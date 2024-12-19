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Политика Итоги с Путиным Путин объяснил, почему никогда не обзывается в ответ на оскорбления

Путин объяснил, почему никогда не обзывается в ответ на оскорбления

И повторил свою известную фразу

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Владимир Путин уверен, что у него нет необходимости отвечать на оскорбления

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Владимир Путин заявил, что никогда в ответ на оскорбления не обзывается, потому что у него и без бранных слов достаточно аргументов. Так президент ответил сегодня, 19 декабря, во время прямой линии.

— Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил: «Кто как обзывается, тот, так и называется». Делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию, — подчеркнул Владимир Путин.

Мы ведем онлайн-трансляцию с прямой линии с Владимиром Путиным.

Президент заявил, что начал бы СВО раньше 2022 года, если бы знал о ситуации, которая сейчас сложилась.

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