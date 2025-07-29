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Работа Истории «Месяц назад к дверям пришел медведь». Супруги бросили город ради метеостанции на Колыме — за 4 года они накопили на квартиру

«Месяц назад к дверям пришел медведь». Супруги бросили город ради метеостанции на Колыме — за 4 года они накопили на квартиру

Оля и Женя выучились на метеорологов и отправились покорять станцию на Колыме

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История семьи метеорологов | Источник: предоставила Ольга ДевятериковаИстория семьи метеорологов | Источник: предоставила Ольга Девятерикова

История семьи метеорологов

Источник:

предоставила Ольга Девятерикова

29-летняя Ольга Девятерикова и 32-летний Евгений Скоблин — метеорологи. Уже четыре года они живут в глуши, без людей — в компании кота, собаки и прочих лесных зверей. Молодая семья отправилась на заработки в Магаданскую область с одной лишь целью: решить финансовые проблемы и накопить на квартиру. Их подкупили разговоры о высоких зарплатах вахтовиков, но ожидание и реальность не совпали. Специально для NGS.RU храбрые супруги рассказали о тонкостях жизни в тайге, вынужденном отшельничестве и прочих нюансах работы на отдаленной северной станции.

Идея отправиться на край земли появилась у Евгения и Ольги спонтанно. Подруга рассказала им, что ее знакомые отправились работать в Магадан на метеостанцию, потому что там хорошо платят.

С октября по май Оля и Женя совсем отрезаны от людей | Источник: pikabu.ru / olgertymС октября по май Оля и Женя совсем отрезаны от людей | Источник: pikabu.ru / olgertym

С октября по май Оля и Женя совсем отрезаны от людей

Источник:

pikabu.ru / olgertym

На тот момент молодые люди работали в кафе, зарплату получали скромную, которой едва хватало на семейные нужды. Пара призадумалась: может быть, и им попробовать себя на этом поприще?

«Тогда мы буквально молниеносно решили, что тоже хотим так же: вдвоем поехать работать в тайгу», — рассказала Ольга.

«Сложились, как две части одного целого»

У Евгения и Ольги не было романтичной красивой истории любви. Они познакомились на работе в Барнауле: коллектив был дружный, все друг с другом хорошо общались.

«Один раз Женя позвал меня в ресторан под предлогом, что все наши общие друзья тоже туда придут. В итоге пришел только он один и сказал, что никто не смог. На тот момент я не догадалась о намерениях Жени, мы просто посидели и пообщались чисто как друзья», — вспомнила Ольга.

Через месяц после дружеского свидания девушка задумалась о поездке в Новосибирск на майские праздники, параллельно размышляя, кого бы пригласить себе в компаньоны. Коллега предложила ей позвать Женю.

«Я написала ему без задней мысли, рассказала про поездку. Мы отлично провели время в Новосибирском аквапарке и зоопарке», — продолжает Ольга.

Оля и Женя сыграли скромную свадьбу | Источник: pikabu.ru / olgertymОля и Женя сыграли скромную свадьбу | Источник: pikabu.ru / olgertym

Оля и Женя сыграли скромную свадьбу

Источник:

pikabu.ru / olgertym

Во время поездки Оля и Женя сдружились, начали чаще проводить время вместе. Постепенно дружба переросла во влюбленность.

«Мы очень много и допоздна работали, практически без выходных, поэтому гуляли ночами после смены. На одной из таких прогулок мы практически в голос высказали предложение поехать вместе в Новосибирск — там как раз открывалась новая точка нашего кафе и нам предложили работу. Это предложение прозвучало буквально на второй неделе наших отношений», — отметила Ольга.

Влюбленная пара переехала из Барнаула в Новосибирск, поселившись вместе в съемной квартире. Ни Ольга, ни Женя не помнят, кто первый признался в любви: просто в какой-то момент оба поняли, что между ними крепкое настоящее чувство.

