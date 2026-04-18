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Работа Сокращение бюджетников Подробности В Ярославской области после сокращения бюджетников тысячи людей обратились в центр занятости

В Ярославской области после сокращения бюджетников тысячи людей обратились в центр занятости

Сколько из них всё еще ищут работу

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Тысячи бюджетников попали под сокращение в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUТысячи бюджетников попали под сокращение в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Тысячи бюджетников попали под сокращение в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области после оптимизации в сфере здравоохранения и образования в 2025 году часть сотрудников остались без работы. О проблемах, с которыми сталкиваются жители, губернатору напомнила депутат Лариса Ушакова во время отчета главы региона в областной думе 17 апреля 2026 года.

«Я хочу сказать, что при встречах с людьми всё далеко не так гладко. И есть, конечно, болевые точки. Это и кадры, особенно те, которые остались без работы после объединения. Это и доступность медицинской помощи, это и логистика, особенно в сельских населенных пунктах. Мы как-то собираемся это корректировать?» — обратилась к губернатору депутат.

Отвечая на вопрос, губернатор Михаил Евраев привел данные по ситуации с занятостью. По его словам, после сокращений в центры занятости обратились 2263 человека. На данный момент работу нашли большинство из них.

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«У нас обратилось в центр занятости из тех, кто был сокращен, 2263 человека. На сегодняшний день осталось 471, то есть только 20%», — ответил глава региона.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

При высокой безработице такие реформы делать нельзя. У нас нулевая безработица, люди работают и находят работу, центр занятости им активно помогает.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

На этом же заседании думы губернатор рассказал о трудностях при оптимизации и ее итогах.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Сокращение штата Оптимизация здравоохранения Оптимизация образования
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Комментарии
91
Гость
9 мая, 18:31
Спортом Губер не занимается, однозначно, распустился во все стороны, позор такой власти!!!!!!!
Гость
9 мая, 18:29
Зато у Губера фейс растет не по дням, а по часам! Хорошо питается, однако
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Гость
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