания», даже при отсутствии у них документов.
Проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, которые служат в зоне СВО.
Изучить вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону СВО.
Разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран.
Изучить вопрос об освобождении от НДС передачи продовольствия и товаров благотворительным организациям.