«Сейчас, вспоминая начало наших отношений, мы понимаем что они сразу были такими, будто мы уже были вместе много лет. У нас не было периода каких-то конфликтов, как бывает в первый сложный год у многих пар. Мы сразу сложились, как две части одного целого», — уверена Ольга.

«Торопились заработать миллионы»

Попасть на работу на метеорологическую станцию можно, отучившись на гидрометнаблюдателя в Новосибирском геодезическом колледже. Существуют трехмесячные курсы, годовое обучение и полноценнее высшее, длиною в 4–5 лет.

«Мы не парились и окончили трехмесячные курсы, потому что очень торопились заработать „миллионы“, о которых рассказали знакомые», — призналась Ольга.

Метеостанция, на которой работают супруги | Источник: предоставила Ольга Метеостанция, на которой работают супруги | Источник: предоставила Ольга

Метеостанция, на которой работают супруги

Источник:

предоставила Ольга

Трудоустройство, по словам Ольги, оказалось квестом посложнее обучения: им пришлось писать и звонить в другие города, не зная ничего. Преподаватели не могут толком ничего подсказать, потому что в каждом управлении свои правила, разный уровень зарплаты, разное обеспечение и уровень оснащения и автоматизации станций.

«У самого колледжа есть список заявок со всех сторон нашей необъятной, но все, конечно, хотят туда, где больше платят, а реальный размер зарплаты тебе могут сообщить только те, кто работает на станции», — объяснила девушка.

На момент окончания курсов Оли и Жени заявки были лишь из Якутии с маленькой зарплатой. Нацеленные на Магадан новоиспеченные гидрометнаблюдатели «бомбили» нужное управление, пока не добились своего.

Едем в Магадан

И вот он — Магадан. Оля и Женя впервые летели на самолете, в первый раз оказались настолько далеко от родных мест и сразу отправились в управление Росгидромета. Сначала сибиряков поселили в приличную квартиру, но очень быстро выселили: дорого.

«Мы переехали в общагу, жуткий домик без туалета и воды. Еще там была куча бродячих собак, которые сбивались в стаи. Ходить в общий туалет на улице было целым испытанием: собаки постоянно нападали, поэтому мы ходили только вдвоем», — вспоминает Ольга.

Домик, в котором живут Оля и Женя на Колыме | Источник: pikabu.ru / olgertymДомик, в котором живут Оля и Женя на Колыме | Источник: pikabu.ru / olgertym

Домик, в котором живут Оля и Женя на Колыме

Источник:

pikabu.ru / olgertym

Затем снова переезд — на этот раз в общагу для бюджетников. Комната с плесенью и старой мебелью, но зато с общим душем, туалетом и стиральной машинкой в здании. Там Оля и Женя завели знакомство с котом, которого впоследствии взяли с собой в тайгу, будущего охотника на мышей назвали Локи.

Месяц пара стажировалась, а в феврале 2021 года отправилась на вертолете на Колымскую станцию.

«Когда идет дождь или снег, спать вообще нельзя»

Коркодон — метеорологическая станция второй категории. Полный штат — пять человек: один начальник, три техника-метеоролога, один подсобный рабочий. Начальник ведет бухучет и журнал безопасности, отправляет заявки на снабжение, поддерживает в коллективе здоровую атмосферу и следит, чтобы выполнялись правила внутреннего распорядка.

Техник-метеоролог ведет наблюдения и фиксирует данные. Это нужно делать каждые три часа начиная с полуночи по Гринвичу, в Магадане это полдень. Подсобный рабочий обязан следить за тем, чтобы генераторы и батареи работали, чтобы не текло и не дуло, чтобы постройки станции были в хорошем состоянии.

