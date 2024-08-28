НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

штиль.

 762мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Смертельная лихорадка
Угадай Ярославль по фильму
Самый большой кабачок
Выплаты семья со школьниками
С какими баллами брали в вузы
Беспилотник под Ярославлем
Лучшие ярославские школы
Ограничение продажи алкоголя
Политика Задержание Павла Дурова Суд Франции вынес первое решение по делу Дурова. С него требуют пять миллионов евро

Суд Франции вынес первое решение по делу Дурова. С него требуют пять миллионов евро

Создателю Telegram грозит до десяти лет тюрьмы

222
Написать комментарий

У Павла Дурова есть французское гражданство

Суд Франции огласил первое решение по делу Павла Дурова. Основателя Telegram взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Дуров помещен под судебный контроль с залогом в пять миллионов евро и обязательством появляться в полиции два раза в неделю. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в парижской прокуратуре.

Это первое видео с Дуровым на свободе. Он быстро зашел в машину, комментировать ничего не стал

Создатель Telegram обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, пишет телеграм-канал Shot.

Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана в компании женщины и телохранителя. На него был выписан ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Предположительной спутницей Дурова была 24-летняя геймер и криптокоуч Юлия Вавилова. Она публиковала фотографии из стран, в которых на тот момент находился основатель Telegram. На одном из кадров можно заметить мужчину, похожего на его охранника.

Арест отразился и на финансовой стороне. Стоимость криптовалюты Toncoin (TON), которую выплачивают в Telegram, на бирже сильно упала сразу после новостей о задержании.

ПО ТЕМЕ
Дуров Павел Дуров Телеграм Создатель Telegram Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление