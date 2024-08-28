«Хочу работать в министерстве не твоих дел. Или губернатором юмора»: как двойник главы региона стал звездой интернета

— Парк Гагарина — яма на дороге. Она уже здесь не один год. Это 100%. Можно посчитать, сколько лет этой яме по слоям асфальта. Я не знаю, надо звонить кому-то. Кому-то же все звонят? — Обычно вам. — Обычно мне звонят. Почему-то я должен все решать! Один человек в Самаре, что ли? Источник: Роман Данилкин











«Один мужик даже обиделся. Подъехал на велосипеде: „Вячеслав Андреевич, это вы?“ Говорю: „Я просто актер“. Он такой: „Не хочешь говорить — придумал бы что-нибудь другое!“ И уехал недовольный. Думал, что глава области ему сказал, что это не он», — улыбается автор и исполнитель главной роли в проекте «Моторищев» Дмитрий Моторин. За пару месяцев забавные ролики, в которых Дмитрий «косплеит» врио губернатора, стали популярными у самарской интернет-аудитории, набрали тысячи просмотров и даже разлетелись на цитаты.

Съемочная группа наших коллег из 63.RU поговорила с «народным главой» о том, как он отважился влезть в шкуру политика, на что ему жалуются горожане и что он сам думает о власти. А еще поучаствовали в съемках очередного юмористического контента.

Источник: Алексей Ногинский

Дмитрию Моторину 38 лет. Он чуть старше врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которому в июле исполнилось 35. У обоих образование «менеджер организации». Оба женаты на стройных красотках с темно-русыми волосами. Оба несколько раз меняли место жительства, пока не оказались в городе на Волге.

Ну как, похож? Источник: Роман Данилкин











— Я родился в Белоруссии, а сестра — в Польше. Папа у нас военный, и мы постоянно переезжали. В Самаре обосновались в 2001 году. До этого 15 лет жили на Дальнем Востоке, в Уссурийске, — рассказывает свою биографию Дмитрий. — Жизнь меня помотала. Когда еще был студентом, работал и охранником, и грузчиком, и официантом. Трудился и в производстве наружной рекламы. Потом, по воле случая, меня из рекламной фирмы уволили. За что им благодарен. Потому что я нашел себя в видеографии. Первый раз взял камеру в руки в 2014 году, когда устроился в компанию «Евровидео», которая занималась съемкой свадеб. Поработал там где-то года четыре, набрался опыта и решил открыть свое дело. В 2019 году стал индивидуальным предпринимателем. Снимаю ролики для бизнеса: различные события, семинары, мастер-классы, спортивные соревнования. Клиенты разные: врачи, психологи, бизнес-тренеры.

Без галстука и рубашки — другой человек! Источник: Роман Данилкин











А два года назад Дмитрий Моторин арендовал офис и открыл свою студию для онлайн-трансляций «Кривой кефир».

Рабочее место «народного губернатора» Источник: Роман Данилкин











По ту сторону камеры Дмитрий Моторин оказался этим летом. Причем сразу в образе главы области.

— Кто-то из прохожих во время съемок сказал: «А в жизни вы другой. Симпатичней! Вот как камера меняет человека!» Источник: Роман Данилкин











— Идея сниматься в роли Моторищева мне пришла не так давно. 31 мая Дмитрий Азаров ушел с поста губернатора. Для меня лично это было очень неожиданно, поскольку за политикой не слежу. Временно исполняющим обязанности стал Вячеслав Федорищев. И знакомые начали говорить о нашем внешнем сходстве, — объясняет Моторин. — Один написал: «Смотри, как ты похож на нового губернатора», потом второй, третий. Когда мне 15 раз уже об этом сказали, задумался: надо что-то с этим делать. И решил какой-то развлекательный контент людям давать.

Слева — Дмитрий Моторин, справа — Вячеслав Федорищев Источник: Роман Данилкин, Вячеслав Федорищев / telegram











Губернаторский лук влетел Дмитрию в копеечку Источник: Роман Данилкин











Имидж матерого чиновника сложился не сразу. В гардеробе Дмитрия были только пиджак и ботинки на случай официальных съемок. Обычно же операторы отдают предпочтение футболкам, джинсам и кроссовкам. Недостающие для образа Моторищева вещи видеограф приобрел, что называется, по воле случая:

— У меня офис в ТЦ. Иду мимо отдела с рубашками, продавец вышла и попросила меня сделать еще одну дырку на ремне. Нужна была мужская сила. Продырявил. Говорю: «А у вас рубашки есть?». Отвечает: «Конечно, заходите». Примерил белую рубашку, галстук, посмотрел на себя. Думаю: «Всё, беру!»