Локи&nbsp;— гроза мышей | Источник: pikabu.ru / olgertymЛоки&nbsp;— гроза мышей | Источник: pikabu.ru / olgertym

Локи — гроза мышей

Источник:

pikabu.ru / olgertym

Зарплата техников-метеорологов оказалась совсем не такой, как рассказывали друзья их подруги. Первое время Оля и Женя получали на двоих 100 тысяч рублей, пока их начальник не уехал на другую станцию, поближе к морю. В августе 2022 года Оля и Женя остались на станции вдвоем, не считая животных, и зарплата супругов поднялась.

«Мы были только рады, потому что работать в таких условиях за 50 тысяч рублей без надежды на что-то большее — ужасно», — сказала Ольга.

Теперь на двоих у них выходит 180 тысяч рублей: Оля заняла должности начальника станции и техника-метеоролога, Женя — тоже техник-метеоролог, плюс подсобный рабочий.

Вот так выглядит жилая часть станции | Источник: pikabu.ru / olgertymВот так выглядит жилая часть станции | Источник: pikabu.ru / olgertym

Вот так выглядит жилая часть станции

Источник:

pikabu.ru / olgertym

По словам Ольги, работа несложная: нужно собирать информацию о погоде и передавать ее в управление.

«Около полугода пришлось привыкать к тому, что нужно вставать на передачу информации каждые три часа, а когда идет дождь или снег, да в принципе любые атмосферные явления, спать вообще нельзя, потому что нужно вести непрерывные наблюдения. Мы приучили себя спать в любой момент, когда это надо», — рассказала девушка.

Она также добавила, что основная сложность на станции — это быт. И нужно быть готовым к тому, что в случае проблем никто вам не поможет. Технарям на станции будет проще, потому что, как сказала Ольга, они не впадают в «праведный гуманитарный кризис личности».

«Готовили себя к жизни без связи с миром»

После общепита, где общение с людьми — часть работы, на станции Оля и Женя отдыхали. Обратно в цивилизацию их не тянуло. К обстановке супруги привыкли быстро, потому что думали, что будет хуже.

«Мы готовили себя к жизни без связи с миром, а у нас был интернет 100 Мб в день и спутниковое ТВ. Правда, сейчас, спустя четыре года, мы скучаем по самым простым вещам: ванне, воде из крана, канализации», — призналась Оля.

Женя в свободное время играет в компьютерные игры | Источник: pikabu.ru / olgertymЖеня в свободное время играет в компьютерные игры | Источник: pikabu.ru / olgertym

Женя в свободное время играет в компьютерные игры

Источник:

pikabu.ru / olgertym

Период безлюдья длится с октября по май — в это время даже не слышно самолетов. Провизию Оле и Жене доставляют раз в год на барже по Колыме. Еда — консервы и «сыпучка», которой страшны лишь мыши. Летом можно попросить кого-то, кто едет мимо, закупить еду в ближайших поселках: молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Еду рассчитывают строго по месяцам, чтобы хватило до следующей встречи с людьми.

«Зимой, когда рацион ограничен, очень хочется хотя бы в магазин, чтобы купить яблок или молока. Смотреть на рекламу чего-то съестного крайне сложно. Мы уже три года мечтаем о встрече с шаурмой и бургером», — призналась Ольга.

Оля вовсю кулинарит | Источник: pikabu.ru / olgertymОля вовсю кулинарит | Источник: pikabu.ru / olgertym

Оля вовсю кулинарит

Источник:

pikabu.ru / olgertym

Ей нравится заниматься выпечкой | Источник: pikabu.ru / olgertymЕй нравится заниматься выпечкой | Источник: pikabu.ru / olgertym

Ей нравится заниматься выпечкой

Источник:

pikabu.ru / olgertym

Порой непросто 24/7 находиться в обществе друг друга: пара ссорилась, обижалась, не разговаривала друг с другом, но максимум — час. По словам Оли, за время на станции они с Женей «приросли» друг к другу и их брак стал только крепче.

Свободное время они проводят за книжками и сериалами, Оле нравится вышивать, готовить, составлять картины из мозаики, Женя играет в компьютер.

