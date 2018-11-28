Работать предлагают как в Рыбинске, так и в Ярославле

Ярославцев и жителей Рыбинска приглашают на работу в правоохранительные органы. Ищут полицейских и полицейских-водителей. Берут всех здоровых мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Обещают удобный график работы и ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 55 суток.



— Приглашаем на работу граждан Российской Федерации со средним образованием и без судимости, в том числе у близких родственников. Обязательно прошедших службу в армии. С сотрудниками проведут собеседование, а потом трёхмесячное обучение в Ярославле, — рассказали в отделе кадров УВД города Рыбинска.



Сотрудникам обещают зарплату от 25 тысяч рублей, полный соцпакет и возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги.



За дополнительной информацией по трудоустройству обращайтесь по телефону: 8 (4855) 222-356.

Ищете работу? Её в избытке в ярославском областном управлении ГИБДД. Ярославцев приглашают работать гаишниками.