— Это Слава Зайцев: 8800 рублей — рубашка и полторы тысячи — галстук. Жене говорю: «Ну ладно, один раз купил и на всю жизнь. В этом меня и похоронишь потом». Ну надо выглядеть как-то солидно все-таки, раз думают, что я губернатор. Не будет же он за тысячу рубашку носить Источник: Роман Данилкин











— А вот на брюки я хотел пожаловаться, в «Пеплосе» их взял за 5 тысяч. А они мне так не нравятся: мнутся, все к ним прилипает Источник: Роман Данилкин











— Тесть подарил часы вот Emporio Armani. Кстати, на его же «Ленд Крузере» в одном из роликов приезжает Моторищев. У меня «Рено», не может же глава региона на нем ездить, нужна же солидная машина, — говорит Дмитрий, очевидно, не зная, что глава региона ездит на «Ладе» Источник: Роман Данилкин











Над роликами Дмитрий работает с коллегой-оператором Андреем Николаевым. Речь для Моторищева заранее не готовит. Все реплики персонажа — полный экспромт.

— Блогер, что брал интервью у Федорищева, предлагал организовать встречу с ним. А что я ему скажу? Как вы относитесь к двойникам? Ну, сфоткаюсь с ним. И все. Не хочется человека отвлекать. У него сейчас много работы. Кажется, 80 тысяч заявок и жалоб от жителей области пришло. Да, я тоже иногда его телеграм смотрю Источник: Роман Данилкин











— У нас строится продолжение улицы XXII Партсъезда. Вот в районе Солнечной дорога сделана, но проезд закрыт. И люди там уже забор подвинули, ходят. Никто не понимает, почему не открывают. И одна из первых идей у меня была повторить кадры из фильма Тарантино, когда Джон Траволта с пиджаком такой стоит, смотрит по сторонам и не понимает, что происходит. И вот такой же ролик мы сняли. У него больше сотни репостов, 26 тысяч просмотров. Решили и дальше видео делать. Раз в неделю где-то выезжаем, ходим по городу, общаемся с людьми. Это просто импровизация всегда, — признается бизнесмен.

— Самому быть в кадре сложнее, чем снимать. Всегда есть волнение Источник: фото предоставлено Дмитрием Моториным











Родные все время просят Дмитрия быть поаккуратней с шутками Источник: предоставлено Дмитрием Моториным











Герои роликов — обычные прохожие, которые обращаются к нему со своими просьбами или жалобами. И не верят, даже когда Дмитрий говорит, что он не Федорищев, а просто похож на него:

— Всё на той же улице XXII Партсъезда, только начали снимать, смотрю — со всех сторон люди ко мне бегут. Мужик один через забор перелазит, бедный, застревает, бежит: «Подождите, я хочу вам вопрос задать!» Стою в шоке — что вообще происходит?

Неужели узнали? Источник: Роман Данилкин











За время съемок таких забавных случаев у создателя «Моторищева» накопилось немало. И хотя он сознательно не подражает жестам, мимике и интонации Вячеслава Федорищева, самарцы действительно принимают Дмитрия за политика.

Когда сразу несколько операторов и фотографов суетятся вокруг человека в «чиновничьей шкуре», у прохожих не остается никаких сомнений: «Это он! Тот самый!» Источник: фото предоставлено Дмитрием Моториным











Все-таки губернатора делает свита Источник: фото предоставлено Дмитрием Моториным











— Приехали снимать за «Империю», как Моторищев там гуляет у фонтана. Подходит парочка с ребенком, сфотографировались со мной, поговорили. Все хорошо. Выложил ролик. И мне пишет в комментариях девушка, которая делала фото со мной: «Господи! А мы с другой семьей поругались, доказывали им, что сфотографировались с губернатором, а они говорили, что вы не губернатор». Сказала, что это на самом деле очень смешно. Муж у нее тоже с юмором оказался, написал: «Вы что наделали? Мы тут со всеми переругались, я три дня руку не мыл, а оказывается, это был розыгрыш», — улыбается Дмитрий Моторин. — Или вот сели с оператором в трамвай, я в образе, снимаем ролик. Оплатил, как положено, за двоих. Кондуктор дала сдачу с 200 рублей. Смотрю, ей какой-то мужичок на ухо что-то сказал. Она подбегает, забирает у меня билеты, сдачу, возвращает эти 200 рублей и говорит: «Извините, я вас не узнала». А съемка же, из образа выходить нельзя… На обратном пути трамвая уже не дождались. Андрей предложил тормознуть авто. Только подхожу к дороге — одна за одной машины останавливаются, все здороваются, желают удачи. Сели к одной женщине, попросили по пути до «Апельсина» докинуть. Она едет, рассказывает всю свою жизнь нам, говорит: «Мы будем за вас голосовать». Вообще пока не встречал ни одного негативно настроенного по отношению к Вячеславу Федорищеву человека. Слышал только: «Молодец, мы с вами!», «Мы вас любим!»