«В наших условиях о досуге надо заботиться заранее. В отпуске мы купили несколько жестких дисков почти на 10 Тб, скачали туда тонну сериалов, фильмов, книг, полезных видеоуроков, игр. Купили игровой ноутбук для мужа», — рассказала сибирячка.

Хобби Ольги&nbsp;— рукоделие, ей нравится составлять картины из алмазной мозаики | Источник: pikabu.ru / olgertymХобби Ольги&nbsp;— рукоделие, ей нравится составлять картины из алмазной мозаики | Источник: pikabu.ru / olgertym

Хобби Ольги — рукоделие, ей нравится составлять картины из алмазной мозаики

Источник:

pikabu.ru / olgertym

За всё время на станции ни один из них не пожалел о своем выборе. Постоянно кипит работа, а самое главное, что у них есть, — это чувство свободы. Нет ни городской суеты, ни спешки, ты сам себе хозяин.

О рисках супруги не думали, уверенные в том, что у них обязательно всё получится, — в этом они оказались правы. А вот без страхов никуда, как-никак глушь, безлюдье. Однажды Женя одной ногой по колено ушел под лед, а Оля встретила медведя.

«Месяц назад он пришел к нашим дверям. Было страшно за собаку, потому что медведь делал попытки кинуться на нее, но в итоге наш пес победил и угнал медведя в лес. Потом, правда, медведь пришел снова, но там уже мы накричали на него, и он больше не возвращался», — рассказывает Оля.

Дрова для отопления станции Оля и Женя заготавливают сами | Источник: pikabu.ru / olgertymДрова для отопления станции Оля и Женя заготавливают сами | Источник: pikabu.ru / olgertym

Дрова для отопления станции Оля и Женя заготавливают сами

Источник:

pikabu.ru / olgertym

Как-то раз к домику из тайги приходил лось, а под полом живут горностаи. Вокруг станции летают глухари, рябчики и иногда совы, живет огромное количество зайцев и соболей. Супруги признались, что даже спустя четыре года в тайге встреча с лесными жителями их восхищает.

Природа, со слов Ольги, суровая и не такая живописная, как в сибирских краях. Лес заполнен зарослями шиповника и кустарников, которые мешают спокойной прогулке. Станция окружена сопками, реками, протоками, озером, болотом и непроходимой тайгой. И летом, и зимой прогулки достаточно ограничены: из-за работы вдвоем далеко не уйти, а по одиночке гулять супруги опасаются.

«Нам больше нравится зимняя природа Колымы. Тишина, давящая уши, и абсолютная белизна снега. Северное сияние завораживает нас каждый раз», — говорит девушка.

«Ждем, когда вернемся на большую землю»

Петрович тоже поедет на большую землю вместе с хозяевами и котом Локи | Источник: предоставила Ольга Петрович тоже поедет на большую землю вместе с хозяевами и котом Локи | Источник: предоставила Ольга

Петрович тоже поедет на большую землю вместе с хозяевами и котом Локи

Источник:

предоставила Ольга

Три года супруги не были в отпуске, но в скором времени планируют завершить работу на станции и вернуться домой.

«Мы очень ждем, когда сможем выехать на большую землю. Нашей главной целью работы на метеостанции была покупка квартиры. Раз уж мы смогли накопить, то и работу на метеостанции решили завершить. Хочется обычной городской жизни, — призналась Ольга. — Наши близкие уже ждут, когда мы вернемся и будем, как раньше, рядом с ними».

Планы на дальнейшую жизнь у них уже есть: Женя решил выучиться на сварщика, Ольга — на оператора 1С. Но метеостанция, отметила девушка, останется для них чем-то душевным и светлым: она подарила им множество впечатлений и воспоминаний.

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Алёна Золотухина
Журналист НГС
Метеорологи Вахта Магадан Колыма Любовь Работа Он и она
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