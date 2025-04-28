«Хочется жить, а не выживать!» Офисный сотрудник — о том, почему нам всем пора сократить рабочее время

В последнее время мы всё чаще слышим о выгорании на работе Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Все чаще кажется, что мы живем только для того, чтобы работать. День за днем одно и то же: офис, дедлайны, переработки, усталость. А где во всём этом жизнь? Личная, со временем на здоровье, на любовь, на себя? Наталье 51 год, она пять дней в неделю работает по 10 часов. И считает такой график невыносимым. Офисный сотрудник уверена, нам всем давно пора работать меньше. О том, почему, она рассказала 72.RU.

Далее — от первого лица.

Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

«А что тебе дома делать? Ты же не замужем»

Я не замужем, и у меня никогда не было времени на личную жизнь, потому что с молодого возраста приходилось преодолевать экзистенциальный кризис и решать проблемы с жильем и своим местом в этом мире. Как женщина я всегда была уязвима. Работодатели часто говорили: «А что тебе дома делать? Ты же не замужем. А на работе аврал». Я работаю за компьютером, веду сидячий образ жизни. Увеличилась масса тела, испортилась фигура, ухудшилось зрение. Раньше я ходила в спортзал, но при нынешнем графике на это просто не остается времени. Начались проблемы со здоровьем. В 2017 году я проходила лечение от онкологии.

В связи с онкологией у меня инвалидность второй группы. По Трудовому кодексу РФ я должна работать на час меньше, но ни один работодатель не хочет брать сотрудника на таких условиях.

А в наших поликлиниках после оптимизации вообще невозможно попасть на прием или пройти ежегодное обследование. Медосмотр может растянуться на два месяца и больше. Приходится выбирать: либо здоровье, но тогда не на что жить, либо зарплата, но без здоровья. Продолжительность жизни при таком раскладе явно будет не очень высокой.

«Работа-дом-работа»

Я вообще не понимаю, как так вышло, что в 2025 году мы всё еще пашем по восемь часов в день, а кто-то и больше. Это норма? Нет, это какая-то ошибка системы. А теперь еще и хотят узаконить до 240 часов переработки в год. То есть вместо того, чтобы двигаться вперед, нас откатывают назад.

Я за сокращение рабочего времени. Нам всем — и женщинам, и мужчинам — нужно либо переходить на шестичасовой рабочий день, либо на четырехдневную рабочую неделю. И да, при этом труд должен достойно оплачиваться. Потому что работать меньше не значит быть беднее. Это значит жить полноценной жизнью. Наталья офисный сотрудник, который выступает за сокращение рабочего времени

Люди в прошлом веке боролись за восьмичасовой рабочий день. Это была революция. Пора сделать следующий шаг. У нас есть технологии, автоматизация, интернет. А живем всё так же — работа-дом-работа, а на себя времени нет. Ни на здоровье, ни на детей, ни на простую радость от того, что ты проснулся утром, не потому что надо, а потому что хочется.

И вот вам факт: в Швеции провели эксперимент в больнице, где перевели персонал на шестичасовой рабочий день. Результаты потрясающие: медсестры стали реже болеть, реже брать отгулы, а качество их работы выросло. Больше довольных сотрудников — больше довольных пациентов. Это разве не показатель?

Глядя на тех, кто успевает всё и везде, невольно задумываешься: ты супермен? Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











А у нас все наоборот. Работодатели сокращают штат, а нагрузку просто кидают на оставшихся. Люди годами живут в аврале. От этого усталость, апатия, депрессия. Хроническое переутомление превращается в норму. И это даже не обсуждается. А если еще зарплаты не хватает на базовые вещи — жилье, лечение, обучение ребенка, то и думать не хочется, куда все катится.

Причем восьмичасовой рабочий день — это не идеал, это максимум. Но его давно превратили в минимум. И то, что депутаты теперь предлагают, это просто попытка узаконить то, что и так уже кругом творится. Только вот защищать трудящихся никто не спешит.

Что будет, если станем работать меньше?

А ведь идея сокращения рабочего времени не новая. Еще Ленин в 1919 году говорил про шестичасовой день без снижения зарплаты. И в СССР, к слову, люди не тратили всю жизнь на ипотеку и платные садики. Может, стоит вспомнить хотя бы часть того, что тогда работало?

Знаете, что произойдет, если мы начнем работать меньше? Люди станут улыбаться. Начнут больше гулять, общаться, влюбляться. Улучшится здоровье, появится время на книги, музыку, хобби. А еще — на себя, на своих детей, на семью. Улучшится демография, снизится уровень разводов. Жизнь станет легче. Не ленивее — легче и счастливее.

Понимаю, звучит как утопия. Но кто сказал, что мечтать и пробовать — это плохо? Это как раз то, что нужно делать. Нужно думать шире, искать решения: новые графики, смены, продленки, интересные кружки, увеличение штата. Всё можно организовать, было бы желание.

Мы же, работая каждый на своем месте, пытаемся менять мир в лучшую сторону. Но как он может стать лучше, если у нас нарушен баланс между отдыхом и трудом? Чтобы каждый человек чувствовал себя счастливым, баланс эмоций тоже необходимо соблюдать.

А главное — мы ведь не просто хотим меньше работать. Мы хотим больше жить.

Согласны с Натальей? Да! Полностью поддерживаю Не считаю, что мы так уж много работаем Выскажусь в комментариях