— Как у вас дела? — Спасибо, хорошо. А вы наш новый губернатор? — Я просто похож! — Ну серьезно! — Какие-то вопросы будут? — У нас очень много по городу валяется мертвых голубей. Дайте кому-нибудь задание проверить, может, они какие-то больные. Их очень много. Я такого не видела никогда, как в этом году. Источник: Роман Данилкин











Образ вымышленного политика никого не оставляет равнодушным. Одни уже узнают Моторина на улице и спрашивают, когда выйдет новый ролик, а другие подозревают в корысти и предвыборном пиаре.

— На выборы придете? — Да я не местный, из Челябинска. — Как вам наш город? — Отличный. Источник: Роман Данилкин











— Часто спрашивают: «Сколько тебе заплатили, Пиарищев?» или просто утверждают, что это все проплачено. Мне никто ни рубля не платил. Сам придумал, сам воплотил, выложил, получаю удовольствие. Может быть, меня возьмут актером куда-нибудь? Вот режиссер «Слова пацана», Жора Крыжовников, свяжись со мной! Депутата сыграть надо, — смеется Дмитрий.

— Грустно тебе здесь? На волю хочется? По полям скакать… Источник: Роман Данилкин











Но очень скоро от шуток Дмитрий переходит к серьезным вещам и признается, что смешные ролики спасают его от эмоционального выгорания и тревоги:

— Я перевоплотился в этого персонажа. Мне нравится общаться с людьми, нравится, что у нас получаются забавные диалоги. Потом под роликами пользователи подбадривают. Пишут: «Какой ты молодец, давай еще!» В целом, думаю, такой развлекательный контент — полезен в наше время. Все уже перекормлены плохими новостями, нужно что-то веселенькое, позитивное нести.

— Если человек долго и пристально смотрит на тебя или фотографирует украдкой, значит, можно подойти, он охотно поговорит, — раскрывает рабочие секреты владелец «Кривого кефира» Источник: Роман Данилкин











— А у нас к вам много вопросов, — крикнули бойкие пенсионерки с лавочки. — А давайте поговорим, — Моторищев тут же свернул к ним с аллеи. — Как у вас дела? Как здоровье? — Все хорошо. Но вот есть проблемы. Мы из Зубчаниновки, транспорт очень плохо ходит, и затапливает поселок после каждого дождя, — рассказали о наболевшем Татьяна и Любовь Источник: Роман Данилкин











Несмотря на сатирические видео про общественный транспорт и состояние дорог в Самаре, Моторин считает, что на любую проблему нужно смотреть объективно.

Моторищев наводит в городе порядок с самокатами Источник: Роман Данилкин











— Есть выражение: «Тяжело говорить о великой стране без серпа и молота в руках». Вот зимой снегом двор завалило. В домовом чате все возмущаются, что никто не чистит. Беру лопату и иду чищу. Жаловаться любой может, а ты что-то сам сделай, предложи какое-то решение. Всегда стараюсь посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот идет там алкаш какой-то по улице, падает. Думаю: «А может, у человека горе какое-то случилось? Умер кто-то, что он без памяти напился?» Прежде чем осуждать, нужно разобраться сначала, — рассуждает вымышленный губернатор. — Я, конечно, далек от политики. Но не понимаю, какое дело нам до других стран в это непростое время? Или какое дело нам, в Самаре, до того, что в Москве не хватает, условно, деревьев или ливневок? Нам нужно свои проблемы решать. Мы здесь живем.

— Колесо нужно развернуть, чтобы оно крутилось в другую сторону! Источник: Роман Данилкин











После размышлений о жизни Дмитрий снова надевает на себя маску комика и выдает очередной экспромт:

— Хочу работать в министерстве не твоих дел. Или губернатором юмора.